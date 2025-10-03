Những ôtô 'gánh' doanh số cho các hãng tại Việt Nam

Với các hãng phổ thông, hầu hết xe bán chạy nhất đều là sedan, CUV hay MPV cỡ nhỏ.

Sản phẩm có vai trò doanh số lớn nhất của mỗi hãng thường được xem là "gà đẻ trứng vàng". Tùy mỗi giai đoạn ứng với vòng đời sản phẩm, xu hướng ưa chuộng của thị trường và chiến lược bán hàng của hãng, xe bán chạy nhất có thể thay đổi.

Dưới đây là những mẫu xe chủ lực của các thương hiệu tại Việt Nam trong 2025, doanh số tính đến tháng 8. Bảng xếp theo thứ tự mức độ phụ thuộc của các hãng vào các mẫu xe bán chạy nhất (chỉ tính mảng xe con).

Hãng Mẫu xe Đóng góp cho hãng (%) Phân khúc Thị phần trong phân khúc (%) Suzuki XL7 83 MPV cỡ B 6 Isuzu D-Max 66 Bán tải 2 Mazda CX-5 51 CUV cỡ C 30 Mitsubishi Xpander 50 MPV cỡ B 43 Ford Ranger 37 Bán tải 69 Honda City 36 Sedan cỡ B 26 VinFast VF 3 32 Mini 100 Kia Seltos 22 CUV cỡ B 8 Hyundai Tucson 21 CUV cỡ C 15 Toyota Yaris Cross 18 CUV cỡ B 19

Thống kê trên cho thấy, các mẫu xe ở phân khúc xe cỡ B-C đang là xương sống của thị trường ôtô Việt. Xe gầm cao cũng chiếm tỷ lệ tuyệt đối. Hầu hết xe bán chạy nhất của các hãng có thống kê doanh số ở trên đều không có mẫu xe nào gầm thấp, trừ trường hợp của Honda City.

Những mẫu xe như Xpander, CX-5 là trụ cột khó thay thế của Mitsubishi, Mazda, Suzuki bởi tầm ảnh hưởng quá lớn, chiếm một nửa lượng xe bán ra. Cạnh tranh trong phân khúc, các sản phẩm này cũng là một thế lực hàng đầu.

Với những mẫu có đóng góp thị phần khoảng 30-40%, nghĩa là hãng còn có những sản phẩm khác san sẻ gánh nặng doanh số. Ví dụ như VinFast ngoài VF 3 còn có VF 5, VF 6. Ford ngoài Ranger còn Territory, Everest bán tốt.

Những xe có mức đóng góp 15-20% vào lượng bán chung thường rơi vào các hãng có dải sản phẩm nhiều. Xe bán chạy nhất không quá vượt trội so với các mẫu xe khác cùng nhà. Ví dụ như Seltos ngang ngửa với Sonet ở Kia, Yaris Cross nhỉnh hơn một chút so với Vios ở Toyota, Tucson lớn hơn không nhiều Accent.

Cá biệt với D-Max, mẫu xe chủ lực của Isuzu ở mảng xe con nhưng doanh số rất khiêm tốn ở phân khúc tham chiến.

VinFast - 89.970 xe

VF 3 - 28.704 xe

Chiếm 32% tổng lượng bán ra, VF 3 đang là mẫu xe chủ lực của VinFast tại Việt Nam. Đây còn là sản phẩm ăn khách nhất toàn thị trường.

VF 3 tại một trung tâm thương mại ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

VinFast VF 3 hiện là sản phẩm có kích thước nhỏ nhất, giá dễ tiếp cận nhất của hãng Việt (299 triệu đồng). Sắp tới, một dòng xe nhỏ hơn VF 3 sẽ trình làng vào cuối 2025 là Minio Green với giá 269 triệu đồng.

VF 3 sản xuất trong nước, được hãng định vị hướng đến người sở hữu ôtô lần đầu, hoặc xe thứ hai của khách khá giả. Kiểu dáng nhỏ nhắn, thời trang, chi phí sử dụng rẻ, thích hợp cả nam lẫn nữ khi đi phố, VF 3 đang tạo nên cơn sốt xe điện cỡ nhỏ tại Việt Nam.

