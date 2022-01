Những nhà hàng lãng mạn ở Maldives

Không có gì ngạc nhiên khi những nhà hàng tại Soneva Fushi được mệnh danh nơi đem đến trải nghiệm ăn uống tốt nhất Maldives. Trong đó Flying Sauces là nhà hàng đầu tiên trên thế giới cho phép thực khách đu zipline xuyên rừng đến bàn ăn.Nhà hàng sushi So Hands On do đầu bếp Nhật Kenji Gyoten sở hữu ba sao Michellin phục vụ. Shades of Green là nơi thực khách bắt đầu hành trinh ẩm thực bằng chuyến tham quan các khu vườn rộng lớn của resort, đầu bếp sẽ giấu những món ăn nhẹ giữa những tán lá. Sau đó, bữa tiệc tối gồm 5 món sẽ được bắt đầu.