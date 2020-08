Cô gái tóc dài gần một mét thi Hoa hậu Việt Nam

Nguyễn Thùy Dương - thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020, quê Bạc Liêu - được chú ý với mái tóc đen dài gần một mét.

Thùy Dương là sinh viên Đại học Văn Lang, chuyên ngành Luật Kinh tế. Cô gái sinh năm 2000 nuôi tóc dài từ nhỏ để chiều lòng mẹ. Người đẹp không nhuộm màu hay uốn, duỗi..., để tóc xõa tự nhiên. Cô cho biết: "Tôi mới cắt tóc hai lần. Lần gần nhất cách đây vài năm, tôi giấu mẹ đi cắt ngắn một chút để mát mẻ hơn. Kết quả, mẹ giận, không nói chuyện với tôi hai tuần".

Thùy Dương có mái tóc dài qua eo. Ảnh: Hoa hậu Việt Nam.

Khi còn nhỏ, người đẹp từng xem các đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam qua tivi và mơ ước một lần được đứng trên sân khấu này. Năm 19 tuổi, cô quyết tâm thử vận may với Miss World Vietnam 2019, tuy nhiên không vào được đến vòng chung kết. "Dù khóc nhiều, tôi có bài học đắt giá là phải hiểu rõ nguyên nhân để đứng lên từ đó. Trước đây, tôi có vòng eo khá lớn. Hình thể không chuẩn có thể nguyên nhân khiến tôi phải dừng chân sớm".

Thùy Dương cao 1,70 m, số đo ba vòng: 87- 62-95 cm. Ảnh: Hoa hậu Việt Nam.

Sau đó, dù đã nhịn ăn, tập luyện, cô bất lực vì không thể giảm eo. Khi đi kiểm tra sức khỏe, Thùy Dương mới biết cô lạm dụng một loại thuốc có dược tính mạnh, gây ra tác dụng phụ. Từ khi hạn chế dùng thuốc và chăm chỉ tập luyện, số đo vòng eo của cô giảm còn 62 cm. Thùy Dương cho biết cô sẽ tập luyện đến khi nào đạt chỉ số chuẩn mới hài lòng.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 dự kiến hoãn đến cuối năm do Covid-19. Ban tổ chức thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ ở khu vực miền Nam từ ngày 7/8 lên 25/9, miền Bắc từ ngày 29/8 lên 26/10. Sáu thành viên giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, Đỗ Mỹ Linh, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà thơ - nhà báo Hữu Việt, Giáo sư - tiến sĩ Hoàng Tử Hùng (giám khảo nhân trắc học). Năm nay, cuộc thi thu hút nhiều thí sinh học giỏi như Hoa khôi Ngoại thương Hà My, Phù Bảo Nghi, Doãn Hải My, Phạm Thị Hà Thi...

Vân An