Toyota - 41.113 xe

Yaris Cross - 7.691 xe

Khi xu hướng chuyển dịch sang xe gầm cao ngày càng đậm nét, ông vua doanh số một thời Vios cũng không còn giữ được độ "hot". Yaris Cross, mẫu CUV cỡ B thay Vios trở thành mẫu xe chủ lực bán hàng của Toyota.

Mẫu Yaris Cross bản thuần xăng lăn bánh tại Gia Lai. Ảnh: Phạm Trung

Doanh số của Yaris Cross hiện chiếm khoảng 18,7% tổng lượng bán ra của Toyota Việt Nam. Đây đồng thời là mẫu CUV cỡ B chạy xăng bán nhiều nhất phân khúc. Với mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ 2024, Toyota Yaris Cross vượt đối thủ Mitsubishi Xforce để lên ngôi đầu.

Yaris Cross hiện bán ra hai phiên bản, giá 650-765 triệu đồng. Xe nhập khẩu Indonesia.

Hyundai - 23.321 xe

Tucson - 4.958 xe

Dù thị trường tăng trưởng doanh số, nhưng Hyundai lại giảm (9%). Trong đó, mẫu sedan cỡ B chủ lực một thời là Accent giảm đến 34% lượng bán so với cùng kỳ 2024. Hiện mẫu xe bán chạy nhất của hãng Hàn là Tucson, chiếc CUV định vị cỡ C.

Bản nâng cấp giữa chu kỳ của Tucson tại Hà Nội. Ảnh: HTC

Hiếm có mẫu xe cỡ C nào dẫn dắt doanh số của một thương hiệu tại Việt Nam (chỉ tính hãng công bố số liệu bán hàng) như trường hợp của Tucson. Mẫu xe này hiện bán chạy thứ 4 trong phân khúc, sau các đối thủ như Mazda CX-5, Ford Territory, VinFast VF 7.

Hyundai Tucson lắp ráp trong nước, bán ra 5 phiên bản, giá 769-989 triệu đồng.

Mitsubishi - 21.204 xe

Xpander - 10.646 xe

Chiếm khoảng 50% tổng lượng bán ra, Xpander là xương sống của Mitsubishi tại Việt Nam. Mẫu xe này đồng thời dẫn đầu doanh số phân khúc MPV cỡ B.

Bản nâng cấp nhẹ đời 2025 của Xpander tại một đại lý ở Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Với mức bán trung bình khoảng 1.300 xe/tháng, Mitsubishi Xpander là một trong những sản phẩm ăn khách nhất Việt Nam. Khoảng cách với các đối thủ bám đuổi là quá lớn khiến mẫu xe này có cơ hội kết thúc 2025 với ngôi bán chạy nhất phân khúc năm thứ 7 liên tiếp.

Mẫu MPV của Mitsubishi hiện bán ra 4 phiên bản, giá 560-699 triệu đồng. Xe chủ yếu nhập khẩu Indonesia, phần nhỏ lắp tại nhà máy ở TP HCM (Bình Dương cũ). Hãng mới ra mắt bản nâng cấp nhẹ cho Xpander hồi cuối tháng 9.

Ford - 25.338 xe

Ranger - 10.894

Là mẫu bán tải duy nhất phân khúc xuất hiện thường trực trong danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường, Ranger còn là trụ cột doanh số của Ford với mức đóng góp khoảng 43% lượng bán.

Ranger bản Stormtrak tại một đại lý ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Ford Ranger giữ ngôi bán chạy nhất phân khúc xe bán tải hơn 10 năm qua. Thế thống trị của Ranger chưa có dấu hiệu suy yếu khi doanh số 8 tháng đầu 2025 lớn hơn tất cả đối thủ cộng lại.

Ranger hiện bán ra 7 phiên bản, giá 665-1.039 triệu đồng. Phần lớn doanh số của Ford Ranger từ các bản lắp ráp trong nước, phần nhỏ nhập khẩu từ Thái Lan.

Honda - 16.125 xe

City - 5.902 xe

Chiếm 36,6% tổng lượng bán ra, City đang là mẫu xe ăn khách nhất của hãng Nhật. So với cùng kỳ 2024, doanh số Honda City trong 8 tháng đầu 2025 tăng 31%.

