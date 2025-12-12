Những món giàu chất xơ người tiểu đường nên ăn hàng tuần

Quả bơ không chỉ có chất xơ mà còn cung cấp chất béo lành mạnh cùng nhiều loại vitamin, khoáng chất. Ăn bơ giúp tạo cảm giác no, làm chậm quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa sự tăng đường huyết đột biến. Thêm quả bơ vào sinh tố, trộn salad hoặc làm bánh mì nướng bơ với ngũ cốc nguyên hạt để tạo nên các món ăn nhẹ bổ dưỡng, ít tăng lượng đường trong máu.