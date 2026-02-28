Những lưu ý khi kiểm định khí thải ôtô từ 1/3

Để đáp ứng quy trình kiểm định khí thải nghiêm ngặt hơn, chủ xe cần bảo dưỡng, kiểm tra, thay dầu, lọc gió, vệ sinh buồng đốt (nếu cần).

Từ 1/3, các trung tâm đăng kiểm áp dụng quy trình kiểm định khí thải ôtô thắt chặt hơn theo lộ trình mới, yêu cầu nhiều phương tiện, nhất là ôtô chạy dầu (diesel), phải đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn so với trước đây. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo chủ xe cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để tránh nguy cơ "trượt đăng kiểm", tốn thời gian và chi phí.

Kim phun, buồng đốt là các hạng mục quan trọng trên ôtô cần lưu ý kiểm tra, bảo dưỡng. Những chi tiết này ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình cháy và hòa tan nhiên liệu của động cơ.

Với ôtô chạy xăng, nhiên liệu cháy bằng nguyên lý cưỡng bức, tức có bugi đánh lửa, chủ xe cần kiểm tra, thay thế (nếu cần) bộ phận này để đảm bảo tia lửa điện hoạt động ổn định. Nhiên liệu được phun tơi, càng cháy đều trong buồng đốt càng giảm tiêu hao nhiên liệu, từ đó giảm lưu lượng khí thải ra ngoài.

Lọc gió cũng là bộ phận cần được kiểm tra trước khi đưa xe đi đăng kiểm. Sau quá trình sử dụng, lọc gió xuống cấp hoặc đóng bẩn, dẫn đến luồng khí đi vào họng nạp không đủ hoặc không đều, ảnh hưởng đến quá trình cháy của nhiên liệu trong buồng đốt.

Ngoài ra, bộ xúc tác khí thải cũng cần được kiểm tra sau quá trình sử dụng và trước mỗi đợt kiểm định khí thải. Đây là bộ phận có tác dụng giảm mức độ độc hại của khí thải ra môi trường. Bộ xúc tác khí thải bị nghẹt hoặc hoạt động không đúng chức năng, khí thải có thể gia tăng so với bình thường.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng lưu ý các chủ xe sử dụng nhiên liệu chất lượng cao, đúng với khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo động cơ và hệ thống xử lý khí thải hoạt động hiệu quả. Các khoản khác như dầu bôi trơn, nước làm mát cần chuẩn bị đủ trước quá trình kiểm định.

Ngoài ra, khi kiểm định khí thải theo phương pháp gia tốc tự do (đạp ga tối đa), chủ xe cần điều chỉnh tốc độ lớn nhất của động cơ theo quy định của nhà sản xuất. Đồng thời cần kiểm soát chân ga để tua máy lớn nhất không nằm trong "vùng đỏ" (redline) trên đồng hồ tốc độ.

Đăng kiểm ôtô tại một cơ sở ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Từ 1/3, ngoài việc siết quy trình kiểm định khí thải, ôtô lưu thông trên đường cần đáp ứng quy định về mức khí thải theo năm sản xuất. Cụ thể, mức 1 đối với ôtô sản xuất trước năm 1999; mức 2 đối với ôtô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016; mức 3 đối với ôtô sản xuất từ năm 2017 đến hết 2021.

Từ ngày 1/1/2027 áp dụng mức 4 đối với ôtô sản xuất từ năm 2017 đến hết 2021 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM.

Từ ngày 1/3/2026 áp dụng mức 4 đối với ôtô sản xuất từ năm 2022; từ ngày 1/1/2032 áp dụng mức 5 đối với ôtô sản xuất từ năm 2022.

Từ ngày 1/1/2028 áp dụng mức 5 đối với ôtô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM.

Từ ngày 1/11/2029, ôtô tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

