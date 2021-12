Sắc hoa dừa cạn - màu của năm 2022

Màu xanh tím của hoa dừa cạn được công bố là màu chủ đạo trên mọi lĩnh vực của năm 2022, ngày 9/12.

Lần đầu tiên trong lịch sử 22 năm của Viện sắc màu Pantone, các chuyên gia đã tạo nên một màu mới dành riêng cho năm sau: 17-3938 Very Peri - màu hoa dừa cạn. Sắc xanh tím ấm áp được tạo nên từ màu xanh lam - tượng trưng cho sự trung thành, bền chặt - và một chút màu đỏ - màu của năng lượng, sự phấn khích.

Màu Very Peri với mã số 17-3938 là màu hot của năm 2022. Ảnh: Pantone

Leatrice Eiseman - giám đốc điều hành của viện - nói với Time: "Very Peri được lựa chọn với mong muốn vượt qua đại dịch, khắc phục những sai sót, bất công trong xã hội hiện tại. Màu xanh dừa cạn năng động, gợi lên màn hình cảm ứng của thế giới kỹ thuật số và khả năng sáng tạo trong tương lai. Đó cũng là màu khuyến khích sáng tạo, mới mẻ và lòng can đảm".

Very Peri ra đời trong bối cảnh thế giới ảo gia tăng với sự xuất hiện của Metaverse - giả thuyết cải tiến của internet, các xu hướng giải trí như game VR và esports, tiền điện tử và NFT - một đơn vị dữ liệu trên blockchain (sổ cái kỹ thuật số). Ánh sáng xanh là yếu tố thường liên quan đến công nghệ, khoa học viễn tưởng, điện thoại thông minh và máy tính. Do đó, các chuyên gia cho rằng không có gì ngạc nhiên khi Very Peri được chọn để đại diện cho thời điểm con người chìm trong cuộc sống ảo.

Zendaya (trái) và Olivia Rodrigo chọn đầm tông màu hoa dừa cạn ở các sự kiện của làng giải trí. Ảnh: WWD, AP

Trước khi sắc hoa dừa cạn được công bố là màu chủ đạo của năm 2022, nhiều nhân vật nổi tiếng đã chọn trang phục tông này ở các sự kiện suốt năm qua. Người đầu tiên gây ấn tượng với sắc xanh tím này là phó Tổng thống Kamala Harris, với áo khoác hiệu Christopher John Rogers trong lễ nhậm chức của Joe Biden hồi tháng 1. Tại lễ trao giải BET 2021, Zendaya diện váy tím xanh cổ điển của Versace tương tự đầm Beyoncé đã mặc ở sự kiện này năm 2003. Anya Taylor-Joy cũng chọn màu này tại lễ trao giải Thời trang CFDA tháng 11. Nữ diễn viên ghi điểm trong bộ đầm dạ tiệc cúp ngực bên trong áo khoác peplum do Oscar de la Renta thiết kế. Cùng tháng, Lady Gaga diện đầm tím xanh khi quảng bá House of Gucci, Olivia Rodrigo diện đầm sequin xuyên thấu ở AMAs.

Sao Mai (theo Time)