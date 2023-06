'The Idol' - phim lạm dụng cảnh nóng

Jocelyn (Lily-Rose Depp đóng) có nhiều cảnh để ngực trần, nhảy gợi cảm trong phim "The Idol".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Teaser phim 'The Idol' Trích đoạn teaser "The Idol", phim phát sóng tập 1 hôm 4/6. Video: HBO

Series xoay quanh Jocelyn, ngôi sao nhạc pop trẻ tuổi gặp vấn đề về tâm lý, đang tìm cách lấy lại hào quang. Trong lúc liên tiếp vướng vào các rắc rối, cô tình cờ quen Tedros (The Weeknd đóng) - chủ hộp đêm, một tay chơi bí ẩn có quyền lực trong ngành công nghiệp âm nhạc. Anh ta còn là thủ lĩnh một giáo phái, người tự nhận có khả năng chữa lành những tổn thương tâm lý, luôn biết cách thao túng cô gái non nớt Jocelyn. Dưới sự giúp đỡ của Tedros, Jocelyn phối lại ca khúc từng bị hãng đĩa từ chối, cùng anh ta bước vào cuộc chơi tình ái.

Sau hai tập đầu phát sóng, phim bị giới chuyên môn nhận xét nhiều cảnh nóng nhưng không mang dụng ý nghệ thuật. Jocelyn để ngực trần ngay từ những phút đầu tiên, định quan hệ tình dục với người lạ lần đầu gặp mặt. Cuối tập một, Tedros dụ dỗ Jocelyn thử nghiệm một số phương pháp bí ẩn của giáo phái.

LiLy Rose Depp đóng vai ca sĩ Jocelyn trong phim. Ảnh: Chanel

Tờ Hollywood Reporter viết: "Hiếm có cảnh nào máy quay không chiếu vào ngực hoặc mông của cô ấy. Người xem bắt đầu tự hỏi liệu điều này có ý nghĩa gì không. Đến tập hai, điều đó lại xảy ra. Có vẻ là không có thông điệp nào". Các nhân vật khác cũng có nhiều hành động, câu thoại liên quan chuyện sex.

Tờ Variety nhận xét biên kịch của Euphoria - Sam Levinson - đi quá đà trong việc miêu tả ham muốn tình dục của nữ giới. Tác phẩm bị chê nông cạn hơn so với Showgirls - phim điện ảnh gắn mác 17+ ra mắt năm 1995. The Guardian cho rằng The Idol xây dựng những cảnh tượng hỗn loạn và thô lỗ, châm biếm thái quá về sự nổi tiếng. Người hâm mộ Blackpink ở châu Á, nhất là Hàn Quốc, cho rằng Jennie sai lầm khi đóng vai phụ trong series, thể hiện hình ảnh gợi cảm quá đà. Nhiều khán giả gọi The Idol là "phim rác".

CNN cho rằng phim không đến mức "thảm họa" như lời một số nhà phê bình ở Cannes miêu tả nhưng khá nhàm chán, kém hấp dẫn. Điểm sáng của series là diễn xuất của Lily Rose Depp - con gái Johny Depp - khi hóa thân cô gái trẻ hoang mang, bất ổn giữa showbiz hỗn loạn. Cuối tháng 5, Lily nhận được tràng pháo tay dài năm phút tại liên hoan phim Cannes. Cô cho biết hoàn toàn thoải mái khi diễn những cảnh nude trong phim. Minh tinh Bản năng gốc - Sharon Stone - cũng khen Lily và The Weeknd có năng lực, là những diễn viên đầy hứa hẹn.

Jennie (nhóm Blackpink) đóng vai vũ công Dyanne, cũng có quan hệ mờ ám với nhân vật Tedros của The Weeknd. Ảnh: HBO

Ngoài cảnh nóng, tác phẩm phản ánh một phần cách các ngôi sao Hollywood làm việc, bị chi phối bởi êkíp, khán giả. Jocelyn không được phép làm nhạc, thể hiện hình ảnh theo ý muốn. Trong một phân cảnh, thành viên trong đội quản lý của Jocelyn so sánh cô với Britney Spears bởi cả hai từng gặp biến cố gia đình, trải qua quá trình điều trị tâm lý, gặp rắc rối với chất gây nghiện. Tuy nhiên, Levinson không giải thích một cách thuyết phục lý do Jocelyn xứng đáng được gắn mác "thần tượng" hoặc khắc họa hình mẫu mà cô đại diện.

Dù bị chê nhiều hơn khen, phim vẫn thu hút 913.000 người xem trực tiếp trên HBO hôm 4/6. Tập 2 phát sóng hôm 11/6, chưa có số liệu. Thành tích này không chênh lệch nhiều so với một số series khác của kênh như The White Lotus (944.000 người), Winning Time (901,000 người), Euphoria (1,1 triệu người). Theo Hollywood Reporter, lượng khán giả của phim sẽ tăng lên qua từng tập theo xu hướng chung. Winning Time và Euphoria đã đạt mức trung bình hơn 6 triệu lượt xem mỗi tập vào cuối mùa.

Hà Thu