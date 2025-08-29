Những pha nẫng tay trên ngoạn mục tại Ngoại hạng Anh

Arjen Robben. Khi còn khoác áo PSV, Robben từng được Sir Alex Ferguson mời tham quan Old Trafford và tưởng chừng sắp gia nhập Man Utd.

Nhưng sau cuộc đàm phán với Giám đốc Peter Kenyon - người lúc đó vừa rời Man Utd để sang Chelsea - ngôi sao Hà Lan đổi hướng tới Stamford Bridge với giá khoảng 21 triệu USD năm 2004. Anh là một trong ba tân binh đình đám của Chelsea, bên cạnh Mateja Kezman và Petr Cech.

Dưới thời Claudio Ranieri rồi Jose Mourinho, Robben nhanh chóng tỏa sáng, góp công lớn vào chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong kỷ nguyên Abramovich.