Những hình ảnh ấn tượng ở giải chạy đêm Hà Nội 2025

VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma diễn ra lúc 0h5 ngày 30/11. Các tuyến phố quanh khu vực hồ Thiền Quang nhộn nhịp hơn ngày thường bởi năng lượng của hàng chục nghìn VĐV và khán giả.

Cự ly 42km xuất phát đầu tiên, lúc 0h05. Sau đó, cự ly 10, 5 và 21km lần lượt bước vào cuộc đua.