Hoa hậu Đỗ Thị Hà muốn là người vợ dịu dàng

Quảng TrịỞ tiệc cưới cảm hứng vườn địa đàng, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết muốn là người vợ dịu dàng, luôn hỗ trợ chú rể Viết Vương trong cuộc sống.

Tối 22/10, tiệc cưới diễn ra trong thời tiết mưa lớn do địa phận TP Đồng Hới chịu ảnh hưởng của bão số 12. Dù thế, từ 17h, cô dâu, chú rể và gia đình nhà trai có mặt để đón hơn 1.000 khách mời.

Trên nền nhạc ca khúc Một đời chăm em của ca sĩ Đức Phúc, cô dâu được bố - ông Đỗ Văn Tào - dắt vào lễ đường, trao cho chú rể. Cặp uyên ương trao nhẫn cưới cho nhau trong giai điệu bài nhạc I Do.

Đỗ Thị Hà rưng rưng bước vào lễ đường Đỗ Thị Hà xúc động khi khoác tay bố vào lễ đường. Video: Hà Thu

Ban tổ chức phát video ghi lại chặng đường yêu của Đỗ Thị Hà, Nguyễn Viết Vương. Họ thực hiện cảnh quay tại nhiều địa điểm như cánh đồng lúa, bờ biển gắn với quê hương Thanh Hóa và Quảng Trị (Quảng Bình cũ).

Đỗ Thị Hà cho biết muốn trở thành người vợ dịu dàng, là chỗ dựa cho chồng trong cuộc sống mỗi khi anh thấy mệt mỏi. "Cảm ơn anh vì xuất hiện trong cuộc đời em. Em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình đứng đây - trước mặt anh, nói về 'chúng ta'. Nhưng hóa ra, mọi con đường em đi, đều dẫn về khoảnh khắc này. Em sẽ luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng, khi anh mệt, có một nơi để quay về", cô nói trong video.

Chú rể đáp lại: "Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh, để cho anh biết thế nào là tình yêu. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng em nhé, để tình yêu này sẽ không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà là từng hành động nhỏ bé mỗi ngày, là sự sẻ chia, thấu hiểu".

Đỗ Thị Hà và chồng trao nhẫn cưới cho nhau tại tiệc cưới Đỗ Hà - Viết Vương trao nhẫn cưới cho nhau và màn phát biểu của gia đình nhà trai. Video: Hà Thu

Bố chồng Đỗ Thị Hà - ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch tập đoàn Sơn Hải - thay mặt hai gia đình cảm ơn mọi người dự tiệc, chúc phúc cho hai con. "Hôm nay, đám cưới các con được tổ chức nơi giao giữa hai con sông Nhật Lệ và Long Đại. Hai con sông ấy cùng nhau ra biển lớn, không thể tách rời. Cha chúc các con hạnh phúc, quấn quít như hai dòng sông ấy", ông nói.

Vợ chồng Đỗ Thị Hà khi đón khách tại tiệc cưới. Ảnh: Đắc Thành

Rạp cưới được nhà trai dựng bên sông Nhật Lệ, rộng hơn 2.300 m2, thi công gần một tuần qua. Không gian trang trí với gam màu trắng, xanh lấy cảm hứng từ hình ảnh vườn địa đàng. Hàng tấn hoa tươi cùng trang thiết bị âm thanh, ánh sáng được chuẩn bị để tăng phần lãng mạn cho hôn lễ. Êkíp đặt hai màn hình LED lớn, chiếu video ảnh cưới của cô dâu, chú rể. Khi đón khách, cô dâu cầm hoa cưới tulip, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự may mắn.

Lễ thành hôn của Đỗ Thị Hà, Nguyễn Viết Vương Lễ thành hôn của Đỗ Thị Hà, Nguyễn Viết Vương diễn ra tại nhà trai vào đầu giờ chiều 22/10. Video: Êkíp nhân vật cung cấp

Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.

Chồng của hoa hậu quê Quảng Trị, 31 tuổi, là tổng giám đốc tập đoàn của gia đình. Anh được nhiều người biết đến là doanh nhân trẻ, điềm đạm và kín tiếng.

Hà Thu - Tân Cao