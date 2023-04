Những lý do nên bổ sung canxi cho trẻ

Viên uống bảo vệ sức khỏe Senobi Nhật Bản có chứa thành phần canxi từ vỏ trứng - là một nguồn canxi có thể cung cấp trực tiếp cho cơ thể. Canxi vỏ trứng hỗ trợ ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương, chống còi xương, loãng xương, góp phần giúp xương chắc khỏe để phát triển chiều cao tối ưu. Đối tượng sử dụng: Trẻ 3-19 tuổi thấp còi, chậm lớn, có nhu cầu phát triển chiều cao.

Sản xuất bởi TK Pharmaceutical Co., Ltd, 2nd Factory, Japan.

Nhập khẩu bởi Công ty TNHH Trading TAK, địa chỉ: Số A2, Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại Đồng Giao, địa chỉ: 281/39/16 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP HCM.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giấy phép 3433/2021/XNQC-ATTP do Bộ Y tế cấp ngày 7/12/2021.