Cường Đô La và nhiều sao diện mốt 'giày lười tỷ phú'

Cường Đô La sắm đôi xanh nhạt, còn vợ anh - cựu người mẫu Đàm Thu Trang - chọn đôi màu xám. Cô nhiều lần diện thiết kế này cùng suit, quần jeans và sơ mi khi đi làm hoặc dạo phố.

Theo WWW, giới thời trang gọi đôi Summer Walk là "giày lười tỷ phú" vì nhiều người trong giới nhà giàu cùng các sao thường xuyên mang chúng.