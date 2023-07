Thú chơi đồng hồ đắt đỏ của gia đình Beckham

Brooklyn Beckham sở hữu một chiếc Nautlis 57711/1R của Patek Philippe dòng Nautilus Jumbo. Anh từng đeo chiếc đồng hồ này trong chương trình Cookin' With Brooklyn và The Late Late Show with James Corden. Thiết kế ra mắt năm 2006 dịp kỷ niệm 30 năm Nautilus, có vỏ dây đeo bằng vàng hồng 18K, mặt số màu nâu chocolate, giá 350.000 USD (hơn 8,2 tỷ đồng). Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham