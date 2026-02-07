Những lưu ý quan trọng trước giờ xuất phát VnExpress Marathon All-Star

Để chinh phục "ngôi đền tốc độ" Hòa Lạc trong điều kiện mưa rét ngày 8/2, runner cần chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục giữ nhiệt, chiến thuật pace và tuân thủ lịch trình di chuyển.

Theo dữ liệu từ AccuWeather, khu vực Hòa Lạc trong ngày đua (8/2) chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kèm gió mùa. Nhiệt độ thực tế dao động 12-16 độ C. Đáng lưu ý, tại thời điểm xuất phát (5h - 5h30), sự cộng hưởng của mưa và gió lớn (có thể lên tới 39 km/h) khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế giảm sâu xuống 9-13 độ C.

Để chuẩn bị cho điều kiện thi đấu đặc thù, runner cần chuẩn bị trang phục giữ ấm và chống ngấm nước. Các chuyên gia y tế khuyến cáo mặc áo khoác gió khi khởi động và trong những km đầu tiên. Găng tay, ống tay và mũ lưỡi trai là những vật dụng không thể thiếu để chắn gió và nước mưa. Runner có thể mua những thiết bị này ngay ở gian hàng của nhà tài trợ Velosar, thuộc khu expo tại trung tâm thương mại The LinC, KĐT ParkCity Hà Nội.

Runner check-in tại expo, thuộc Trung tâm thương mại LinC, khu đô thị ParkCity Hanoi. Ảnh: VnExpress Marathon

Do độ ẩm không khí cao (trên 80%), mồ hôi và nước mưa khó bay hơi khiến quần áo nhanh chóng sũng nước, gây nặng nề và cọ xát . VĐV nên chọn đồ bó sát, chất liệu tổng hợp thoát nước nhanh và bôi kỹ vaseline, dầu nóng vào các vị trí nhạy cảm, bàn chân để tránh phồng rộp.

Trong thời tiết rét buốt, cơ bắp dễ bị co cứng. Runner cần dành nhiều thời gian hơn cho việc khởi động nóng trước vạch xuất phát. Về chiến thuật, dù cung đường Hòa Lạc phẳng và ít cua, nhưng gió mạnh là trở ngại lớn. Runner tuyệt đối không "đua pace" ngay từ km đầu tiên khi cơ thể chưa nóng máy. Hãy tận dụng nhịp tim thấp do trời lạnh để duy trì sức bền, núp gió khi có thể và chỉ bung sức ở nửa sau cuộc đua. Nếu chạy ngược gió, nên kiên nhẫn và tiết kiệm sức. Khi chạy xuôi gió, runner có thể mượn sức để nâng pace cao hơn bình thường.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (68 tuổi, Hà Nội) lần đầu tham dự VnExpress Marathon All-Star. Ảnh: VM

Runner Nguyễn Mạnh Hùng (68 tuổi, Hà Nội) cho rằng yếu tố quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể để điều chỉnh chiến thuật phù hợp, tránh đẩy mình vào trạng thái quá sức. "Thời tiết ngày thi đấu được dự báo khá khắc nghiệt, trời lạnh và có mưa. Với những runner lớn tuổi, sức khỏe vẫn cần được ưu tiên hàng đầu", ông nhấn mạnh.

Trời lạnh thường làm giảm cảm giác khát, nhưng cơ thể vẫn mất nước qua hô hấp và mồ hôi. Runner cần kỷ luật trong việc nạp nước và điện giải tại các trạm tiếp sức theo đúng kế hoạch, không đợi khát mới uống để tránh sập nguồn bất ngờ.

Ban tổ chức bố trí xe buýt đưa đón VĐV đến vạch xuất phát lúc 2h30 sáng ngày 8/2 ở hai điểm. Điểm đón 1 tại Công viên Thống Nhất (cổng Trần Nhân Tông, Hà Nội). Điểm đón 2 ở Khu đô thị ParkCity Hanoi (đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông).

Do thời gian di chuyển đến Hòa Lạc mất khoảng 45-60 phút và cần thời gian gửi đồ, khởi động, VĐV cần có mặt đúng giờ. Sau khi về đích, xe sẽ đón VĐV quay trở lại điểm xuất phát trong khung giờ từ 8h00 đến 11h00. VĐV có thể liên hệ fanpage của giải nếu cần hỗ trợ.

VnExpress Marathon All-Star 2026 quy tụ 1.500 chân chạy hàng đầu. Cung đường 42 km được thiết kế dạng hai vòng lặp 21 km, xuất phát và về đích tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Đây là giải marathon áp chuẩn đầu vào đầu tiên và duy nhất Việt Nam, quy tụ những runner hàng đầu.

Minh Ngọc