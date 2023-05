Những mẹo giảm rủi ro khi lái xe trong mùa nắng

Chú ý đến áp suất lốp, dung dịch làm mát... để việc lái xe trong thời tiết nắng nóng an toàn hơn.

Vào những ngày thời tiết nóng bức, nhiệt độ môi trường cao, ví dụ trên 35 độ, việc lái xe trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Xe đỗ lâu dưới nắng vào không khí cabin có thể đạt trên 50 tới 60 độ C. Không chỉ làm cho hành khách khó chịu, nhiệt độ cao còn có thể gây ra những rắc rối cho xe, đẩy nhanh quá trình hao mòn và tăng nguy cơ bị hỏng hóc. Do đó, chủ xe nên thực hiện một số biện pháp phòng ngừa khi lái xe lúc thời tiết nóng, nhằm giảm thiểu tỷ lệ hỏng hóc xuống mức thấp nhất có thể.

Lái xe đúng áp suất được khuyến cáo

Theo các chuyên gia kỹ thuật, khi thời tiết nắng nóng kéo dài, ắc-quy và lốp xe là hai chi tiết dễ bị hao mòn nhất. Lý do vì nhiệt độ cao có thể làm bay hơi chất lỏng trong pin, gây suy yếu khả năng lưu trữ điện, đẩy mạnh quá trình ăn mòn kim loại, khiến cấu trúc bên trong pin ảnh hưởng.

Một lốp xe bị nổ dưới thời tiết nắng nóng. Ảnh: Tire Force

Bên cạnh đó, nhiệt độ cao khiến áp suất bên trong lốp tăng, khiến lốp mòn nhanh khi phanh, và mòn không đều. Tiếp xúc nhiều với tia UV từ mặt trời cũng khiến lốp nhanh lão hóa, gây hiện tượng mục.

Thông thường cứ tăng 10 độ C áp suất lốp tăng khoảng 0,1 bar (1,45 psi). Do đó tài xế nên kiểm tra áp suất lốp một cách thường xuyên, đặc biệt là trước mỗi chuyến đi dài, để đảm bảo lốp luôn trong mức áp suất cho phép. Lưu ý áp suất khi không tải và đủ tải là khác nhau, do đó nếu có chở thêm người, đồ vật, tài xế nên tham khảo mức áp suất được khuyến cáo ở khung cửa ghế lái. Không bơm quá căng vào mùa hè vì có thể gây nổ lốp.

Kiểm tra các chất lỏng/dung dịch cần thiết của máy xe

Tài xế cần kiểm tra mức nước làm mát, dầu máy một cách cẩn thận khi thời tiết nắng nóng. Nếu không đủ hai loại dung dịch này, xe dễ bị tình trạng quá nhiệt, ảnh hưởng đến lốc máy.

Thông thường, dung dịch làm mát được khuyến cáo kiểm tra tối thiểu 6 tháng một lần, hoặc thường xuyên hơn khi thời tiết nóng, lý do vì nước làm mát có thể bay hơi. Nếu thiếu nước làm mát, chủ xe cần bổ sung dung dịch cùng loại xe đang sử dụng (có thể tham khảo thông tin từ cố vấn dịch vụ), và thay mới mỗi 2 năm một lần hoặc 20.000-40.000 km.

Về dầu máy, thông thường cần thay mới mỗi 5.000-10.000 km, hoặc 3 tháng một lần, tùy vào hãng, chủ xe tham khảo thông tin trong sách hướng dẫn sử dụng.

Chú ý đến sự an toàn của hành khách trên xe

Khoang lái ôtô dưới ánh nắng mặt trời. Ảnh: Continental

Thông thường trong điều kiện thời tiết khoảng 32 độ C, nếu xe tắt máy, đóng cửa, chỉ trong 10 phút nhiệt độ khoang nội thất có thể lên đến 42 độ C. Do đó, chủ xe không nên tắt máy và để hành khách hoặc vật nuôi ngồi trong xe bên ngoài trời nắng. Ngoài ra nên mang đủ nước cho mỗi chuyến đi chơi xa.

Không để đồ vật dễ cháy, nổ trong xe đỗ dưới nắng

Những vật dụng có cồn như nước rửa tay, xịt gôm... không nên để trong xe đỗ dưới trời nóng. Chai nước nếu có nên nằm ở vị trí khuất nắng, vì ánh nắng chiếu trực tiếp qua những vật tròn như chai nước, kính, quả cầu... sẽ trở thành một chiếc kính lúp, hội tụ ánh nắng vào một điểm, sau khoảng thời gian dài có thể gây cháy nội thất.

Thuốc, các loại tuýp kem y tế, đồ điện tử cũng là những vật được khuyến cáo không để trong xe đỗ dưới trời nắng vì có thể chảy, biến chất.

Lưu ý về quãng đường di chuyển nếu sử dụng xe điện

Thời tiết quá lạnh hoặc quá nóng đều làm ảnh hưởng đến tầm hoạt động của xe điện. Hiệp hội ô tô Mỹ AAA ước tính khi nhiệt độ tăng cao, lên khoảng 35 độ, tầm hoạt động của xe điện giảm trung bình khoảng 17% so với mức tối ưu nhất của xe (khoảng 20-25 độ C). Chủ xe cần tính toán đến điều này để lên kế hoạch di chuyển, dừng nghỉ, sạc pin một cách hợp lý nhất.

Trong trường hợp xảy ra hiện tượng máy hoạt động quá nhiệt, được cảnh báo bằng đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát trên táp-lô, hoặc trong màn hình thông tin giải trí. Thông thường, mức nhiệt độ nước làm mát tối ưu khi xe hoạt động là 80-100 độ C, tùy vào loại xe. Nếu xe không hiển thị nhiệt độ nước làm mát cụ thể, mức tối ưu là khi kim ở vị trí giữa đồng hồ.

Khi nhiệt độ tăng quá cao quá ngưỡng cho phép, và giảm chậm khi tắt máy, chủ xe cần đưa xe vào vị trí an toàn, tắt máy và chờ một lúc để cho động cơ nguội, sau đó di chuyển đến xưởng sửa chữa gần nhất để kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, hãy gọi xe cứu hộ để tránh làm nguy hại đến máy xe.

Một lưu ý khi xử lý xe đang bị quá nhiệt là cẩn thận khi mở nắp ca-pô, vì lúc này phần nắp rất nóng, có thể gây bỏng. Ngoài ra không được mở nắp két nước làm mát khi xe vẫn còn quá nhiệt, vì nước lúc này đang sôi, bên trong hệ thống làm mát khép kín có áp suất cao, vì thế khi mở nắp nước sối sẽ bắn gây bỏng. Thay vào đó hay chờ xe nguội, khoảng 30-45 phút, rồi tiến hành châm thêm nước làm mát.

Tân Phan