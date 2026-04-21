Tim Cook rời vị trí CEO Apple, chuyển giao cho John Ternus

Apple thông báo Tim Cook sẽ chỉ đảm nhiệm vị trí CEO đến hết mùa hè, sau đó chuyển giao cho John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng.

Ngày 20/4, hãng cho biết quyết định đã được Hội đồng quản trị thông qua với sự đồng thuận tuyệt đối, sau một quá trình hoạch định kế nhiệm bài bản và dài hạn.

Tim Cook sẽ phối hợp với John Ternus nhằm bảo đảm việc chuyển giao diễn ra suôn sẻ vào ngày 1/9. Trong khi đó, với vai trò Chủ tịch điều hành, ông Cook sẽ hỗ trợ một số hoạt động của công ty, cũng như làm việc với các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu.

John Ternus và Tim Cook tại trụ sở Apple Park. Ảnh: Apple

"Trở thành CEO Apple là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi, và tôi biết ơn sâu sắc khi được tin tưởng dẫn dắt một công ty phi thường như vậy. Tôi yêu Apple bằng cả con người mình, và vô cùng trân trọng cơ hội làm việc cùng một tập thể tài năng, sáng tạo, đổi mới và tận tâm", ông Cook nói.

Ông cũng nhận xét Ternus hội tụ tư duy của một kỹ sư, tinh thần của một nhà đổi mới và là nhà lãnh đạo có tầm nhìn, với những đóng góp cho Apple 25 năm qua.

"Tôi rất biết ơn khi có cơ hội tiếp nối sứ mệnh của Apple", ông Ternus nói. "Gần như toàn bộ sự nghiệp của tôi gắn bó với Apple và may mắn được làm việc dưới sự dẫn dắt của Steve Jobs cũng như Tim Cook. Thật vinh dự khi được góp phần định hình những sản phẩm và trải nghiệm làm thay đổi cách chúng ta tương tác với thế giới và với nhau. Tôi lạc quan về những gì chúng ta có thể đạt được những năm tới".

Từ ngày 1/9, Tim Cook sẽ trở thành Chủ tịch điều hành Apple, thay cho Arthur Levinson, người đảm nhiệm vị trí này 15 năm qua, từ 1/9. "Khả năng lãnh đạo xuất sắc và chưa từng có của Tim đã đưa Apple trở thành công ty tốt nhất thế giới", Levinson nói. "Chúng tôi tin John là người phù hợp nhất để kế nhiệm Tim đảm nhận cương vị CEO"

Tim Cook gia nhập Apple năm 1998, trở thành CEO năm 2011. Trong thời gian lãnh đạo, ông giám sát việc ra mắt nhiều sản phẩm và dịch vụ, trong đó có những danh mục mới như Apple Watch, AirPods và Vision Pro, cùng các dịch vụ iCloud, Apple Pay, Apple TV và Apple Music.

Dưới sự dẫn dắt của ông, vốn hóa thị trường của Apple tăng từ khoảng 350 tỷ lên 4.000 tỷ USD, tương đương mức tăng hơn 1.000%, trong khi doanh thu hàng năm gần như tăng gấp bốn lần, từ 108 tỷ vào năm tài chính 2011 lên hơn 416 tỷ USD năm 2025. Công ty mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi, khi có mặt tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Apple cũng vận hành hơn 500 cửa hàng bán lẻ. Trong nhiệm kỳ của ông, Apple tăng thêm hơn 100.000 nhân sự và nâng số thiết bị đang hoạt động lên hơn 2,5 tỷ.

Mảng dịch vụ là một trong những trọng tâm lớn của Tim Cook và trở thành lĩnh vực kinh doanh hơn 100 tỷ USD, tương đương quy mô một công ty trong danh sách Fortune 40. Ông cũng đóng vai trò then chốt trong việc hình thành danh mục thiết bị đeo, với đồng hồ và tai nghe, đồng thời góp phần tạo nên những tác động đáng kể của Apple trong lĩnh vực sức khỏe và an toàn người dùng. Dưới sự lãnh đạo của ông, Apple chuyển sang sử dụng chip tự thiết kế, giúp kiểm soát tốt hơn công nghệ cốt lõi và đạt được những bước tiến hàng đầu về hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.

John Ternus tại sự kiện Apple WWDC 2027. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, John Ternus, sinh năm 1975 ở Mỹ, tham gia đội ngũ thiết kế sản phẩm Apple từ năm 2001, trở thành Phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng năm 2013 và gia nhập ban điều hành năm 2021. Ông phụ trách về phần cứng cho hầu hết danh mục, đóng vai trò quan trọng trong việc ra mắt các dòng sản phẩm mới như iPad và AirPods, cũng như nhiều thế hệ iPhone, Mac và Apple Watch.

Apple cho biết vai trò của ông với dòng Mac giúp sản phẩm trở nên phổ biến hơn trên toàn cầu so với bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử 40 năm. Tháng trước, hãng giới thiệu MacBook Neo giá rẻ. Năm ngoái, đội ngũ của ông cũng thu hút sự chú ý với thế hệ iPhone 17 và iPhone Air siêu mỏng.

Trước khi đến Apple, Ternus từng làm kỹ sư cơ khí tại Virtual Research Systems. Ông tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật cơ khí tại Đại học Pennsylvania (Mỹ).

Châu An