Những mẫu giày chạy mới hứa hẹn thành xu hướng năm 2025

Asics ra mắt dòng giày chạy tập đa năng Novablast phiên bản thứ 5 . So với phiên bản tiền nhiệm, bản mới nhất được cải tiến đế giữa dựa trên giàn nhún giúp tối đa khả năng hoàn trả năng lượng trong từng bước chạy. Bọt đệm FFBlast mềm mại và nảy hơn, nhưng vẫn duy trì được trọng lượng siêu nhẹ.

Một thương hiệu Mỹ khác, Hoka, tung ra Bondi 9 - phiên bản thứ 9 của dòng giày chạy siêu đệm Bondi được nâng cấp sử dụng đệm EVA siêu tới hạn. Phần thân giày của sản phẩm mới nhất này được làm gọn, hứa hẹn đem lại trải nghiệm êm ái, nảy hơn nhưng thanh thoát hơn so với Bondi 8.

Thương hiệu đến từ Thụy Sĩ On đem tới một phân khúc giày đua marathon hoàn toàn mới Cloudboom Max - dòng giày đua dành cho những runner chạy tốc độ trung bình khá, hoàn thành 42km trong khoảng 4 giờ. On Cloudboom Max vẫn được trang bị những công nghệ tân tiến như bọt đệm Pebax nguyên đế cùng tấm sợi thủy tinh giúp ổn định bọt đệm.

Tô Thành

Ảnh: adidas, Puma, Runner's World, Meta Endurance, Believe in the Run, Run DNA, Hoka