Những ngôi sao chuộng đồng hồ thám hiểm xa xỉ

Năm 2019, Pitt chọn Breitling Premier B01 Chronograph 42 Norton khi tới Cannes với Leonardo DiCaprio để quảng bá Once Upon A Time In Hollywood. Mẫu đồng hồ ra đời dịp kỷ niệm quan hệ giữa hãng với nhà sản xuất xe máy Norton của Anh, có khả năng chống nước ở độ sâu 100 m, vỏ thép không gỉ 42 mm. Thiết kế 11.000 USD (257 triệu đồng) được Pitt giữ gìn, yêu thích vì mang dòng chữ Norton và biểu tượng hãng nổi trên lớp vỏ trong suốt. Ảnh: Dmarge