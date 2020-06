Những nơi New Zealand chọn hợp tác du lịch

Sau tuyên bố "quét sạch Covid-19", mọi con mắt đều đổ dồn vào đất nước của chim kiwi khi họ mở đường biên giới, đón khách du lịch.

Khi mở cửa biên giới, những quốc gia nào sẽ xuất hiện trong kế hoạch "bong bóng du lịch" của New Zealand là điều được nhiều người quan tâm. "Bong bóng du lịch" là khái niệm mới về hình thức du lịch an toàn, có thể kiểm soát dịch bệnh giữa hai điểm đến nhất định. Hai điểm đến này phải được công nhận là "vùng xanh" - nghĩa là an toàn về Covid-19.

Hiện tại, chính quyền đang tập trung vào việc có thể mở cửa biên giới với Australia mà không cần các biện pháp kiểm dịch. Một số nơi khác hiện chống dịch thành công như Đài Loan, quần đảo Cook cũng được quốc gia này "để mắt" tới. New Zealand cũng tìm kiếm các thêm nước khác thuộc quần đảo Thái Bình Dương, nghiên cứu các số liệu về việc chống dịch của họ trước khi đưa ra quyết định.

Thủ tướng New Zealand cho biết, các ca nhiễm nCoV có thể sẽ quay lại đất nước này. Bà nhấn mạnh, đây không phải là sự thất bại của chính phủ mà do đặc tính của loại virus này. Nhưng nếu các ca nhiễm xuất hiện lại lần nữa, New Zealand đã chuẩn bị kỹ càng để ứng phó. Ảnh: News.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, bà rất tin tưởng việc đất nước đã thành công ngăn chặn Covid-19. Tuy nhiên việc đưa ra các quyết định về du lịch quốc tế vẫn còn là chặng đường dài. Chính phủ đang nghiên cứu để có thể mở cửa với các quốc gia khác trong tương lai, mà không làm đại dịch bùng phát trở lại.

Ngày 8/6, New Zealand tuyên bố "quét sạch" Covid-19, khi ca nhiễm cuối cùng được chữa khỏi và đất nước không có thêm ca mắc mới trong 17 ngày liên tiếp. Thủ tướng dự kiến dỡ bỏ mọi hạn chế trong nội địa vào 11/6, nhưng lệnh kiểm soát biên giới nghiêm ngặt vẫn giữ nguyên.

Các chuyên gia cho biết, một trong những yếu tố giúp New Zealand quét sạch Covid-19 là nhờ vị trí biệt lập của nó ở nam Thái Bình Dương. Hơn 1.500 ca nhiễm được ghi nhận ở quốc gia này, và có 22 người chết. Việc kiểm soát được dịch bệnh giúp kinh tế của đất nước phục hồi. Trong dịch, hàng nghìn người đã mất việc làm và ngành du lịch của đất nước, chiếm khoảng 10% GDP nền kinh tế, đã rơi vào tình trạng đặc biệt khó khăn.

Anh Minh (Theo News)