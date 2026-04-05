Slot tự nhận Liverpool thiếu tinh thần chiến đấu

AnhHLV Arne Slot và tiền vệ Dominik Szoboszlai đều thừa nhận Liverpool không thể hiện tinh thần thi đấu đủ mạnh mẽ khi thua thảm Man City 0-4 ở tứ kết Cup FA.

"Tinh thần chiến đấu không đủ, tâm lý không đủ", Szoboszlai nói với TNT Sports sau trận đấu trên sân Etihad ngày 4/4. "Thành thật mà nói, không ai trong chúng tôi đạt trạng thái tốt nhất. Đây là giai đoạn khó khăn nhưng toàn đội phải đoàn kết".

Trận này, Liverpool khởi đầu không tệ nhưng nhanh chóng đánh mất thế trận. Cuối hiệp một và đầu hiệp hai, đội khách thủng lưới liền bốn bàn, từ cú hat-trick của Erling Haaland và một bàn của Antoine Semenyo. Kết quả 0-4 đánh dấu trận thua đậm nhất của Liverpool dưới thời Arne Slot và là thất bại nặng nề nhất của họ kể từ tháng 10/2020. Đây cũng là thất bại thứ 15 trên mọi đấu trường mùa này, số trận thua nhiều nhất của Liverpool trong một mùa giải kể từ mùa 2014-2015, khi họ thua 18 trận dưới thời Brendan Rodgers.

Szoboszlai (trái) phản ứng trong trận Liverpool thua Man City 0-4 ở tứ kết Cup FA trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 4/4/2026. Ảnh: Offside

Szoboszlai cho rằng bước ngoặt đến ngay trước giờ nghỉ khi Liverpool thủng lưới liên tiếp hai bàn. "Khi bị dẫn 0-2, cơ hội ngày càng ít đi. Chúng tôi muốn trở lại sau giờ nghỉ nhưng lại nhận thêm bàn thua thứ ba. Từ đó gần như không còn khả năng lật ngược tình thế", tiền vệ người Hungary thừa nhận. "Thua 0-4 là không thể chấp nhận".

Cùng quan điểm, Slot chỉ trích các học trò thiếu quyết tâm, đặc biệt trong 10-15 phút đầu hiệp hai - thời điểm trận đấu an bài. "Tôi không thấy tinh thần chiến đấu, sự quyết liệt trong tranh chấp hay khả năng gây khó khăn cho đối thủ", ông nói.

Nhiều CĐV Liverpool đã rời sân sau khi Erling Haaland ghi bàn thứ tư ở phút 57. Slot thừa nhận: "Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Đội cần chơi tốt hơn và phải cho thấy phản ứng sau thất bại này".

HLV Arne Slot phản ứng trong trận đấu Man City. Ảnh: Reuters

Theo nhà cầm quân người Hà Lan, Liverpool cần cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt khi đối đầu PSG ở lượt đi tứ kết Champions League ngày 8/4. Đồng thời, ông vẫn nhìn thấy điểm tích cực trong 35 phút đầu: "Có nhiều điều đáng khen, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể ghi bàn từ những cơ hội tạo ra".

Trên hàng công, Mohamed Salah - trong trận đầu tiên sau khi công bố sẽ rời CLB cuối mùa - bỏ lỡ tới bốn cơ hội, trong đó có một quả phạt đền khi tỷ số đã là 0-4. Hugo Ekitike cũng phung phí hai cơ hội rõ rệt. Slot nói: "Vấn đề không nằm ở cá nhân. Cả mùa giải này, số bàn thắng của chúng tôi quá ít so với số cơ hội tạo ra, và chắc chắn chưa đạt tiêu chuẩn của Liverpool".

Hồng Duy (theo ESPN, The Guardian)