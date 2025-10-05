Những kiểu áo khoác sao Việt diện đầu thu

Giữa tháng 9, khi sang châu Âu, Hồ Ngọc Hà chọn áo khoác safari đặc trưng với bốn túi kèm thắt lưng. Safari là áo khoác thực địa dành cho thợ săn, thám hiểm ở châu Phi, phổ biến từ thập niên 1930. Để thêm ấn tượng, cô phối kính râm, túi hobo.
Trong chuyến sang châu Âu tháng này, hoa hậu Lương Thùy Linh mang nhiều áo khoác khi tiết trời chuyển lạnh. Cô theo đuổi kiểu trench coat ngắn bằng len màu camel, kết hợp quần jeans và túi Hermes.
Tham dự London Fashion Week, Văn Mai Hương ghi điểm bằng trench coat Burberry và túi đồng thương hiệu.
Mẫu này cũng được á hậu Phương Anh lựa chọn khi đi London tuần qua. Cô kết hợp áo với chân váy và "giày lười tỷ phú" của Loro Piana.
Ngoài blazer, ca sĩ còn chuộng cardigan - một trong những kiểu áo được cô phối nhiều nhất trong mùa lạnh khi đi du lịch.
Kiểu áo khoác không cổ được nhiều người nổi tiếng yêu thích trong bốn năm trở lại đây, trong đó có Hoa hậu Tiểu Vy. Cô chọn thiết kế màu nâu - sắc hot nhất năm, kết hợp ăn ý áo kẻ và túi cùng tông.
Tủ đồ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà có nhiều mẫu áo này chất liệu tweed. Cô thường mặc chúng với quần shorts đồng bộ hoặc chân váy midi.
