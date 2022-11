Những món ăn cho chuyến food tour Vũng Tàu

Lẩu cá đuối, bánh khọt... là những món nên thử trong hành trình khám phá Vũng Tàu ngày cuối tuần.

Cách TP HCM khoảng hơn 100 km, Vũng Tàu là một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở miền Nam, thu hút nhiều người mỗi dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ ngắn. Bên cạnh hoạt động giải trí, thư giãn, du khách đến thành phố này có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng như bánh khọt, bánh bông lan trứng muối, lẩu cá đuối, các món từ ốc... Nếu có dịp đến thành phố này, những món sau đây bạn nên thử.

Lẩu cá đuối

Đây là một trong những đặc sản được thực khách ưa chuộng khi đến Vũng Tàu. Cá đuối có thịt dai, chỉ những con lớn mới có xương, nhưng mềm, giòn như sụn, dễ ăn. Một nồi lẩu sẽ có thịt cá đuối cắt khúc, được tẩm ướp gia vị. Nước dùng sẽ có vị chua, cay... nhờ sự kết hợp từ nhiều nguyên liệu. Ăn kèm lẩu là măng chua, rau muống, bạc hà, rau nêm dậy mùi thơm đặc trưng, bún tươi và nước mắm ớt. Vì cá đuối ở Vũng Tàu sinh sản quanh năm nên bạn có thể thưởng thức món ăn này bất kể mùa nào.

Cá đuối mềm hòa cùng nước lẩu đậm đà, chua ngọt. Ảnh: Khánh Thiện

Địa chỉ gợi ý: 18 Hùng Vương, 15 Nguyễn Trường Tộ, 68 Nguyễn Trường Tộ, số 1 Hoàng Hoa Thám, 44 Trương Công Định...

Bánh khọt

Bánh khọt Vũng Tàu có hình dáng như chiếc bánh căn của người miền Trung, làm từ bột gạo kèm nhân tôm. Bánh được đổ trong những chiếc mâm bằng nhôm hoặc inox với tạo hình lõm nhỏ. Khi chiên bánh, đầu bếp sẽ đổ ngập dầu trong mâm, sau đó cho bột và tôm vào đến khi chín vàng và thơm. Khi đặt bánh ra đĩa, sẽ cho thêm tôm cháy, mỡ hành.

Những chiếc bánh khọt khi được phục vụ sẽ nóng, vỏ bánh giòn, lớp nhân giữa có vị béo, dậy mùi nước dừa, ăn kèm đu đủ sợi, cuộn cùng cải xanh, xà lách, rau thơm, chấm với nước mắm pha chua ngọt.

Địa chỉ gợi ý: số 3 Lý Thường Kiệt, 42 Trần Đồng, 14 Nguyễn Trường Tộ, số 1 Hoàng Hoa Thám, 59, Bà Triệu, 19 Hoàng Hoa Thám...

Bánh bông lan trứng muối

Hành trình trải nghiệm ẩm thực Vũng Tàu sẽ thiếu sót nếu bỏ qua món bánh bông lan trứng muối. Món ghi điểm với lớp vỏ mềm, thơm hương bơ sữa, kèm trứng muối có vị bùi, mặn, béo.

Bên cạnh thưởng thức tại chỗ, những chiếc bánh bông lan trứng muối nhỏ, vừa ăn còn làm thức quà để có thể mua tặng bạn bè, người thân trong mỗi chuyến du lịch đến Vũng Tàu.

Chiếc bánh nhỏ, vừa ăn, gói trong hộp, có thể dùng làm quà tặng. Ảnh: Khánh Thiện

Địa chỉ gợi ý: 17B Nguyễn Trường Tộ, số 6 Đồ Chiểu, 14B Nguyễn Trường Tộ, 129 Lê Lai, 11 Nguyễn Kim, 36 Bà Triệu...

Món ngon từ ốc

Hải sản cũng là thứ nhất định không nên bỏ lỡ vì Vũng Tàu là thành phố biển. Nơi đây có cả một thế giới hải sản đa dạng.

Ốc ở Vũng Tàu tươi, chế biến đa dạng. Bạn có thể chọn các món như nướng, hấp, xào me... như ốc mỡ xào me, ốc len xào dừa, móng tay xào bơ tỏi, hàu nướng phô mai, ốc giác hấp sả, sò dương nướng mỡ hành, ốc hương rang me... Dùng kèm với ốc sẽ là các loại nước chấm như muối ớt chanh, muối tiêu chanh, nước mắm chua ngọt...

Ốc hương xào me - một trong những món ăn được nhiều thực khách ưa chuộng. Ảnh: Khánh Thiện

Địa chỉ gợi ý: số 3 Trần Phú, 121 Lý Tự Trọng, 23 Phạm Ngọc Thạch, 32 Lê Quý Đôn, 37 Nguyễn Trường Tộ, 89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, số 2 Hoàng Diệu...

Bánh canh ghẹ

Vẫn là một trong những món ăn liên quan đến hải sản, bánh canh ghẹ có điểm đặc biệt là từng sợi bánh màu trắng đục, mềm và dai, ăn cùng với thịt ghẹ xé nhỏ (có nơi để nguyên con), chả cua, huyết, trứng cút và rau sống... Linh hồn của món ăn nằm ở phần nước dùng được nấu sệt và dậy mùi thơm từ hải sản.

Địa chỉ gợi ý: 62 Tú Xương, 73 Lê Lai, 125 Võ Thị Sáu, 109 Võ Thị Sáu, 88 Lê Lai, 33A Hoàng Hoa Thám...

Hủ tiếu mực

Món ăn níu chân khách phương xa nhờ điểm nhấn là những sợi hủ tiếu trắng kết hợp lòng đỏ trứng béo, thịt nạc viên, lá hẹ, mực tươi, nước dùng đậm đà được ninh từ xương... cho hương vị đặc biệt. Đi kèm món ăn này là các loại nước chấm như muối ớt xanh, nước tương...