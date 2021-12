Những phản ứng phụ khi tiêm mũi 3 của các loại vaccine Covid-19

Mũi tăng cường của vaccine Pfizer, Moderna gây phản ứng ở nhóm người trẻ tuổi nhiều hơn người già, nhưng chủ yếu là triệu chứng nhẹ như sốt, nhức đầu...

Hàng triệu người Mỹ đã tiêm mũi 3 vaccine Covid-19 Pfizer, Moderna and Johnson & Johnson cho thấy chỉ một số người gặp triệu chứng tương tự cúm từ mức nhẹ đến trung bình. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật Mỹ (CDC) cho biết đến nay, những phản ứng được báo cáo sau mũi 3 vaccine Covid-19 đều tương tự hai mũi đầu. Sốt, nhức đầu, mệt mỏi và đau tại chỗ tiêm là những tác dụng phụ phổ biến nhất.

Nhìn chung, người cao tuổi ít gặp tác dụng phụ do vaccine hơn người trẻ tuổi do phản ứng miễn dịch đã suy giảm. Đó cũng là lý do người cao tuổi rất cần tiêm mũi tăng cường. Dù vaccine Covid-19 vẫn bảo vệ cơ thể trước dịch bệnh và làm giảm tỷ lệ chuyển nặng, biến chủng Omicron dường như gây nguy cơ tái nhiễm cao hơn so với những biến chủng SARS-CoV-2 khác. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cung cho thấy Omicron có khả năng né kháng thể từ 2 liều vaccine trước tốt hơn so với chủng virus gốc.

Hiện mũi 3 Pfizer có liều lượng tiêm tương đương mũi cơ bản, trong khi Moderna chỉ tiêm nửa liều so với 2 mũi đầu.

Pfizer

Một thiếu niên tiêm vaccine Pfizer tại bệnh viện La Serrania de Ronda ở Ronda, Tây Ban Nha, hôm 18/12. Ảnh: Reuters

Mũi 3 của vaccine Pfizer có cùng công thức và độ mạnh như mũi một và hai. Dữ liệu thu thập được cũng cho thấy tác dụng phụ sau mũi tiêm này tương tự 2 mũi đầu, thậm chí có thể nhẹ hơn. Đau tại vết tiêm là phản ứng phổ biến nhất, theo dữ liệu thử nghiệm lâm sàng Pfizer và BioNTech trình lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Khoảng 83% người tiêm liều tăng cường trong thử nghiệm này bị đau tại vết tiêm, 63,7% mệt mỏi và 48,4% đau đầu, hầu hết ở mức nhẹ đến trung bình.

Những phản ứng khác sau mũi 3 Pfizer bao gồm đau cơ và khớp, ớn lạnh, tiêu chảy, nôn mửa và sốt. Thử nghiệm của Pfizer cũng phát hiện ra rằng, so với nhóm người 18-55 tuổi, người già từ 65 tuổi trở lên ít gặp phải các triệu chứng mệt mỏi hoặc giống như cúm sau khi tiêm liều tăng cường.

Theo bà Melanie Swift, đồng chủ tịch của Nhóm Phân bổ Vaccine Covid-19 của Bệnh viện Mayo (Mỹ), điều này không có gì ngạc nhiên bởi hầu hết tác dụng phụ trên không phải trực tiếp do vaccine gây ra mà là "biểu hiện cho thấy hệ miễn dịch đang phản ứng với vaccine". Có nghĩa là phản ứng miễn dịch của cơ thể càng mạnh thì càng có nhiều tác dụng phụ.

Khi mọi người già đi, phản ứng miễn dịch suy giảm dần. Đó là lý do người cao tuổi thuộc nhóm ưu tiên tiêm mũi tăng cường. Nghiên cứu mới cho thấy dù vaccine tiếp tục làm giảm việc nhập viện và tử vong do Covid-19, sự bảo vệ đó sẽ suy yếu nhanh hơn theo thời gian ở người lớn tuổi.

Không có trường hợp nào được báo cáo về viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, sốc phản vệ, viêm ruột thừa hoặc liệt dây thần kinh mặt trong số những người thử nghiệm mũi tăng cường. Tuy nhiên, FDA lưu ý một triệu chứng xuất hiện nhiều hơn sau mũi 3 là các hạch bạch huyết bị sưng ở dưới cánh tay.

Moderna

Dù liều lượng chỉ bằng một nửa 2 mũi cơ bản, mũi 3 vaccine Moderna vẫn tạo ra tác dụng phụ tương đương. Với người từ 65 tuổi trở lên, đau tại vết tiêm là triệu chứng phổ biến nhất, ảnh hưởng tới 76% người tiêm, theo sau là mệt mỏi, đau cơ, đau đầu và đau khớp, theo dữ liệu thử nghiệm lâm sàng của Moderna. Ớn lạnh, buồn nôn và nôn cũng được ghi nhận.

Tuy nhiên, người già ít gặp các tác dụng phụ do mũi 3 của vaccine Moderna hơn những người 18-64 tuổi. Không có phản ứng nghiêm trọng và lo ngại nào về tính an toàn được ghi nhận trong suốt thời gian diễn ra thử nghiệm.

Vaccine Moderna tại trung tâm y tế ở Norristown, Pennsylvania, Mỹ hôm 7/12. Ảnh: AP

Phản ứng mũi 3 có thể nhẹ hơn 2 mũi đầu

Nếu mũi trước khiến bạn bị buồn nôn, không có nghĩa là mũi 3 cũng vậy. Dữ liệu thực tế từ chương trình tiêm mũi tăng cường của Israel và chương trình giám sát tính an toàn của vaccine tại Mỹ cho thấy các báo cáo về tác dụng phụ sau mũi 3 "nhẹ hơn đáng kể" so với mũi 1 và 2.