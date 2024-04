Những loại quả giúp giảm say tàu xe

Tình trạng say tàu xe xảy ra ở một số người là do sự mâu thuẫn giữa các luồng tín hiệu gửi tới não hoặc tiền đình bị kích thích quá mức. Ngoài ra, không gian kín, mùi khói thuốc, mùi xăng dầu của xe... cũng gây say. Thời tiết nắng nóng, di chuyển đường dài, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai dễ bị say xe hơn người khác.

Lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội, tư vấn một số loại quả giúp giảm nhiệt, hạn chế say xe, tránh mệt mỏi, như sau:

Quả chanh

Chanh chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa. Một quả 60 g cung cấp khoảng 30 mg vitamin C, chiếm 30% lượng vitamin C khuyến nghị một ngày của người trưởng thành. Chanh còn chứa vi chất khác như magie, sắt, kali, vitamin A góp phần tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin và khoáng chất trong quả này giúp gan sản xuất dịch mật, hỗ trợ tiêu hóa. Khi đi đường, bạn có thể uống nước chanh giải nhiệt, giảm mệt mỏi. Tuy nhiên, chanh có vị chua và tính axit. Người bị dạ dày, đường ruột nên hạn chế uống.

Quả cam, quýt

Cam, quýt rất giàu vitamin C giúp bạn lấy lại tinh thần, bổ sung nước khi di chuyển nhiều, tránh say nắng, say nóng. Ngậm một chút vỏ quýt, chanh có thể có thể giảm cảm giác nôn nao, hạn chế nguy cơ ói mửa, buồn nôn khi di chuyển bằng tàu xe.

Nước dừa

Nước dừa có tính hàn, giải nhiệt, làm mát, chống mất nước. Nước dừa giúp giải khát, thanh lọc cơ thể hiệu quả. Ngoài bổ sung chất dinh dưỡng và các vitamin, nước dừa còn hỗ trợ tiêu hóa do có lượng chất xơ cao, tốt cho tiêu hóa. Nước dừa không có chất béo, rất ít calo.

Mía

Trong Đông y, mía tính lạnh, vị ngọt mát tự nhiên, có công dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, dễ hấp thụ. Mía còn cung cấp lượng đường và nước cho cơ thể, thích hợp để giải rượu. Lưu ý, khi uống giải rượu, nên dùng mía ép tươi chứ không dùng đường chế từ mía đã tinh luyện.

Dứa

Dứa giàu chất xơ, kích thích ruột co bóp, làm mềm phân, thúc đẩy chất thải ra ngoài nhanh hơn, cải thiện tình trạng đầy hơi và tiêu hóa kém.

Ngoài ra, bạn có thể lót dạ bằng bánh quy để giảm cảm giác buồn nôn, khó chịu. Ăn bánh mì nướng hoặc nhai kẹo cao su để ức chế các cơn buồn nôn, giảm ói mửa, chóng mặt.

Những người bị say tàu xe chỉ nên ăn lót dạ, tránh quá no hoặc để bụng đói. Tránh thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ, đồ uống có cồn. Nên ngồi ở ghế trên hoặc gần cửa sổ, nhìn xa. Tuyệt đối không đọc sách báo hoặc nhìn vào điện thoại, máy tính khi ngồi trên tàu, xe.