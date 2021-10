Những lần gặp rắc rối của Alec Baldwin

Trước khi vướng rắc rối với vụ nổ súng gây chết người trên phim trường, Alec Baldwin từng bị bắt vì vi phạm giao thông, đánh người.

Việc Alec Baldwin vô tình nổ nhầm súng có đạn, khiến đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins qua đời hôm 21/10, khiến Hollywood chấn động. Theo The Wrap, các chuyên gia về luật nói trong trường hợp xấu nhất, tài tử 63 tuổi có thể bị kết tội ngộ sát. Trong sự nghiệp kéo dài 36 năm, không phải lần đầu ông gặp vấn đề pháp lý.

Diễn viên Alec Baldwin ở tuổi 63. Ảnh: Reuters

Alec Baldwin nhiều lần xô xát với cánh săn ảnh. Năm 1995, ông bị nhiếp ảnh gia Alan Zanger kiện sau khi hai người va chạm ngoài ngôi nhà của tài tử ở California, Mỹ. Tài tử sau đó được tuyên trắng án do không đủ chứng cứ. Baldwin nói ông bị làm phiền trên đường đưa vợ lúc ấy - Kim Basinger - và con gái mới sinh từ bệnh viện về nhà. Diễn viên phủ nhận thông tin đã đấm gãy mũi Alan Zanger.

Ngày 19/6/2011, Marcus Santos của Daily News cáo buộc Baldwin đấm anh ta, khi tay săn ảnh đang cố gắng chụp tài tử và vị hôn thê Hilaria. Tuy nhiên, đại diện của Baldwin phủ nhận, cho biết Marcus Santos đã cố gắng chen ngang nhiều người qua đường. Baldwin không chủ động xô xát, chỉ đơn thuần tự vệ. Diễn viên sau đó đã đăng lên Twitter rằng cánh paparazzi đáng bị "trấn nước" (một hình thức tra tấn bằng cách làm ngạt thở). 10 ngày sau, tờ TMZ quay được video ông to tiếng với một paparazzi khác bên ngoài căn hộ ở New York. Ông viết trên Twitter rằng ước gì có một thiên thạch đâm vào chiếc xe của họ.

Alec Baldwin ghì thợ săn ảnh vào cửa kính ô tô năm 2013. Ảnh: Splash News

Tháng 8/2013, Baldwin lại xô xát với thợ săn ảnh, bị nhiều nhân chứng nhìn thấy gì chặt một người đàn ông vào ôtô. Tuy nhiên, ông sau đó hòa giải với người kia. Chỉ ba tháng sau, tờ TMZ quay được video ông chửi thề phóng viên ảnh của họ. Nghệ sĩ sau đó công khai xin lỗi khán giả.

Cùng năm này, tài tử từng nhận chỉ trích khi bị phát hiện thuê một thành viên trong gia đình điều hành quỹ từ thiện dành cho bệnh nhân ung thư và ăn lương hàng trăm nghìn USD từ tiền của người hâm mộ. Người đại diện của gia đình khẳng định với Radar Online quỹ hoạt động minh bạch nhưng từ chối tiến hành sao kê, kiểm toán.

Năm 2014, Baldwin bị Sở Cảnh sát Thành phố New York bắt giữ vì đạp xe sai làn, không hợp tác với người thi hành công vụ, gây mất trật tự. Diễn viên sau đó giải thích trên Twitter: "Cảnh sát đã bắt và còng tay tôi vì đi sai đường trên Đại lộ số 5. Trong khi đó, các tay săn ảnh lại ở bên ngoài nhà tôi một lần nữa, khiến con gái tôi sợ hãi và suýt dùng máy ảnh đánh nó. Cảnh sát đã không làm gì cả". Ông được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh. Năm 2018, Baldwin lại bị cảnh sát "sờ gáy" một lần nữa vì tội đánh người, do tranh chấp chỗ đỗ xe trước cửa nhà ông ở New York.

William - em trai Alec nói trên tờ The New Yorker - rằng anh trai là người thông minh, kỷ luật nhất nhưng cũng nóng nảy nhất trong gia đình. Khi họ còn nhỏ, ông luôn bảo vệ năm người em, giúp họ không bị bắt nạt.

Alec Baldwin cùng vợ và sáu con dự ra mắt phim "The Boss Baby 2" ở New York (Mỹ) hồi tháng 6. Ảnh: Mega

Trước khi chung sống với huấn luyện viên yoga Hilaria, nam diễn viên trải qua cuộc hôn nhân với minh tinh Kim Basinger, có một con chung. Năm 2007, khi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Alec và con gái cả Ireland (khi ấy mới 11 tuổi) bị rò rỉ, nhiều khán giả chỉ trích ông khi gọi cô là "con lợn thiếu suy nghĩ". Tài tử sau đó xin lỗi công khai vì đã mất bình tĩnh với con gái. Dù vậy, sau này Ireland thân thiết với bố, mẹ kế và các em. Khi hay tin tài tử vô tình bắn chết người trên phim trường, cô nói mong muốn "có thể ôm bố thật chặt lúc này". Tài tử từng nói trên US Magazine rằng ông yêu cuộc sống gia đình, thích chăm sóc những đứa trẻ. Ông có con thứ bảy hồi đầu năm nay.

Dù đời tư vướng nhiều tranh cãi, Alec Baldwin đạt được nhiều thành tựu ở hai mảng phim ảnh và truyền hình. Ông tạo chỗ đứng qua các phim điện ảnh The Hunt for Red October, Pearl Harbor, The Aviator, The Departed. Năm 2003, ông được đề cử Oscar hạng mục "Diễn viên phụ xuất sắc" nhờ vai Shelly Kaplow trong The Cooler.

Với phim truyền hình, ông gây ấn tượng với series 30 Rock, giúp ông giành chiến thắng ở giải Emmy và Quả Cầu Vàng. Ông từng lồng tiếng cho phim hoạt hình Rise of the Guardians, The Boss Baby. Tham gia dẫn chương trình Saturday Night Live, Alec Baldwin gây cười khi đóng giả Tổng thống Donald Trump với phong cách châm biếm, hài hước. Ông là một trong những nghệ sĩ xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử chương trình.

Hà Thu (theo People)