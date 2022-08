Những người sống thọ nhất thế giới ăn sáng thế nào

Người dân tại các Vùng Xanh của thế giới chủ yếu ăn thực phẩm hữu cơ, thực vật, những loại ngũ cốc như lúa gạo, bột yến mạch.

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, chìa khóa cho cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Các nhà khoa học đã nghiên cứu về chế độ ăn uống tại các "Vùng Xanh" của thế giới, nơi dân số hầu hết sống đến 100 tuổi trở lên để tìm hiểu bí quyết sống thọ thông qua bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Kim Yawitz, Viện St. Louis, Missouri, các vùng này rất khác nhau về địa lý, truyền thống văn hóa, song các nhà nghiên cứu đã xác định được 9 lối sống phổ biến giúp thúc đẩy tuổi thọ. Ba trong số đó liên quan đến chế độ ăn uống.

"Người dân ở Vùng Xanh chủ yếu ăn đủ thức ăn để duy trì cơ thể, hầu hết calo đến từ thực vật. Họ ăn trung bình 425-560 g thịt mỗi tháng, ít hơn so với mức trung bình 10 kg tại Mỹ", tiến sĩ Yawitz cho biết.

Sau quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm ra những món ăn sáng phổ biến tại các Vùng Xanh của thế giới.

Sữa chua Hy Lạp, mật ong và trái cây

Một trong những vùng người dân sống thọ và khỏe mạnh nhất thế giới là hòn đảo Crete và Ikaria của Hy Lạp. Những năm 1950, đảo Crete là nơi tỷ lệ tuổi thọ cao nhất toàn cầu. Trong khi đó, đảo Ikaria có số người sống đến 100 tuổi nhiều nhất thế giới.

Một trong những sự thật ít người biết đến về Ikaria là phần đông người dân không ăn sáng. Người dân áp dụng chế độ "nhịn ăn gián đoạn" của riêng mình, phù hợp với thể trạng và đặc tính cơ thể. Có hai hình thức nhịn ăn gián đoạn chính: hạn chế thời gian ăn trong ngày (ăn từ 6-8 giờ và nhịn ăn trong 16-18 giờ còn lại) hoặc nhịn ăn liên tục trong vòng 16 đến 24 giờ, hai lần một tuần.

"Nếu ăn sáng, họ thường ăn bữa đơn giản như sữa chua với mật ong, một số loại trái cây và bánh mì bột chua, dầu ô liu nguyên chất", chuyên gia dinh dưỡng Bill Bradley, đồng tác giả cuốn Công thức truyền thống của những người khỏe mạnh nhất trên thế giới, giải thích.

Sữa chua ở khu vực này thường là sữa cừu. Đây là các động vật ăn cỏ hoặc ăn các loại trái cây dại không phun thuốc, hoàn toàn hữu cơ.

Tiến sĩ Bradley cũng chỉ ra rằng ăn theo chế độ Địa Trung Hải sẽ tăng tuổi thọ lên đến 13 năm. Sử dụng thực phẩm hữu cơ, không pha tạp chất cũng tốt cho sức khỏe.

Sữa chua ăn kèm mật ong, hạnh nhân và trái cây. Ảnh: Shutterstock

Súp miso, rong biển, natto và đồ tươi sống

Một Vùng Xanh khác của thế giới là tỉnh Okinawa, Nhật Bản. Tỷ lệ ung thư, mất trí và bệnh tim mạch tại những hòn đảo thuộc tỉnh Okinawa thấp. Phái đẹp Okinama cũng là những phụ nữ sống thọ nhất thế giới.

"Bữa sáng truyền thống của người Okinama được chia thành các món nhỏ, với nhiều loại thực phẩm lên men, tươi sống và rong biển. Các thành phần nổi bật trong bữa sáng của dân tỉnh này là súp miso, natto và rong biển", tiến sĩ Yawitz cho biết.

Miso được làm từ đậu nành, gạo, lúa mạch, trải qua giai đoạn lên men cùng với muối và nấm kōjikin để tạo thành nước sốt đặc sánh. Natto cũng có thành phần chính là đậu nành lên men, tạo thành hỗn hợp dai, dính và có mùi hăng.

Trích dẫn nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y khoa Anh, tiến sĩ Yawitz cho biết các sản phẩm từ đậu nành lên men có thể giúp giảm nguy cơ tử vong sớm. trong nghiên cứu, người thường xuyên ăn natto có tỷ lệ tử vong vì bệnh tim mạch thấp hơn 24% so với người không ăn thường xuyên.

"Mozuku, kombu và các loại rong biển khác có tác dụng tương tự. Hai khảo sát lớn gần đây cũng chỉ ra rằng ăn nhiều rong biển có thể làm giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim và đột quỵ", Yawitz nói.

Bột yến mạch, các loại hạt, siro cây phong

Người dân vùng Loma Linda, California, Mỹ nổi tiếng với tuổi thọ cao. Là một phần truyền thống tôn giáo, họ chủ yếu ăn chay.

Bữa sáng chính của khu vực này gồm thịt lợn và ngũ cốc, yến mạch. "Họ cũng thường ăn cháo yến mạch hoặc granola làm từ yến mạch, siro cây phong và các loại hạt", Bradley chia sẻ.

Ông lưu ý yến mạch là thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng, đã được chứng minh công dụng phòng ngừa bệnh tim mạch. Yến mạch chứa nhiều vitamin E, B6, B5 cùng khoáng chất như sắt, selen, magiê và đồng. Yến mạch giúp ngăn ngừa táo bón, kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ tiểu đường type 2, giảm ung thư, huyết áp, hỗ trợ giảm cân.

Trứng, bánh mì bột chua và dầu ô liu

Dầu ô liu có hàm lượng chất kháng viêm cao, tốt cho sức khỏe. Trong khi đó, trứng tại các Vùng Xanh là từ gà ăn các loại thảo mộc như rau lang. Vì vậy, trứng gà chứa nhiều axit béo omega-3 chống viêm.

Một số nhà khoa học tin rằng lượng lớn omega-3 mà người dân đảo Ikaria và Crete hấp thụ mỗi ngày là chìa khóa kéo dài tuổi thọ, nâng cao sức khỏe.

"Người dân sống lâu như vậy là do ăn các thực phẩm tự trồng, chế độ hàng ngày dựa trên thực vật", tiến sĩ Bradley nhận định.

Bánh mì ăn kèm trứng và rau mầm. Ảnh: Eat This

Gạo và đậu

So với phần còn lại của Costa Rica, người dân Nicoya Peninsula dễ chạm đến mốc tuổi 100 hơn nhiều. Họ không tiêu thụ hoặc tiêu thụ rất ít thực phẩm chế biến sẵn mà chú trọng bổ sung canxi cùng magie để tăng cường sức khỏe cho xương.

Một trong những bữa sáng phổ biến nhất ở Nicoya có tên gallo pinto, gồm gạo nấu chung với các loại đậu, ăn kèm bánh ngôi và cà phê.

"Đậu và gạo khi ăn cùng nhau cung cấp lượng lớn protein. Nghiên cứu gần đây cho thấy hấp thụ nhiều protein, đặc biệt là protein thực vật có thể giúp bạn sống lâu hơn. Chưa kể, đậu là một trong những nguồn cung cấp chất xơ hiệu quả nhất, chất dinh dưỡng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường, béo phì và ung thư", Yawitz nói.

Thục Linh (Theo Eat this, Not that)