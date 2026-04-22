Những khó khăn chờ đón tân CEO Apple

Dù chuyên về phần cứng, John Ternus được coi là "giải pháp an toàn" cho Apple với hướng đi tương đồng Tim Cook thay vì giúp công ty đột phá.

"Nếu Ternus có phong cách lãnh đạo khác biệt và có ý định thay đổi mọi thứ, ông ấy có thể không được chọn", Apple Insider bình luận sau khi Apple thông báo Tim Cook sẽ chuyển giao vị trí CEO cho John Ternus từ 1/9.

Ternus, 51 tuổi, là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của hãng. Do đó, nhiều người kỳ vọng ông có thể giúp công ty quay lại thời hoàng kim với những thiết bị thay đổi thế giới. Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng điều này khó thành hiện thực.

John Ternus (trái), Tim Cook (giữa) và cố CEO Apple Steve Jobs. Ảnh: X/AZK_SA

Apple khó đột phá

Lịch sử lãnh đạo của Apple được đánh dấu chỉ bằng một số sự kiện quan trọng: Steve Jobs thành lập công ty, sau đó rời đi, quay lại và làm CEO. Việc Tim Cook tiếp quản vị trí của Jobs không phải quyết định vội vàng. Theo WSJ, đây là tầm nhìn của nhà sáng lập sau nhiều năm cân nhắc kỹ lưỡng thay vì ngẫu nhiên. Ông đưa Cook lên làm CEO vào ngày 24/8/2011 trước khi qua đời ngày 5/10 cùng năm.

Trong thời kỳ của Cook, Apple không thay đổi nhiều về danh mục thiết bị. Đồng hồ Apple Watch là bước tiến vượt ra khỏi iPod và iPhone truyền thống, nhưng tin đồn về sản phẩm đã xuất hiện từ khi Jobs còn sống.

Theo 9to5mac, những chuyển biến quan trọng cũng diễn ra khá lâu sau khi Cook tiếp quản, đánh dấu bằng bước dịch chuyển sang lĩnh vực dịch vụ, thiết bị đeo và nhà thông minh., như tai nghe AirPods năm 2016, loa HomePod năm 2017, hay kính thông minh Vision Pro phải tới năm 2023 mới trình làng. Do đó, tân CEO khó có thể khiến công ty chuyển hướng chiến lược trong thời gian ngắn.

Jobs điều hành Apple trong nhiệm kỳ thứ hai của mình kéo dài 5.090 ngày, còn Cook sẽ tròn 5.487 ngày lãnh đạo tính đến 31/8. Theo Apple Insider, Cook và hội đồng quản trị không chọn John Ternus vì dáng vẻ và gu mặc áo phông mà vì ông là "hình ảnh phản chiếu hoàn hảo" của Apple cả về giá trị và mục tiêu hiện tại của công ty.

Một số chuyên gia cũng nhận định, Apple đang là cỗ máy in tiền. Tim Cook làm rất tốt điều này khi tăng giá trị vốn hóa thị trường của công ty từ 350 tỷ vào năm 2011 lên 4.000 tỷ USD tính đến tháng 4. "Chỉ dựa trên điều đó thôi, sẽ không có thay đổi nào cả. Không ai muốn máy in tiền dừng lại", một chuyên gia nói với Apple Insider. "Apple là một con tàu lớn, di chuyển nhanh với lộ trình đã định".

Áp lực chứng minh giá trị

Ở tuổi 51, Ternus có độ tuổi tương đương Cook khi trở thành CEO năm 2011. Reuters đánh giá điều này tạo tiền đề để ông có thể nắm giữ vị trí trong một thập kỷ hoặc hơn nữa. Nền tảng kỹ thuật của Ternus cũng phù hợp định hướng phát triển của Apple: tập trung vào các công nghệ mới nổi như AI và thực tế hỗn hợp.

Theo CNN, Ternus là "người được chọn" của Apple bởi ông là sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật và hiểu biết nội bộ. Dấu ấn của ông hiện diện trên mọi thế hệ iPad, AirPods và các dòng iPhone mới. Ông cũng đóng vai trò lớn trong quá trình chuyển đổi máy Mac từ chip Intel sang Apple Silicon.

Tuy vậy, Brian Tong, người dẫn chương trình podcast Apple Bitz, cho rằng Ternus sẽ chịu áp lực phải chứng minh Apple có tạo ra bước đột phá tiếp theo dưới sự lãnh đạo của ông hay không. "Liệu Ternus có thể giải quyết được vấn đề điện thoại gập, kính đeo thông minh hay trí tuệ nhân tạo - những thứ mà đến nay Apple vẫn chưa làm hoặc làm chưa tốt?", ông đặt câu hỏi.

Marcus Nelson, doanh nhân công nghệ và CEO của AI for Main Street, cho biết nhiều người cũng từng hỏi Cook là ai khi ông thay Jobs 15 năm trước và điều tương tự đang diễn ra. "Sớm thôi, Ternus sẽ trở thành cái tên quen thuộc. Cook là chuyên gia hậu cần, còn Ternus là chuyên gia phần cứng khi AI đang nổi lên. Cook là lựa chọn hợp với thời ông ấy, Ternus cũng phù hợp với Apple lúc này", Nelson đánh giá.

Dẫn lời cựu nhân viên Apple, Bloomberg cho biết Cook thường không đi sâu vào chi tiết phát triển sản phẩm, còn Ternus là kỹ sư thực thụ với sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế hoạt động bên trong thiết bị. Yếu tố này được dự đoán giúp Apple cải thiện chất lượng sản phẩm thời gian tới. Tuy nhiên, người này cũng chỉ ra điểm chung giữa Cook và Ternus: e ngại rủi ro - lý do công ty chưa thực sự mạnh dạn với AI và thiết bị nhà thông minh.

"Apple bị chỉ trích vì rụt rè triển khai AI, nhưng còn tùy thuộc diễn biến vài năm tới. Biết đâu Ternus lại được ghi vào lịch sử là CEO thành công vì đã không đặt cược tất cả vào AI trước khi AI trở thành bong bóng. Lúc đó, đây có thể là một nước đi thiên tài thay vì sai lầm", Gizmodo bình luận.

Bảo Lâm tổng hợp