Những mẫu ôtô hybrid đủ điều kiện giảm thuế TTĐB

Từ 2026, khi Nghị định 360/2025 có hiệu lực, các mẫu hybrid tự sạc có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% năng lượng tổng được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 30% so với xe động cơ đốt trong cùng dung tích động cơ. Xe hybrid tự sạc tại Việt Nam hiện có hai hình thái là thuần hybrid (HEV) và hybrid nhẹ (MHEV).

Cơ quan quản lý hướng dẫn hai cách xác định một mẫu xe hybrid đạt yêu cầu ưu đãi thuế. Một trong số đó là so sánh tỷ lệ mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) theo chu trình kết hợp của xe hybrid (FCeq) với mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) trung bình của ôtô động cơ đốt trong (ICE) sử dụng thuần xăng (FCconv), cùng dung tích xi-lanh, gọi tắt là R. Nếu tỷ lệ R không quá 70%, xe hybrid đó được ưu đãi thuế.

Bộ Xây dựng là cơ quan công bố mức FCconv để làm căn cứ đối chiếu, so sánh. Dưới đây là mức FCconv theo dung tích động cơ:

Dung tích xi-lanh của xe (cc) FCconv (lít/100 km) x <= 1.500 6,33 1.500 < x <= 2.000 7,52 2.000 < x <=2.500 8,98 2.500 < x <= 3.000 11,13 3.000 < x <= 4.000 11,57 4.000 < x <= 5.000 13,18 5.000 < x <= 6.000 16,98 x > 6.000 19,64

Dựa theo mức FCconv của Bộ Xây dựng, dưới đây là thống kê mức R của một số mẫu xe hybrid phổ biến trên thị trường phổ thông dựa theo công thức R = FCeq/FCconv được nêu trong Nghị định 360/2025.

Hãng Mẫu xe hybrid FCeq (lít/100 km) FCconv (lít/100 km) R (%) Suzuki XL7 5,9 6,33 93,2 Fronx 5,2 6,33 82,1 Swift 4,26 6,33 67,3 Subaru Crosstrek 7,7 7,52 102,4 Toyota Camry 4,2 8,98 46,8 Corolla 4,76 7,52 63,3 Yaris Cross 3,8 6,33 60 Corolla Cross 3,67 7,52 48,8 Innova Cross 4,35 7,52 57,8 Alphard 5,5 8,98 61,2 Kia Sorento 5,8 7,52 77,1 Carnival 4,95 7,52 65,8 Honda CR-V 5,2 7,52 69,1 Civic 4,56 7,52 60,6 HR-V 4,44 6,33 70,1 Hyundai Santa Fe 6,37 7,52 84,7

Theo bảng trên, không phải mẫu HEV nào cũng đạt yêu cầu được hưởng ưu đãi thuế TTĐB. Trong khi đa phần các mẫu MHEV không đạt.

Như Suzuki, hãng hiện bán các mẫu MHEV, có Swift đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TTĐB, trong khi XL7 và Fronx thì không. Những mẫu HEV như Hyundai Santa Fe, Honda HR-V, Kia Sorento cũng không đạt mức R dưới 70%.

Toyota hiện là hãng bán nhiều xe hybrid nhất (6) tại Việt Nam và tất cả đều đủ điều kiện ưu đãi thuế. Hồi đầu tháng 1, hãng này giảm 37-200 triệu đồng giá bán lẻ cho 4 dòng là Camry, Yaris Cross, Corolla Cross và Alphard.

Corolla Cross hybrid lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Theo các chuyên gia trong ngành, về mặt lý thuyết, thuế TTĐB giảm sẽ giúp giá bán xe hybrid nói chung dễ tiếp cận hơn. Bởi thuế TTĐB là một trong những thành tố cấu thành nên giá bán một mẫu xe trước khi đến tay người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc giảm giá xe hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác như sản xuất, marketing, bán hàng hoặc chiến lược riêng của từng hãng. Hiện các dòng ICE loại 9 chỗ trở xuống có thuế TTĐB 35-150% tùy dung tích động cơ.

Hiện tất cả các xe hybrid bán tại Việt Nam đều nhập khẩu, trừ Honda CR-V hybrid, sản phẩm vừa ra mắt bản lắp ráp hôm 2/2. Toyota đánh tiếng xây dựng dây chuyền lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam nhưng chưa nói rõ thời gian cụ thể.

So với xe hybrid sạc ngoài (PHEV), xe HEV và MHEV có doanh số lớn hơn nhiều và tăng liên tục những năm gần đây tại Việt Nam. Năm 2025, các dòng hybrid tự sạc bán ra 14.766 xe, tăng 50% so với 2024. Toyota là hãng dẫn đầu với 8.389 xe, tăng gần 57%.

