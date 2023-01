Những nhà hàng sao Michelin ở châu Á rẻ nhất thế giới

Tsuta là nhà hàng ramen đầu tiên trên thế giới của đầu bếp người Nhật Yuki Onishi nhận được sao Michelin (một sao), nằm ở Gardens by the Bay, Singapore. Quán phục vụ loại mỳ ramen truyền thống, không sử dụng bột ngọt hay thành phần nhân tạo nào để tạo độ ngọt trong nước, với mục đích tạo ra hương vị độc đáo. Giá một bát ramen từ 14 USD và cơm từ 9,8 USD. Ảnh: Jacq so what