Honda City lăn bánh tại một khu đô thị ở Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Trong phân khúc sedan cỡ B, Honda City xếp thứ hai về doanh số sau đối thủ đồng hương Toyota Vios. Toàn bộ các phiên bản của City đều lắp ráp trong nước, giá bán 499-569 triệu đồng.

Kia - 15.980 xe

Seltos - 3.516 xe

Trong nhóm các hãng xe bán chạy hàng đầu, Kia là thương hiệu giảm doanh số nhiều nhất (16%). Các dòng xe chủ lực, từng thống trị phân khúc trước kia như Sonet, Seltos giờ đây lép vế trước các đối thủ.

Seltos ở một đại lý chính hãng tại TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Mẫu xe bán chạy nhất của Kia hiện là Seltos với mức đóng góp khoảng 22% tổng lượng bán ra của hãng. Trong phân khúc, Kia Seltos xếp thứ 5 về doanh số.

Seltos hiện lắp ráp tại nhà máy của Thaco tại Đà Nẵng (Quảng Nam cũ). Xe có 7 phiên bản, nhiều nhất phân khúc, giá 599-764 triệu đồng.

Mazda - 19.379 xe

CX-5 - 9.995 xe

Chiếm hơn 51% tổng lượng bán ra, CX-5 tiếp tục là sản phẩm quan trọng nhất của Mazda tại Việt Nam. Dù xu hướng ưa chuộng các dòng CUV cỡ B tăng mạnh, nhưng doanh số CX-5 vẫn vượt trội hơn tất cả (chỉ tính xe xăng).

CX-5 trưng bày ở một showroom ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Mazda CX-5 là ông vua doanh số phân khúc CUV cỡ C. Nhiều năm qua, chưa đối thủ nào lật đổ được thế thống trị của mẫu xe lắp ráp bởi Thaco.

CX-5 hiện lắp ráp trong nước, bán ra 7 phiên bản, giá 749-979 triệu đồng.

Suzuki - 1.918 xe

XL7 - 1.596 xe

Khi Ertiga khai tử, XL7 trở thành mẫu xe chủ lực của Suzuki, thương hiệu vào Việt Nam từ sớm nhưng hiện chỉ phân phối ba mẫu xe con. Doanh số XL7 chiếm khoảng 83% tổng lượng bán ra của hãng Nhật. Những Swift, Jimny đều chỉ mang tính chất thêm thắt cho Suzuki. Sắp tới, với sự xuất hiện của Fronx, mẫu CUV cỡ A+, cán cân doanh số này có thể thay đổi.

Mẫu XL7 lăn bánh tại một vùng núi ở Lâm Đồng. Ảnh: Thành Nhạn

Doanh số Suzuki XL7 khá khiêm tốn trong phân khúc. Xe xếp thứ 7 về lượng bán, chỉ nhỉnh hơn sản phẩm bán chậm nhất (Toyota Avanza) khoảng 800 xe.

Hiện Suzuki XL7 là mẫu xe duy nhất trong phân khúc trang bị động cơ hybrid (loại nhẹ - MHEV). Xe bán ra với một phiên bản, giá 600 triệu đồng, nhập Indonesia.

Isuzu - 505 xe

D-Max - 334 xe

Thương hiệu Isuzu dựa phần lớn vào mảng xe thương mại (chiếm 94%). Hai mẫu được xếp vào hàng xe con tại Việt Nam là D-Max và mu-X có doanh số không đáng kể so với các đối thủ.

D-Max lăn bánh tại Quảng Ninh. Ảnh: Lương Dũng

D-Max là cái tên bán nhiều nhất của Isuzu ở mảng xe con, mức đóng góp vào doanh số chung khoảng 66%. Isuzu D-Max bán chạy thứ hai tại Thái Lan (thị trường xe bán tải lớn nhất Đông Nam Á) với doanh số 61.580 xe năm 2024, gấp hơn 4 lần Ford Ranger (12.739 xe), theo MassAutoCar. Nhưng ở Việt Nam, số phận trái ngược hoàn toàn.

Doanh số D-Max sau 8 tháng của D-Max ở mức 334 xe. Trong khi Ranger bán 10.894 xe, gấp hơn 32 lần D-Max. Mẫu bán tải của Isuzu bán ra 5 phiên bản, giá 650-880 triệu đồng, nhập Thái Lan.

Phạm Trung