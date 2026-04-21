John Ternus - từ kỹ sư cơ khí đến 'người được chọn' tại Apple

Phụ trách phần cứng cho hầu hết sản phẩm Apple nhiều năm, John Ternus từ lâu đã được dự đoán có thể kế vị CEO thay Tim Cook.

"Ternus có tư duy của một kỹ sư, tâm hồn của một nhà đổi mới và trái tim để lãnh đạo bằng sự chính trực và danh dự", Tim Cook nhận xét về John Ternus trong thông báo chuyển giao vị trí CEO Apple, dự kiến từ 1/9.

Ternus, 51 tuổi, là Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng của Apple. Theo Bloomberg, giới phân tích và nguồn nội bộ của Apple vẫn coi ông là ứng cử viên sáng giá kế thừa vị trí tổng giám đốc tại một trong những công ty công nghệ giá trị nhất thế giới.

Dự đoán càng được củng cố sau khi Jeff Williams, giám đốc vận hành từng được coi là "người kế nhiệm tự nhiên nhất" của Cook, từ chức vào tháng 7/2025.

John Ternus, tân CEO Apple từ 1/9/2026. Ảnh: Apple

Kỹ sư cơ khí và vận động viên bơi lội

John Ternus sinh tháng 5/1975 tại Mỹ. Hành trình vươn lên đỉnh cao tại Apple của ông bắt đầu từ Đại học Pennsylvania (UPenn), nơi ông nổi trội cả về học vấn và thể thao. Ông tốt nghiệp năm 1997 với bằng cử nhân khoa học kỹ thuật, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí.

Không chỉ tập trung vào việc học, ông còn là một vận động viên bơi lội xuất sắc. Theo một bài báo năm 1994 trên Daily Pennsylvanian, Ternus giành chiến thắng ở cả nội dung 50 mét tự do và 200 mét hỗn hợp cá nhân tại cuộc thi bơi lội của trường, đồng thời trở thành "vận động viên giành nhiều huy hiệu nhất mọi thời của đội bơi nam UPenn".

Sau khi tốt nghiệp, ông gia nhập công ty Virtual Research Systems với vai trò kỹ sư cơ khí. Virtual Research Systems, dù không được biết đến rộng rãi ngày nay, đã sớm tham gia làn sóng thực tế ảo (VR) những năm 1980-1990, chuyên nghiên cứu tai nghe VR và công nghệ nhập vai. Bốn năm làm việc tại đó đã giúp Ternus tiếp xúc với công nghệ màn hình tiên tiến và giao diện người - máy tính, kinh nghiệm quý giá để phát triển sản phẩm Apple sau này.

Năm 2001, ông gia nhập Apple và là thành viên trong nhóm thiết kế sản phẩm Cinema Display. Đây là giai đoạn then chốt khi nhà đồng sáng lập Steve Jobs đã trở lại và vực dậy công ty, chuẩn bị ra mắt những sản phẩm định hình lại ngành công nghiệp di động.

Con đường thăng tiến

Ternus ghi dấu ấn nhanh chóng chỉ trong hơn một thập kỷ tới Apple. Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc kỹ thuật phần cứng, giám sát phát triển AirPods, Mac và iPad. Năm 2020, ông tiếp tục được giao phụ trách phần cứng iPhone.

Đến 2021, Ternus thăng chức lên Phó chủ tịch cấp cao về kỹ thuật phần cứng và được giao phụ trách phần cứng Apple Watch cuối năm 2022. Theo Fortune, ông là thành viên trẻ nhất trong đội ngũ điều hành của Apple, "lôi cuốn và được yêu mến". Sau đó, ông thường xuyên là người thuyết trình sản phẩm mới tại các lễ ra mắt của Apple.

CNN đánh giá Ternus là sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật và hiểu biết nội bộ. Dấu ấn của ông hiện diện trên mọi thế hệ iPad, AirPods và các dòng iPhone mới nhất cạnh đó, ông đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi máy Mac từ chip Intel sang Apple Silicon.

"Ternus có tầm nhìn xa. Những đóng góp của ông ấy cho Apple hơn 25 năm qua quá nhiều để có thể đếm xuể. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là người phù hợp để dẫn dắt Apple tiến vào tương lai", Tim Cook khẳng định.

"Ternus nổi bật", chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg viết. "Ông ấy có sức hút, được những người trung thành với Apple đánh giá cao và được Cook tin tưởng. Ông đã trở thành người ra quyết định quan trọng về lộ trình sản phẩm, tính năng và chiến lược, mở rộng tầm ảnh hưởng của mình vượt ra ngoài phạm vi truyền thống của một giám đốc kỹ thuật phần cứng".

Cũng theo Gurman, có nhiều dấu hiệu cho thấy Ternus là "người được chọn" trở thành CEO Apple từ trước. Khi thế hệ iPhone 17 được bán vào tháng 9/2025, Ternus đã chào đón khách hàng tại Apple Store trên phố Regent ở London - điều mà Tim Cook vẫn thường thực hiện tại Apple Store trên đại lộ Fifth Avenue ở New York nhiều năm.

Thời gian qua, đội ngũ quan hệ công chúng của Apple cũng "hướng sự chú ý vào Ternus", báo hiệu công ty đang chuẩn bị cho quá trình chuyển giao quyền lực. Ngoài ra mắt sản phẩm, ông còn đảm nhận những trách nhiệm vượt xa kỹ thuật phần cứng truyền thống, tác động đến lộ trình phát triển và các quyết định chiến lược thường chỉ dành cho các giám đốc điều hành cấp cao hơn.

Ở tuổi 51, Ternus có độ tuổi tương đương Tim Cook khi ông trở thành CEO năm 2011. Theo Reuters, điều này tạo tiền đề để ông có thể nắm giữ vị trí trong một thập kỷ hoặc hơn nữa. Nền tảng kỹ thuật của Ternus cũng phù hợp định hướng phát triển của Apple - hiện tập trung vào các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo và thực tế hỗn hợp.

Fortune nhận định, việc lựa chọn John Ternus thể hiện ưu tiên của Apple trong việc phát triển nhân sự nội bộ hơn là tìm kiếm lãnh đạo bên ngoài, đồng thời cho thấy sự ưu tiên đổi mới công nghệ hơn là sự xuất sắc thuần túy về mặt vận hành.

"Những khó khăn Apple gặp phải với kính Vision Pro và nỗ lực cạnh tranh trong lĩnh vực AI cho thấy khả năng dẫn đầu về công nghệ sẽ là điều Apple cần cho chương tiếp theo của mình", trang này bình luận.

Bảo Lâm tổng hợp