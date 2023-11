Những lý do khiến ôtô cũ 'uống xăng như nước'

Những hao mòn tự nhiên hoặc giảm phẩm chất của các dung dịch bôi trơn, hay bugi kém, lốp non cũng có thể khiến xe ngày càng tốn nhiêu liệu.

Ôtô mới hiện nay thường được trang bị nhiều công nghệ, thiết bị, linh kiện nhằm tối ưu hóa mức độ tiêu thụ nhiên liệu, giúp xe đi được xa, trong khi dùng ít xăng/dầu hơn. Với những xe đời cũ, do không được trang bị nhiều công nghệ, cũng như hao mòn tự nhiên, xe thường tiêu tốn nhiều nhiên liệu, không còn tiết kiệm xăng như lúc ban đầu, hoặc hiệu suất động cơ giảm sút.

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến xe ngày càng tiêu hao xăng đơn giản chỉ là xe cũ đi, sử dụng trong thời gian dài. Điều này xảy ra thường do nhiều yếu tố, ví dụ hao mòn trên các bộ phận động cơ, tích tụ cặn bẩn trong kim phun nhiên liệu. Đây là quá trình hao mòn tự nhiên bình thường, sẽ xảy ra một khi xe đến hạn, nhưng tài xế có thể thực hiện nhiều cách thức đơn giản để làm chậm quá trình này, và cải thiện hiệu suất, mức tiêu hao nhiên liệu trên những chiếc xe cũ.

Mức tiêu hao xăng trên một chiếc sedan cỡ D. Ảnh: Tân Phan

Theo các chuyên gia tại Elite Auto Repair, một trong những nguyên nhân phổ biến khác khiến xe cũ tiêu hao nhiên liệu hơn bình thường là cảm biến oxy và lọc gió bị bẩn, tắc, hoặc không được thay thế thường xuyên. Nếu để hai bộ phận này bẩn hoặc hư hỏng, hiệu suất sử dụng nhiên liệu có thể giảm đến 20%.

Cảm biến oxy có nhiệm vụ đảm bảo động cơ sử dụng hỗn hợp không khí và nhiên liệu thích hợp ở các điều kiện vận hành khác nhau, bộ lọc gió có tác dụng lọc sạch bụi bẩn, đất đá, giúp không khí sạch khi vào buồng đốt. Do đó nên kiểm tra, vệ sinh mỗi 6-12 tháng cho cảm biến oxy và lọc gió động cơ, nên thay thế nếu đã đến hạn.

Lý do phổ biến tiếp theo khiến xe cũ hao xăng là các dung dịch/chất bôi trơn không được thay thế định kỳ. Đây là thứ quan trọng giúp bôi trơn các chi tiết chuyển động trên xe, phải được thay thế thường xuyên khi đến hạn để đảm bảo các chi tiết máy luôn sạch, mát hoạt động bền bỉ. Nếu xe đã sử dụng lâu, khoảng trên 5 năm, tài xế nên đưa xe kiểm tra và thay thế dầu máy, hộp số, trợ lực lái, phanh, nước làm mát nếu cần thiết.

Ngoài ra, bugi đã cũ cũng làm xe tốn nhiên liệu hơn. Bugi chịu trách nhiệm tạo ra tia lửa điện để đốt hỗn hợp xăng khí, theo thời gian đầu bugi mòn, khả năng đánh tia lửa điện giảm, gây ra hiện tượng "bỏ máy", hoặc còn gọi là bỏ lửa, cháy sai, khi một hoặc nhiều xi-lanh không cháy, khiến nhiên liệu bị lãng phí. Thay thế toàn bộ bugi là giải pháp tốt nhất lúc này, thay vì thay đơn lẻ, nhằm giúp hiệu năng đánh tia lửa của các bugi cân bằng với nhau, tối ưu hiệu suất động cơ.

Cuối cùng, lốp xe lão hóa còn là một trong những nguyên nhân xe tốn xăng hơn làm tài xế ít để ý. Thông thường lốp xe có thời hạn sử dụng 3-5 năm trong điều kiện hoạt động bình thường, hoặc từ 7-10 năm nếu xe ít chạy.

Thậm chí nếu xe đậu một chỗ trong thời gian dài, lốp vẫn bị lão hóa theo thời gian do các tác nhân môi trường như độ ẩm, nhiệt độ. Lốp xe lão hóa hình thành các vết rạn, nứt nhỏ, giảm khả năng giữ hơi. Lốp non hơi sẽ khiến xe tốn xăng, và tăng khả năng bị nổ lốp nếu chạy nhanh. Do đó nếu xe sử dụng đã lâu, khoảng 5-7 năm, mà chưa thay lốp, tài xế nên thay thế và cân bằng động lại bánh.

Tân Phan