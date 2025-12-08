Những ôtô 7 chỗ tầm giá 'vừa miếng' nhất cho khách Việt

Với mức giá dao động trong khoảng 750 triệu đồng, lựa chọn xe 7 chỗ chủ yếu là MPV cỡ trung, còn CUV thì khan hiếm.

Với đặc thù nhu cầu sử dụng xe cho gia đình nhiều người (ba thế hệ) của khách Việt, cũng như các hãng kinh doanh dịch vụ, xe 7 chỗ trở thành phân khúc thu hút khách thời gian qua. Mức giá dễ tiếp cận nhất ở khoảng gần 600 triệu, tuy vậy để có những chiếc xe đủ tiện nghi, mức giá phổ biến ở khoảng trên 700 đến 750 triệu đồng. Ở tầm giá này, các đại diện chủ yếu là MPV cỡ trung, trong khi CUV khá ít.

Các hãng Trung Quốc chiếm số lượng đông đảo nhất với những cái tên như GAC M6 Pro, BYD M6, MG G50. Cá biệt có Kia Carens thuộc nhóm MPV cỡ nhỏ với bản 1.4T Signature giá 769 triệu đồng. Đại diện Việt Nam, VinFast gia nhập cuộc đua trong 2025 bằng chiếc Limo Green được thiết kế chuyên kinh doanh dịch vụ. Đến đầu tháng 12, nhóm xe này có thêm liên tiếp hai lựa chọn là Toyota Innova Cross bản G và Mitsubishi Destinator bản tiêu chuẩn Premium.

Dưới đây là những lựa chọn xe 7 chỗ có giá từ thấp đến cao, dao động quanh mốc 750 triệu đồng:

Toyota Innova Cross 2.0G - 730 triệu đồng

Sau khi ngừng bán bản MT phom cũ, Toyota Việt Nam bổ sung biến thể 2.0G của Innova Cross để thay thế với giá 730 triệu đồng. Xe đánh mạnh vào phân khúc MPV giá dao động quanh ngưỡng 750 triệu đồng với các đối thủ chạy xăng, điện.

Innova Cross bản 2.0G tại đại lý. Ảnh: Nhật Cường

Toyota lược bỏ khá nhiều tiện nghi và công nghệ an toàn vốn được trang bị trên hai bản V, HEV để đặt mức giá dễ tiếp cận cho bản G. Xe vẫn xây dựng trên nền tảng toàn cầu TNGA của hãng Nhật và nhập khẩu Indonesia.

Điểm mạnh của Innova Cross phiên bản giá thấp nhất là nhận diện thương hiệu, độ rộng rãi nội thất của một mẫu MPV 8 chỗ thực thụ. Còn so với tiện nghi với các đối thủ trong tầm giá, mẫu xe Toyota thua thiệt hơn.

Mitsubishi Destinator Premium - 739 triệu đồng

Destinator bản Premium (739 triệu đồng, giá ưu đãi tháng 12) là chiếc crossover (CUV) 7 chỗ duy nhất có giá bán dưới 750 triệu đồng. Các đối thủ cũng có cấu hình 7 chỗ như Destinator là Honda CR-V, Volkswagen Tiguan đều có giá bán từ hơn một tỷ đồng.

Destinator tại sự kiện ra mắt ở TP HCM hồi đầu tháng 12. Ảnh: Thành Nhạn

Với thiết kế và một số tiện nghi lần đầu trang bị trong phân khúc, Destinator như một chiếc CUV được nhào nặn thêm chất MPV. Xe đa dụng cho nhiều nhu cầu khác nhau và hướng tới phục vụ nhiều thành viên trong gia đình.

Điểm cộng trên Destinator bản Premium là thiết kế nam tính, khoảng sáng gầm lớn và nhiều chế độ lái tích hợp. Không gian hàng ghế thứ ba tuy không quá rộng rãi như những dòng MPV cỡ trung nhưng đủ dùng cho người lớn ở các hành trình không quá dài.

MG G50 1.5AT Luxury - 749 triệu đồng

Phiên bản cao cấp nhất của G50 là Luxury giá 749 triệu đồng, hướng đến nhóm khách gia đình chủ yếu. Còn hai phiên bản thấp hơn dành cho nhóm kinh doanh dịch vụ với ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu thấp.

G50 bản Luxury lăn bánh ở Nha Trang. Ảnh: Thành Nhạn

MG G50 bản đắt nhất có cấu hình 7 chỗ hoặc 8 chỗ giá đều 749 triệu đồng. Bản 7 chỗ có hai ghế ở hàng giữa tách biệt. Xe tiếp cận khách bằng sự thực dụng. Tiện nghi ở mức vừa đủ, dễ dùng và không gian rộng rãi cho người lớn ở cả ba hàng ghế.

