Những lưu ý trước VnExpress Marathon Hải Phòng 2025

Trước ngày thi đấu 21/12, runner dự VnExpress Marathon Hải Phòng cần nắm lịch nhận race-kit, giờ xuất phát, đồng thời chuẩn bị trang phục, dinh dưỡng và phương án di chuyển phù hợp.

Các mốc thời gian quan trọng

Mở màn cho VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 là hoạt động phát race-kit cho VĐV nhí tham dự Kun Marathon từ 8h đến 18h ngày 19/12 tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng, số 55 Lạch Tray. Cũng tại đây, cuộc đua dành cho khoảng 2.200 em nhỏ từ 6 đến 10 tuổi khởi tranh lúc 6h ngày 20/12.

Buổi họp báo, kết hợp họp kỹ thuật trước giải, sẽ diễn ra vào 13h30, thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2025. Địa điểm tại khách sạn Grand Pullman ở số 12 Trần Phú, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Đây cũng là địa điểm tổ chức lễ trao giải vào 10h ngày 21/12.

Nữ runner trên đường chạy 21km VnExpress Marathon Hải Phòng 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Với khoảng 14.000 runner tham dự, khu expo của giải đặt tại vườn hoa Tố Hữu, đường Trần Hưng Đạo, mở cửa từ 13h ngày 19/12 và phát race-kit đến 17h ngày 20/12. Ban tổ chức lưu ý, VĐV chưa nhận bib sau thời điểm này sẽ không đủ điều kiện thi đấu.

Ngày thi đấu 21/12, khu xuất phát đặt tại vườn hoa Nguyễn Du. Quầy gửi đồ mở theo từng cự ly, trong đó 42km từ 1h, 21km từ 2h, còn 10km và 5km từ 4h. Riêng cự ly 42km có điểm về đích tại Đồ Sơn, đồ ký gửi sẽ được chuyển đến khu vực này, runner cần ghi nhớ để chủ động kế hoạch sau race.

Giờ xuất phát và giới hạn thời gian

Cự ly 42km xuất phát lúc 2h30, có bốn mốc giới hạn thời gian tại km10, km19,6, km29,5 và km38, với thời điểm đóng đường lúc 8h30. Cự ly 21km bắt đầu lúc 3h30, có hai mốc COT và đóng đường lúc 7h. Cự ly 10km xuất phát lúc 5h30, còn 5km khởi tranh lúc 6h30.

Sau khi hoàn thành, VĐV nhận lại đồ ký gửi theo hướng dẫn của ban tổ chức. Những VĐV đạt giải cần mang theo căn cước công dân để đối chiếu, xác minh kết quả.

Chuẩn bị dinh dưỡng

Thời tiết se lạnh, nhất là khung giờ xuất phát rạng sáng, có thể khiến runner quên cảm giác khát. Tuy nhiên, cơ thể vẫn mất nước và điện giải trong quá trình vận động. Vì vậy, runner cần lưu ý bù nước cho cơ thể trước, trong và sau cuộc đua.

Nguyên tắc quan trọng là không thử bất kỳ loại dinh dưỡng hoàn toàn mới nào trong tuần thi đấu. Với cự ly 21km và 42km, runner có thể bổ sung carbohydrate trong khi chạy ở mức khoảng 30-60g mỗi giờ, tùy thể trạng và thời lượng vận động.

Gian hàng của đối tác Long Châu có bán đa dạng các sản phẩm dinh dưỡng, gel, muối. Ảnh: VnExpress Marathon

Việc chia nhỏ khẩu phần, kết hợp dùng nước ở trạm để nạp gel thường giúp dạ dày thích nghi tốt hơn so với nạp dồn một lần. Tại khu expo, runner có thể mua gel năng lượng, đồ uống thể thao và một số sản phẩm hỗ trợ phục hồi ở các gian hàng, trong đó có đối tác Long Châu.

Chuẩn bị trang phục

Xuất phát rạng sáng đồng nghĩa thời gian chờ tại khu vực start có thể lạnh hơn so với lúc chạy. Runner nên chuẩn bị áo khoác mỏng dễ cởi, đặc biệt với nhóm chạy 42km lúc 2h30. Khi vào nhịp, cơ thể nóng nhanh, lớp áo trong nên là chất liệu thấm hút mồ hôi, tránh cotton.

Giày và tất nên là bộ đã "quen chân". Runner nên tối ưu theo nguyên tắc gọn nhẹ nhưng không đánh đổi sự thoải mái. Những vị trí dễ phồng rộp hoặc cọ xát như ngón chân, gót, nách, đùi trong có thể xử lý trước bằng băng dán chuyên dụng hoặc kem chống cọ xát.

Runner có thể mua thêm trang phục thi đấu ở expo trước ngày thi đấu, ở gian hàng của đối tác Velosar hay VnExpress Marathon.

Phương tiện di chuyển

Hải Phòng là đô thị lớn, việc di chuyển bằng taxi hoặc xe công nghệ khá thuận tiện cho runner lưu trú tại trung tâm thành phố. Người tham gia nên chủ động tính thêm thời gian di chuyển, gửi xe, do một số tuyến đường có thể được phân luồng trong sáng ngày đua.

Để hỗ trợ runner, Grab, đối tác sản phẩm của giải, triển khai hai mã giảm giá. Trong đó, mã giảm 50% dùng cho GrabCar, tối đa 100.000 đồng mỗi chuyến và áp dụng toàn quốc. Mã giảm 25% dùng cho GrabBike và GrabCar, tối đa 50.000 đồng tại Hải Phòng. Thông tin chi tiết mã giảm sẽ được gửi qua email đã đăng ký với ban tổ chức.

Riêng cự ly 42km, do điểm về đích đặt tại Đồ Sơn, ban tổ chức bố trí hơn 30 xe bus đưa đón VĐV từ Đồ Sơn trở lại khu vực xuất phát trong trung tâm thành phố. Runner nên theo dõi hướng dẫn tại khu vực về đích để lên xe đúng điểm, đúng lượt.

Hải Long