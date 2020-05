'Bong bóng du lịch' giữa Covid-19

Australia và New Zealand có khả năng mở cửa biên giới, tạo ra hành lang du lịch an toàn - hay "bong bóng du lịch" - giữa hai quốc gia.

Hai quốc gia này gần như đóng cửa biên giới hoàn toàn với khách nước ngoài từ tháng 3. Song dường như Australia và New Zealand đã kiểm soát thành công Covid-19, giờ là lúc các nhà chức trách bàn luận về thời điểm mở cửa biên giới với nhau.

"Nếu có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà chúng tôi có thể kết nối lại đầu tiên, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là New Zealand", Thủ tướng Australia Scott Morrison, nói vào tháng 4.

"Đó là điều tất cả chúng ta đều mong muốn, nhưng tất nhiên, ưu tiên số một là đảm bảo cả hai quốc gia đều kiểm soát Covid-19 đến mức có thể tự tin mở cửa biên giới", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói vào ngày 27/4.

Hành lang du lịch là một tuyến du lịch kết nối trực tiếp những điểm du lịch khoảng cách ngắn, thuận tiện di chuyển, qua lại thường xuyên. Trong khi đó, "bong bóng du lịch" có thể hiểu là những tuyến du lịch đến những địa điểm gần, dễ dàng truy dấu hoặc phong tỏa trong trường hợp có người lây nhiễm. Khái niệm này tương đương với du lịch khoanh vùng, đối tác du lịch chiến lược trong khu vực

Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gặp mặt. Ảnh: AAP.

Hiện chưa rõ khi nào mô hình "bong bóng du lịch" thành hiện thực khi cả Australia và New Zealand vẫn duy trì lệnh hạn chế đi lại trong nước và tất cả khách nước ngoài đều phải cách ly 14 ngày.

Quan hệ song phương

Dù cách nhau khoảng 2.000 km theo đường biển, Australia và New Zealand lại có một trong những mối quan hệ song phương gần gũi nhất thế giới. Người mang hộ chiếu Australia có thể đến New Zealand du lịch và làm việc vô thời hạn mà không cần thị thực, và ngược lại.

Hai quốc gia này cũng đóng góp rất nhiều cho ngành du lịch của láng giềng. Người Australia chiếm gần 40% lượng khách quốc tế đến và khoảng 24% chi tiêu của khách quốc tế ở New Zealand. Điều này thực sự quan trọng ở New Zealand, nơi du lịch chính là ngành xuất khẩu lớn nhất. (Du lịch được coi là ngành xuất khẩu tại chỗ vì khách nước ngoài được phép dùng ngoại tệ để mua hàng hóa và dịch vụ tại New Zealand.)

Còn tại Australia, người New Zealand chiếm khoảng 15% khách quốc tế và khoảng 6% chi tiêu của khách quốc tế. Ngành du lịch vẫn có giá trị hàng tỷ đô la dù đây chỉ là ngành xuất khẩu lớn thứ tư của xứ sở kangaroo.

Ngành du lịch của cả hai quốc gia đều bị ảnh hưởng nặng nề từ nCoV - vì vậy những người trong ngành đang chờ đón "bong bóng du lịch".

Simon Westaway, giám đốc điều hành của Hội đồng Công nghiệp Du lịch Australia, nhận định 'bong bóng du lịch" là cách duy nhất để đưa khách du lịch quốc tế đến Australia trong tương lai gần.

"Nếu chúng ta có thể đón thêm khách Australia, điều đó rất có lợi cho các doanh nghiệp và hàng nghìn lao động", Chris Roberts, giám đốc Tourism Industry Aotearoa - đơn vị diện cho ngành du lịch ở New Zealand, nói. Ông cho biết chi tiêu của khách quốc tế ở New Zealand đã giảm ít nhất 1,2 tỷ USD mỗi tháng vì nCoV.

Nhưng Roberts không mong đợi thị trường khách Australia có thể phục hồi như trước Covid-19, bởi nhiều người sẽ chỉ chọn du lịch trong nước.

Tại Australia, một số đơn vị lữ hành tập trung vào Trung Quốc, thị trường chiếm khoảng 15% khách quốc tế nhưng chiếm khoảng 27% tổng chi tiêu của khách du lịch. Ông Westaway đánh giá, những doanh nghiệp này sẽ phải thích nghi và tìm ra cách thu hút nhiều du khách hơn. Ảnh: Daily Examiner.