Trong phân khúc MPV phổ thông dùng động cơ đốt trong nói chung, hộp số ly hợp kép 7 cấp của G50 (bản số tự động) là loại hiếm. Trở ngại của mẫu xe MG là yếu tố thương hiệu, tham gia vào địa hạt vốn là thế mạnh của xe Nhật trong nhiều năm qua.

VinFast Limo Green - 749 triệu đồng

Đầu ra doanh số cho VinFast được gia tăng khi Limo Green xuất hiện với giá bán 749 triệu đồng. Mẫu xe này với lượng tiện nghi vừa đủ, chủ yếu dành cho giới kinh doanh dịch vụ. Hãng Việt nói sẽ có một phiên bản dành cho khách gia đình ra mắt vào thời gian tới.

Limo Green tại một sự kiện lái thử ở Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Tiện nghi và công nghệ an toàn của VinFast Limo Green thua thiệt hơn nhiều BYD M6. Bù lại, xe được hậu thuẫn bởi hệ thống trạm sạc dày đặc của VinFast và hiện cho khách sạc miễn phí đến hết tháng 6/2027.

Giống đối thủ BYD, những ưu điểm về gia tốc, tối ưu chi phí khi kinh doanh dịch vụ cũng có trên Limo Green. Chỉ trong ba tháng đầu bán ra, doanh số mẫu xe VinFast đạt hơn 6.500 xe, thống trị nhóm MPV cỡ trung và hiện xếp thứ hai toàn phân khúc nói chung sau Mitsubishi Xpander (MPV cỡ nhỏ).

BYD M6 - 756 triệu đồng

Hãng xe năng lượng mới lớn nhất Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải tại Việt Nam bằng chiếc MPV - M6 thuần điện. Nhờ lợi thế chi phí vận hành rẻ hơn xe xăng cùng phân khúc, M6 trở thành lựa chọn cho nhóm khách thích trải nghiệm mới, ưu tiên tối ưu lợi nhuận khi vận hành kinh doanh.

BYD M6 tại sự kiện ra mắt ở Hà Nội hồi tháng 10/2024. Ảnh: Minh Quân

BYD M6 chỉ có một phiên bản giá 749 triệu đồng. Lượng tiện nghi lẫn công nghệ an toàn trên M6 vượt trội các đối thủ chạy xăng cùng phân khúc. Hệ thống treo dạng đa liên kết phía sau cho cảm giác vận hành êm ái hơn so với phần lớn các đối thủ dùng treo phụ thuộc (dầm xoắn).

Điểm cân nhắc với nhóm khách sở hữu BYD M6 là thời gian sạc điện lâu, tầm hoạt động và hệ thống trạm sạc chưa tối ưu, phổ biến như trạm xăng. Hiện khách BYD sạc điện tại đại lý, tại nhà hoặc tại các trạm công cộng do bên thứ ba phát triển và thu phí.

Kia Carens 1.4T Signature - 769 triệu đồng

Biến thể dùng động cơ tăng áp 1.4 là phiên bản đắt nhất của dòng MPV cỡ nhỏ - Carens. Giá bán 769 triệu đồng của bản này chạm vào phân khúc MPV cỡ trung với kích thước lớn hơn.

Carens bản 1.4T tại nhà máy Kia ở Đà Nẵng. Ảnh: Kia Việt Nam

Bản 1.4T Signature sở hữu động cơ với hiệu suất lớn nhất, lượng tiện nghi, an toàn cũng phong phú nhất trong số các lựa chọn của Kia Carens. Thaco định vị Carens là một chiếc SUV dù kết cấu và công năng vẫn thuần MPV.

Giá bán Kia Carens 1.4T Signature cao hơn nhiều mẫu MPV cỡ trung trong khi không gian nội thất thua thiệt hơn là điểm cân nhắc với khách hàng.

GAC M6 Pro - 699-799 triệu đồng

So với đối thủ đồng hương G50, GAC M6 Pro hướng đến khách gia đình đậm nét hơn khi cả hai phiên bản đều chỉ cấu hình 7 chỗ. Trong đó hàng giữa là hai ghế tách biệt, tạo sự thoải mái cho các hành trình ngắn lẫn dài.

M6 Pro tại VMS 2024 hồi tháng 10 ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Với cách thiết lập giá 699 triệu và 799 triệu đồng, tức chênh lệch 100 triệu đồng, bản thấp của M6 Pro dành cho nhóm khách không mạnh về tài chính, ưu tiên độ thực dụng. Bản cao đa dạng công nghệ hỗ trợ lái, tiện nghi phong phú.

M6 Pro cũng đối mặt với nhiều thách thức vì là thương hiệu Trung Quốc, vào Việt Nam chưa đầy hai năm, chất lượng sản phẩm chưa có nhiều thời gian để kiểm chứng. So với MG có hệ thống đại lý rộng khắp ba miền, GAC khiêm tốn hơn.

Thành Nhạn