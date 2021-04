'Bạn gái Người Nhện' đeo trang sức 6 triệu USD

MỹZendaya - diễn viên đóng bạn gái Người Nhện - gây ấn tượng với bộ trang sức 6 triệu USD ở Oscar 2021.

Trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar lần thứ 93 tối 25/4 (giờ địa phương), Zendaya diện đầm cúp ngực cut-out màu vàng tươi của Valentino, giày cao gót Jimmy Choo. Nữ diễn viên thu hút ánh nhìn với bộ trang sức kim cương của Bulgari trị giá 6 triệu USD thuộc bộ sưu tập Magnifica, gồm dây chuyền 183 carat, khuyên tai và hai chiếc nhẫn.

Zendaya gây ấn tượng bằng trang sức đắt giá ở Oscar 2021. Ảnh: Shutterstock.

Sinh năm 1996, Zendaya có bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ có dòng máu Scotland và Đức. Trước khi đóng phim, cô là người mẫu, ca sĩ, thu hút nhiều fan trên mạng xã hội. Người đẹp ghi dấu ấn với các phim: Spider-Man: Homecoming (2017), The Greatest Showman, Shake it Up... Năm ngoái, cô trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Emmy giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" nhờ phim Euphoria.

Ngoài diễn xuất, Zendaya gây ấn tượng bằng gu mặc đa dạng, được Vogue đặt biệt danh "Cô nàng thiên biến vạn hóa". Cô nhiều lần vào nhóm sao mặc đẹp tại các sự kiện lớn của làng giải trí.

Zendaya ở Oscar 2021 Zendaya tạo dáng trên thảm đỏ Oscar 2021. Video: The Hollywood Fix.

Họa Mi (theo People)