Hiện thực hóa "bong bóng du lịch"

Australia có nhiều tiểu bang và vùng lãnh thổ, và một số trong đó đang thực hiện thêm các quy định kiểm dịch. Ví dụ một người đi từ Sydney, bang New South Wales đến Brisbane, bang Queensland, phải tự cách ly 14 ngày.

Các sân bay có thể cũng cần triển khai các thủ tục mới. Roberts nghĩ đến một viễn cảnh khách du lịch có thể đến sân bay, xét nghiệm Covid-19 và chỉ được phép lên máy bay khi họ âm tính với virus. Một khi đến nơi, họ có thể phải kiểm tra thân nhiệt. Khách du lịch cần cung cấp nhiều thông tin hơn bình thường để giới chức có thể dễ dàng liên hệ, trong trường hợp cần thiết.

Roberts và Westaway đều tin rằng "bong bóng du lịch" chỉ có thể thành hiện thực nếu chính phủ hai nước bỏ yêu cầu cách ly 14 ngày bắt buộc đối với bất kỳ ai nhập cảnh. Theo đó, một khi hoàn thành thử nghiệm điều này với Australia, New Zealand có thể hướng đến những điểm đến khác như Đài Loan và Hong Kong.

Mở rộng mô hình

Nhiều đảo quốc Thái Bình Dương đã đóng cửa biên giới sớm để phòng dịch. Nhưng đại dịch đã gây tổn hại cho ngành du lịch tại Thái Bình Dương, một trong những nơi phụ thuộc vào viện trợ nhiều nhất trên thế giới.

Thủ tướng New Zealand vẫn khuyến cáo người dân thận trọng, ngay cả khi đi lại tới các quốc gia láng tiềng tại Thái Bình Dương.

Stephen Howes, giám đốc Trung tâm chính sách phát triển tại Đại học Quốc gia Australia, nhận định khi mở rộng "bong bóng du lịch" của Australia và New Zealand tới ít nhất một số đảo Thái Bình Dương, nó sẽ giúp thúc đẩy ngành du lịch của quần đảo.

"Rõ ràng không quốc gia nào bị ép buộc phải làm điều này. Đó sẽ là một công việc phức tạp ... nhưng nó chắc chắn đáng để thử", ông Howes nói và thêm rằng hành lang du lịch luôn có thể bị dừng nếu không hiệu quả.

Những quốc gia Thái Bình Dương cũng sẽ giúp Australia và New Zealand, khi cho phép người lao động nhập cư vào cả hai nước này. Việc này có tầm quan trọng chiến lược với New Zealand, Australia và Trung Quốc.

Chuyên gia Roberts đồng ý rằng "bong bóng du lịch" sẽ có lợi cho Thái Bình Dương, bởi nếu không có du lịch, nền kinh tế của những quốc gia và vùng lãnh tổ tại đây sẽ gặp khó khăn đáng kể.

"Về mặt viện trợ kinh tế cho các nước láng giềng Thái Bình Dương của chúng tôi, đó sẽ là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho họ - miễn là chúng tôi có thể làm điều đó một cách an toàn", Roberts bày tỏ.

Mô hình tương lai

"Bong bóng du lịch" của Australia và New Zealand có thể sẽ trở thành một mô hình triển vọng cho phần còn lại của thế giới, Roberts và Westaway nói. Giống như các quốc gia khác trên thế giới, hai nước cần cẩn trọng - tránh mở cửa đi lại quá sớm và tạo ra làn sóng Covid-19 thứ hai.

Mở cửa du lịch quá nhanh cũng có thể gây tổn hại hình ảnh của họ với khách du lịch quốc tế, những người coi các quốc gia là nơi sạch sẽ, đáng tin cậy.

Nhưng nhìn chung, Roberts và Westaway đều hy vọng. "Nếu có thể các vấn đề nhỏ được giải quyết giữa New Zealand và Australia, mô hình này cũng có thể được áp dụng cho những nơi khác," Roberts nói.

"Hiện tại có khá nhiều sự chú ý tới mô hình này, vì thành công của New Zealand và Australia trong kiểm soát đại dịch. Nếu có thể tìm ra cách để nối lại hoạt động du lịch giữa các quốc gia, tôi chắc chắn phần còn lại của thế giới sẽ rất quan tâm để xem cách thức hoạt động của nó".

Bảo Ngọc (Theo CNN)