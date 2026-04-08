Những nan đề của Liverpool

PhápHLV Arne Slot đối mặt hàng loạt nỗi lo từ phong độ, tinh thần đến hiệu quả tấn công, trước trận đấu PSG ở lượt đi tứ kết Champions League hôm nay.

Trong cuộc đối đầu gần nhất, ở vòng 1/8 mùa trước, Liverpool thua PSG trên loạt đá luân lưu ngay tại sân nhà Anfield. So với khi đó, thời điểm Liverpool đang tiến gần chức vô địch Ngoại hạng Anh, phong độ của đội bóng nước Anh đã sa sút rõ rệt. Cùng kỳ mùa trước, họ mới thua 2 trận sau chuỗi 26 trận bất bại. Còn mùa này, đoàn quân dưới trướng Arne Slot đã thua nhiều hơn tới 8 trận và gần như không còn cơ hội bảo vệ danh hiệu Ngoại hạng Anh.

Thảm bại 0-4 trước Man City ở tứ kết Cup FA cuối tuần qua đã là trận thua thứ 15 của Liverpool trên mọi đấu trường mùa này - thông số tệ nhất kể từ mùa 2014-2015 dưới thời Brendan Rodgers (18 trận). Champions League giờ là cơ hội cuối cùng để Liverpool cứu vãn mùa giải. Tuy nhiên, theo Sky Sports, trước mắt Slot là một loạt vấn đề nghiêm trọng.

HLV Arne Slot và Virgil van Dijk sau trận Liverpool thua Man City 0-4 ở tứ kết Cup FA trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 4/4/2026. Ảnh: Sky Sports

Đánh mất bản lĩnh. Liverpool mùa này nhiều lần sụp đổ khi gặp bất lợi. Điều đó thể hiện rõ trong trận đấu Man City, khi họ chơi tốt trong 30 phút đầu nhưng nhanh chóng bị dẫn 0-4 chỉ qua 12 phút đầu hiệp hai. Sau trận, đội trưởng Virgil van Dijk thừa nhận các đồng đội "đã bỏ cuộc", trong khi Slot cho biết ông không thấy tinh thần chiến đấu của các học trò trong 10-15 phút đầu hiệp hai. "Không chỉ là tinh thần, mà còn là sự sẵn sàng thắng trong các pha tranh chấp, có mặt đúng lúc để gây khó khăn cho đối thủ", nhà cầm quân người Hà Lan nói.

Tiền vệ Dominik Szoboszlai cũng đồng tình: "Chúng tôi cần chiến đấu, làm việc chăm chỉ và hỗ trợ lẫn nhau - điều đôi khi đang thiếu".

Trong bối cảnh PSG thường chơi bùng nổ trên sân nhà, cách Liverpool phản ứng nếu thủng lưới sớm tại Paris sẽ mang tính quyết định.

Hàng thủ mong manh, Van Dijk chịu áp lực. Slot nhiều khả năng vẫn giữ bộ tứ vệ quen thuộc. Ngoại trừ Jeremie Frimpong có thể thay Joe Gomez ở vị trí hậu vệ phải, ba cái tên còn lại vẫn sẽ là Virgil van Dijk, Ibrahima Konate và Milos Kerkez.

Nhưng vấn đề không nằm ở nhân sự mà ở cách các cầu thủ thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là thủ quân Van Dijk. Trung vệ người Hà Lan hứng chỉ trích vì sa sút từ đầu mùa, mới nhất là hàng loạt sai lầm trước Man City. Anh phạm lỗi dẫn đến phạt đền, không theo kèm Antoine Semenyo trong bàn thua thứ ba, và không đủ áp sát Erling Haaland trong tình huống tiền đạo này lập hat-trick.

Salah thất vọng sau khi đá hỏng phạt đền trước Man City. Ảnh: PA

Hàng công kém hiệu quả. Trước Man City, Liverpool tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm khi tỷ số còn 0-0 nhưng không tận dụng được và phải trả giá.

Mohamed Salah gây thất vọng hơn cả khi phung phí hai cơ hội ngon ăn, gồm cả một quả phạt đền trong hiệp hai. Trước đó, anh cũng đá hỏng penalty trong trận gặp Galatasaray ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Slot thừa nhận: "Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi ghi được bàn từ những cơ hội tạo ra. Đây không chỉ là vấn đề bỏ lỡ cơ hội lớn, mà còn là việc chúng tôi đá hỏng nhiều quả phạt đền mùa này".

Trong khi đó, các đối thủ lại thường xuyên ghi bàn ngay từ những cơ hội đầu tiên, khiến Liverpool luôn rơi vào thế bất lợi.

Bài toán Salah. Phong độ không tốt của Salah - tiền đạo sẽ rời đội vào cuối mùa - đặt Slot vào tình thế khó xử. Theo Sky Sports, nhà cầm quân người Hà Lan có khả năng để Salah dự bị ở trận lượt đi và sử dụng Jeremie Frimpong để tăng cường phòng ngự. Tuy nhiên, kịch bản đó khó xảy ra.

Điều này đồng nghĩa hậu vệ phải của Liverpool sẽ phải đối mặt với áp lực lớn trước bộ đôi nguy hiểm của PSG là Nuno Mendes và Khvicha Kvaratskhelia, trong khi không nhận được nhiều hỗ trợ phòng ngự từ Salah.

Ousmane Dembele (trái) đi bóng trong trận PSG gặp Liverpool ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa 2024-2025. Ảnh: AP

Thách thức thể lực và lối chơi. Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, PSG chơi với cường độ cao, kiểm soát bóng tốt và liên tục gây áp lực - điều từng khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn.

Đây cũng là kiểu đối thủ phơi bày điểm yếu của Liverpool mùa này. Ở trận gặp Man City, hệ thống pressing thiếu đồng bộ khiến tuyến trên dâng cao nhưng hàng thủ lại lùi sâu, tạo ra khoảng trống lớn để đối thủ khai thác.

Như nhận định của chuyên gia Adam Bate, có những thời điểm Szoboszlai phải "đuổi bóng trong vô vọng" - hình ảnh quen thuộc của Liverpool mùa này.

Trước một PSG giàu năng lượng và hiệu quả, Liverpool cần cải thiện cả tinh thần, phòng ngự lẫn khả năng dứt điểm. Nếu không, chuyến làm khách tại Paris hôm nay nhiều khả năng sẽ khiến mùa giải của họ đi đến hồi kết.

Hồng Duy (theo Sky Sports)