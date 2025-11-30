Những hình ảnh ấn tượng ở giải chạy đêm Hà Nội 2025

VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma diễn ra lúc 0h5 ngày 30/11. Các tuyến phố quanh khu vực hồ Thiền Quang nhộn nhịp hơn ngày thường bởi năng lượng của hàng chục nghìn VĐV và khán giả.
Cự ly 42km xuất phát đầu tiên, lúc 0h05. Sau đó, cự ly 10, 5 và 21km lần lượt bước vào cuộc đua.
Hơn 10.000 VĐV lần lượt chinh phục các tuyến phố đẹp nhất Hà Nội như Quang Trung, Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Quán Sứ... Cự ly 21 và 42km có các nhóm pacer dẫn tốc.
Hồ Gươm - Tháp Rùa là một trong những biểu tượng của Thủ đô mang vẻ đẹp tĩnh lặng, cổ kính. Tất cả cự ly đều được sải bước qua khu vực này.
Nam runner quốc tế chạy qua đền Bà Kiệu, nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng.
VĐV Trà Giang thi đấu cự ly full marathon, chạy trên đường Độc Lập, đoạn qua Lăng Bác - trái tim của Thủ đô. Lộ trình cả ba cự ly 10, 21 và 42 km đều qua khu vực này.
Lộ trình cự ly 42km được xem là thử thách nhất khi VĐV lần lượt vượt qua hai cây cầu Vĩnh Tuy và Long Biên.
Cầu Vĩnh Tuy nằm ở khoảng km số 8 trong lộ trình 42km. Ở khu vực này, ban tổ chức bố trí phân luồng, phương tiện lưu thông qua làn xe máy sẽ được tách riêng với đường chạy của VĐV.
Ban tổ chức đặt 22 trạm hỗ trợ trên toàn tuyến. Tại đây có nước lọc, điện giải, trái cây cho VĐV nạp năng lượng.
Trong ảnh, VĐV 42km tranh thủ nạp gel và vợt nước uống.
Nhóm bạn cosplay thành các nhân vật từ bộ phim truyền hình nổi tiếng của Tây Ban Nha, Money Heist (Vụ cướp thế kỷ), chạy 10km.
Nhóm nữ VĐV đến từ Hải Phòng hoá trang thành các nhân vật trong bộ phim Siêu anh hùng - Marvel nổi tiếng.
Cặp đôi trao nụ hôn sau khi cùng hoàn thành cự ly 10km.
Sau đích, ban tổ chức bố trí khu vực phát huy chương, thư giãn và booth check-in với thành tích khi nhập số bib.
VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma đóng đường chạy lúc 6h15 ngày 30/11, khép lại mùa thứ 5 tại Thủ đô.
Lan Anh