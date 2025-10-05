Những kiểu áo khoác sao Việt diện đầu thu

Kiểu áo khoác không cổ được nhiều người nổi tiếng yêu thích trong bốn năm trở lại đây, trong đó có Hoa hậu Tiểu Vy. Cô chọn thiết kế màu nâu - sắc hot nhất năm, kết hợp ăn ý áo kẻ và túi cùng tông.