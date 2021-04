Những ngôi sao mặc đẹp nhất Oscar 2021

Lần đầu tới Oscar, ca sĩ H.E.R. chọn bộ cánh gồm áo choàng và jumpsuit màu xanh cobalt của Peter Dundas lấy cảm hứng từ huyền thoại Prince. Ở lễ trao giải Oscar 1985, Prince từng mặc áo trùm đầu tương tự khi tới nhận giải "Ca khúc trong phim xuất sắc" cho "Purple Rain". 36 năm sau, khi mặc đồ tương tự, H.E.R. cũng giành giải thưởng này với ca khúc "Fight For You" trong phim "Judas and the Black Messiah".