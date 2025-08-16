Cường Đô La và nhiều sao diện mốt 'giày lười tỷ phú'

Hôm 13/8, doanh nhân Cường Đô La chia sẻ hình ảnh cùng vợ đưa con gái Solina tới trường nhập học tại TP HCM. Ba thành viên cùng mang giày của Loro Piana - hãng mốt được mệnh danh là biểu tượng của giới thượng lưu.
Cường Đô La sắm đôi xanh nhạt, còn vợ anh - cựu người mẫu Đàm Thu Trang - chọn đôi màu xám. Cô nhiều lần diện thiết kế này cùng suit, quần jeans và sơ mi khi đi làm hoặc dạo phố.
Theo WWW, giới thời trang gọi đôi Summer Walk là "giày lười tỷ phú" vì nhiều người trong giới nhà giàu cùng các sao thường xuyên mang chúng.
Nhà mốt Loro Piana được thành lập năm 1924 tại Biella, Italy, nổi tiếng nhờ đem tới những trang phục và các loại vải cao cấp như len Merino, cashmere, lông vicuna. Năm 2005, hãng ra mắt mẫu giày loafer Summer Walk giá 1.100 USD (28,9 triệu đồng) dành cho kỳ nghỉ hè trên du thuyền. Thân giày làm từ da lộn được mô tả là mềm như nhung, phủ lớp chống thấm để tránh nước biển. Đế giày làm từ cao su mềm, có nhiều vân chống trơn trượt. Ảnh: Pinterest
Quá trình tạo nên giày loafer Loro Piana. Video: Loro Piana
Tại Việt Nam, Hoa hậu Lương Thùy Linh là một trong những người sớm cập nhật mẫu giày này. Cô từng kết hợp đôi giày màu be với nhiều kiểu trang phục khi đi chơi ở Nhật tháng 5.
Á hậu Huyền My diện cả "cây" Louis Vuitton, phối giày loafer Loro Piana màu kem trong chuyến du lịch ở châu Âu tháng 6.
Lisa sắm đôi màu vàng nhạt từ nhiều năm trước. Cô nhiều lần dùng đôi này khi phải đi di chuyển trong các chuyến lưu diễn, dạo phố shopping. Ảnh: Instagram Lisa
Nhiều sao Hoa ngữ cũng theo đuổi xu hướng như diễn viên Đồng Lệ Á (trái), Tống Nghiên Phi (giữa), Trương Thiên Ái. Ảnh: freestyle666
DJ Pamela Tick (phải) diện phong cách tối giản với áo phông cotton màu kem, chân váy vải lanh Tania, giày lười Summer Walk và túi xách nhỏ. Ảnh: BFA
Sao Mai
Ảnh: Nhân vật cung cấp