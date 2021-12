Những mất mát của làng mốt năm 2021

Alber Elbaz - nhà thiết kế nổi tiếng - qua đời ngày 24/4 tại Paris ở tuổi 59 vì nhiễm nCoV. Sinh năm 1961 ở Morocco, lớn lên ở Israel, Alber Elbaz là một trong những nhân vật được yêu mến nhất làng mốt đương đại. Tài năng của ông được khẳng định trong 14 năm làm giám đốc sáng tạo cho nhà mốt Lanvin (2001-2015). Cuối tháng 10/2015, Elbaz rời nhà mốt Pháp và ngừng hoạt động suốt 5 năm.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, Alber Elbaz từng nói muốn tìm một công việc toàn thời gian trong ngành thời trang nhưng e ngại sau khi rời Lanvin. Khi ở ẩn, ông thiết kế trang phục cho Natalie Portman trong phim "A Tale of Love and Darkness", tham gia sáng tạo cho nước hoa Frédérick Malle, thiết kế giày cho Converse, làm túi Le SportSac. Năm 2019, ông bắt tay tập đoàn Richemont, lên kế hoạch thành lập thương hiệu AZ Factory. Năm 2020, nhà mốt ra mắt với bộ sưu tập đầu tiên ở Tuần thời trang cao cấp Xuân Hè 2021, được người hâm mộ đón nhận. Ảnh: Vogue