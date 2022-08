Những kỷ vật của ba cảnh sát cứu hỏa

Trên bức tường cũ treo những chiếc mũ bảo hộ của cảnh sát chữa cháy quận Cầu Giấy, giờ thiếu vắng một vài chiếc của những người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Theo quyết định ngày 2/8 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ba cảnh sát Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc nhận Huân chương Chiến công hạng nhất.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh ký cấp bằng Tổ quốc ghi công với ba liệt sĩ trên, theo đề nghị trong tờ trình của Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá với Đội trưởng Đặng Anh Quân; từ trung úy lên thượng úy với chiến sĩ Đỗ Đức Việt; từ binh nhì lên hạ sĩ với chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc.

Để tri ân các liệt sĩ, Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức lễ tang ba liệt sĩ theo nghi thức công an nhân dân. Lễ viếng từ 13h đến 17h ngày 5-8, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng). Sau đó thi hài ba liệt sĩ sẽ đuôc an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội.