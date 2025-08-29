Những pha nẫng tay trên ngoạn mục tại Ngoại hạng Anh

Arjen Robben. Khi còn khoác áo PSV, Robben từng được Sir Alex Ferguson mời tham quan Old Trafford và tưởng chừng sắp gia nhập Man Utd.
Nhưng sau cuộc đàm phán với Giám đốc Peter Kenyon - người lúc đó vừa rời Man Utd để sang Chelsea - ngôi sao Hà Lan đổi hướng tới Stamford Bridge với giá khoảng 21 triệu USD năm 2004. Anh là một trong ba tân binh đình đám của Chelsea, bên cạnh Mateja Kezman và Petr Cech.
Dưới thời Claudio Ranieri rồi Jose Mourinho, Robben nhanh chóng tỏa sáng, góp công lớn vào chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong kỷ nguyên Abramovich.
Dimitar Berbatov. Ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 9/2008, Berbatov rời Tottenham để gia nhập Man Utd với mức phí khoảng 55 triệu USD. Thời điểm đó, Man City tưởng như nắm lợi thế lớn, nhưng tiền đạo Bulgaria khẳng định chỉ muốn khoác áo "Quỷ đỏ".
"Man City muốn ký với tôi ngày cuối cùng", Berbatov sau này kể với Telegraph. "Tôi nói với người đại diện: 'Biến đi, chúng ta đến Man Utd'. Vì lịch sử, danh tiếng, những cầu thủ, HLV và màu áo ấy. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc chuyển đến Old Trafford".
Robinho. Trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 9/2008, Man City gây chấn động khi chiêu mộ Robinho từ Real Madrid với mức phí khoảng 58 triệu USD. Chelsea vốn là điểm đến ưa thích của tiền đạo Brazil, nhưng nhiều tuần đàm phán bất thành khiến Real đồng ý ngay khi Man City đưa ra lời đề nghị cao hơn.
Đây là thương vụ gây tiếng vang đầu tiên của giới chủ Abu Dhabi tại Ngoại hạng Anh. Điều thú vị là Robinho ban đầu thừa nhận nghĩ ở Manchester chỉ có Man Utd.
Willian. Hè 2013, Willian có mặt tại trung tâm huấn luyện Tottenham, hoàn tất kiểm tra y tế và sắp ký hợp đồng. Liverpool cũng theo đuổi, nhưng phút chót Chelsea chen ngang và chốt thương vụ với bản hợp đồng 5 năm trị giá khoảng 47 triệu USD. Trong suốt tám giờ, Chủ tịch Daniel Levy cùng ban lãnh đạo Tottenham nỗ lực thuyết phục nhưng bất thành.
Người đại diện Kia Joorabchian đã báo cho Willian về lời đề nghị của Roman Abramovich ngay khi anh bước vào phòng kiểm tra y tế. Tiền vệ Brazil sau đó nhớ lại: "Tôi nói: ‘Thế thì thôi, tôi lên xe, sang Chelsea, tôi sẽ không ký với Tottenham’".
Alexis Sanchez. Tháng 1/2018, Alexis Sanchez tiến sát việc gia nhập Man City của Pep Guardiola. Nhưng Man Utd chen ngang, trao mức lương cao nhất Ngoại hạng Anh để tuyển mộ tiền đạo người Chile trong thương vụ đổi Henrikh Mkhitaryan với Arsenal.
Bản hợp đồng được giới thiệu bằng video chơi piano đình đám được xem là cú áp phe ngoạn mục của HLV Jose Mourinho, bởi Sanchez khi đó là ngôi sao hàng đầu Ngoại hạng Anh. Nhưng tiền đạo này chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn trước khi chuyển sang Inter Milan, trở thành một trong những bản hợp đồng tệ hại nhất lịch sử Man Utd.
Cristiano Ronaldo. Hè 2021, Ronaldo quyết định rời Juventus sau một mùa giải trắng tay. Anh được cho đã đàm phán và thậm chí đạt thỏa thuận với Man City.
Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson trực tiếp gọi điện và thuyết phục thành công học trò cũ trở lại Old Trafford. Man Utd chấp thuận khoản phí chuyển nhượng của Juventus, đồng thời trao cho siêu sao Bồ Đào Nha mức lương cao nhất CLB trong bản hợp đồng hai năm, kèm khả năng gia hạn một năm.
Luis Diaz. Tháng 1/2022, Tottenham theo đuổi Doaz suốt nửa năm và tưởng chừng đã đạt thỏa thuận với Porto. Nhưng khi đề nghị khoảng 38 triệu USD bị từ chối, Liverpool lập tức chen ngang, chốt thương vụ với giá 45 triệu USD, kèm 27 triệu USD.
Để kịp hoàn tất trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông khép lại, Liverpool còn cử đội ngũ sang Argentina, nơi Diaz đang thi đấu cùng tuyển Colombia, để tiến hành kiểm tra y tế. Diaz sau đó nhanh chóng hòa nhập và trở thành mảnh ghép quan trọng trên hàng công Liverpool.
Moises Caicedo. Chelsea theo đuổi Caicedo suốt mùa hè 2023, nhưng sau nhiều lần đàm phán đều không thể chốt giá. Đầu tháng 8, họ đề nghị 101 triệu USD và lập tức bị từ chối vì kém xa mức mong muốn của Brighton là 127 triệu USD. Đến ngày 10/8, Liverpool bất ngờ vào cuộc, ra giá 139 triệu USD nên được Brighton đồng ý. Thương vụ chỉ còn chờ cái gật đầu của tiền vệ 21 tuổi.
Nhưng Caicedo chỉ muốn gia nhập Chelsea, và thậm chí đã dọn đồ đạc đến London rồi thống nhất xong điều khoản cá nhân với "The Blues". Tình thế buộc Chelsea phải bạo chi để mua bằng được Caicedo. Sau khi chốt giá 146 triệu, kỷ lục chuyển nhượng Anh trong ngày 13/8, ngay hôm sau họ kiểm tra y tế, ký hợp đồng tám năm rồi công bố ngôi sao người Ecuador.
Việc cự tuyệt Liverpool để đến Chelsea được Caicedo giải thích trong cuộc họp báo ra mắt vào cuối ngày. Anh cho biết khoác áo Chelsea là ước mơ, khao khát từ bé khi xem các thần tượng đá cùng vị trí là Claude Makelele rồi N'golo Kante thi đấu trong màu CLB thành London.
Eberechi Eze. Sau khi bán Son Heung-min cho Los Angeles FC và James Maddison chấn thương dài hạn, Tottenham tích cực đàm phán với Crystal Palace trong gần hai tuần và tiến sát việc tuyển mộ Eze.
Nhưng chính cuộc gọi của Eze cho Arteta đã khiến ban lãnh đạo Arsenal họp khẩn và quyết tâm nẫng mục tiêu của Tottenham. Ngày 20/8, Arsenal chen ngang và chiêu mộ thành công Eze với 80 triệu USD kèm 10 triệu USD phụ phí.
Hồng Duy
Ảnh: Man Utd, Arsenal, Chelsea, Action Images