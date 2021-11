Những mẫu ôtô gầm cao giá dưới 600 triệu đồng

Những mẫu CUV cỡ nhỏ như Raize, Sonet vừa góp mặt khiến đoạn giá 500-600 triệu đồng có thêm lựa chọn cho khách Việt.

Tầm giá 500-600 triệu đồng là đoạn nối của dòng sedan cỡ B lên các mẫu CUV hạng B. Lựa chọn ôtô ở khoảng giá này khá đa dạng, từ những mẫu CUV hạng A+ như Raize, Sonet, đến những MPV 7 chỗ cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga.

Dưới đây là những mẫu xe không phải sedan giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam:

Toyota Raize - giá 527 triệu đồng

Toyota Raize lăn bánh ở Hà Nội. Ảnh: Minh Quân

Raize là tân binh gia nhập thị trường Việt hôm 4/11. Đây là mẫu xe đầu tiên của Toyota Việt Nam lắp động cơ tăng áp, loại 1 lít cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại tại 140 Nm. Hộp số CVT.

Toyota đưa về Raize bằng hình thức nhập khẩu Indonesia. Xe phù hợp đi phố nhờ ngoại hình nhỏ gọn, tiện nghi vừa đủ. Đặc biệt, xe có các trang bị an toàn đáp ứng nhu cầu xoay trở ở không gian hẹp như cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, những tính năng vốn xuất hiện ở những phân khúc cao hơn.

Bên cạnh đó là các trang bị tiêu chuẩn như hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TRC, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, 4 cảm biến lùi hay 6 túi khí.

Các dòng xe dưới 600 triệu phân bổ trong các phân khúc như A, B, A+ với các dáng sedan, hatchback, crossover, MPV... Độc giả có thể bình chọn cho dòng xe yêu thích giành giải xe của năm tại Car Awards 2021 để có cơ hội nhận được các giải thưởng hấp dẫn.

Kia Sonet- giá 499-579 triệu đồng

Kia Sonet trong lần ra mắt tại Quảng Nam hồi tháng 10. Ảnh: Đắc Thành

Ngoại trừ bản cao cấp nhất 1.5 Premium giá 609 triệu đồng, các phiên bản còn lại của Sonet đều dưới 600 triệu. Mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc được lắp ráp bởi Trường Hải (Thaco), cạnh tranh đối thủ trực tiếp Toyota Raize.

Kia Sonet là phiên bản thu nhỏ của đàn anh Seltos, được hãng phát triển để hướng đến khách hàng đô thị. Xe lắp động cơ 1,5 lít, sản sinh công suất 113 mã lực và mô men-xoắn cực đại 144 Nm. Xe dùng hộp số MT 6 cấp hoặc CVT.

Công nghệ an toàn của xe khá phong phú khi có cảm biến áp suất lốp, cảm biến lùi, cảm biến khoảng cách phía trước, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

MG ZS - giá 519-569 triệu đồng

MG ZS trưng bày tại đại lý. Ảnh: MG Long Biên

Ngoại trừ bản AT Lux+ giá 619 triệu, hai bản còn lại của ZS gồm STD+ tiêu chuẩn và Com+ tầm trung đều dưới 600 triệu đồng. MG ZS với nhận diện thương hiệu còn yếu, dù cùng hạng cạnh tranh với những Hyundai Kona, Kia Seltos... ở phân khúc CUV cỡ B nhưng giá thấp hơn nhiều.

MG ZS sở hữu ngoại hình năng động. Khoang lái lắp màn hình cảm ứng 10 inch tương thích Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh 4 loa. Bản tiêu chuẩn có các công nghệ an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi, 4 túi khí. Bản ZS Com+ có hơn 2 túi khí và 2 loa.

Động cơ của xe loại 1,5 lít, công suất 112 mã lực, mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Hộp số CVT.

Mitsubishi Xpander MT - giá 555 triệu đồng

Mẫu Xpander trưng bày tại đại lý ở TP HCM. Ảnh: Mitsubishi

Chỉ riêng bản số sàn 5 cấp của Xpander có giá dưới 600 triệu đồng. Ngoại hình trẻ trung, tiện nghi vừa đủ là những gì giúp mẫu xe của Mitsubishi thống trị phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ.

So với bản AT, doanh số Xpander MT chiếm khoảng 25%. Phiên bản số sàn của Xpander có đèn pha halogen, hệ thống âm thanh 4 loa, kết nối Bluetooth, USB. Công nghệ an toàn với ABS, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Mitsubishi Xpander lắp động cơ 1,5 lít, công suất 104 mã lực, mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Hộp số sàn 5 cấp.

Suzuki Ertiga - giá 500-560 triệu đồng

Suzuki Ertiga bản AT tại đại lý ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Ertiga là mẫu MPV 7 chỗ giá rẻ nhất thị trường, nhập khẩu Indonesia. Bản số sàn MT của Suzuki Ertiga giá 500 triệu, trong khi bản số tự động AT giá 560 triệu đồng. Mẫu MPV thiết kế thực dụng, không năn động nhưng bền dáng. Xe có nhiều hộc đựng ly, khe gió làm mát cho hai hàng ghế sau.

Động cơ của Ertiga loại 1,5 lít bốn xi-lanh, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Bản AT có các công nghệ an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi. Bản MT khiêm tốn hơn khi chỉ có ABS, phân phối lực phanh điện tử, camera lùi, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp.

Suzuki XL7 - giá 590 triệu đồng

Suzuki XL7 lăn bánh ở Vũng Tàu. Ảnh: Thành Nhạn

XL7 giống như phiên bản nâng cấp toàn diện về ngoại hình của Ertiga với thiết kế nam tính và hiện đại hơn. Xe sử dụng chung khung gầm, động cơ với Ertiga, loại 1,5 lít và chỉ có bản số tự động 4 cấp.

Suzuki XL7 sở hữu nội thất với màn hình cảm ứng 10 inch, điều hòa có chế độ lọc không khí. Tính năng an toàn như bản Ertiga AT, không có kiểm soát hành trình (ga tự động) như nhiều đối thủ khác.

Thành Nhạn