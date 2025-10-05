Chủ nhật, 5/10/2025
Chủ nhật, 5/10/2025, 07:00 (GMT+7)

Những kiểu áo khoác sao Việt diện đầu thu

Hồ Ngọc Hà lăng xê áo thám hiểm, Chi Pu chọn cardigan trong những ngày mát trời.

Giữa tháng 9, khi sang châu Âu, Hồ Ngọc Hà chọn áo khoác safari đặc trưng với bốn túi kèm thắt lưng. Safari là áo khoác thực địa dành cho thợ săn, thám hiểm ở châu Phi, phổ biến từ thập niên 1930. Để thêm ấn tượng, cô phối kính râm, túi hobo.

Trong chuyến sang châu Âu tháng này, hoa hậu Lương Thùy Linh mang nhiều áo khoác khi tiết trời chuyển lạnh. Cô theo đuổi kiểu trench coat ngắn bằng len màu camel, kết hợp quần jeans và túi Hermes.

Lương Thùy Linh dạo phố Paris
 
 

Tham dự London Fashion Week, Văn Mai Hương ghi điểm bằng trench coat Burberry và túi đồng thương hiệu.

Tăng Thanh Hà lăng xê áo khoác boxy tối giản.

Mẫu này cũng được á hậu Phương Anh lựa chọn khi đi London tuần qua. Cô kết hợp áo với chân váy và "giày lười tỷ phú" của Loro Piana.

Trong một sự kiện tháng 8 tại TP HCM, Chi Pu khoe chân với váy mini đồng điệu balzer Gucci.

Ngoài blazer, ca sĩ còn chuộng cardigan - một trong những kiểu áo được cô phối nhiều nhất trong mùa lạnh khi đi du lịch.

Kiểu áo khoác không cổ được nhiều người nổi tiếng yêu thích trong bốn năm trở lại đây, trong đó có Hoa hậu Tiểu Vy. Cô chọn thiết kế màu nâu - sắc hot nhất năm, kết hợp ăn ý áo kẻ và túi cùng tông.

Tủ đồ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà có nhiều mẫu áo này chất liệu tweed. Cô thường mặc chúng với quần shorts đồng bộ hoặc chân váy midi.

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp

