Những điều thú vị về tiếng Anh

Theo FluentU, từ dài nhất của tiếng Anh có gần 50 chữ cái, nhà viết kịch William Shakespeare từng sáng tạo hơn 1.000 từ mới...

Shakespeare đã sáng tạo hơn 1.000 từ tiếng Anh

William Shakespeare là nhà viết kịch nổi tiếng người Anh. Ông có hàng loạt vở kịch nổi tiếng thế giới như "Hamlet", "Romeo và Juliet"... Trong những tác phẩm đó, ông đã sáng tạo hơn 1.000 từ mới và rất nhiều trong số đó được dùng thường xuyên đến tận bây giờ.

Ví dụ: "Addiction" (sự phụ thuộc về mặt tâm lý, thể chất vào thứ gì đó, thường là ma túy); "bedazzled" (bị cái gì đó, mang ý nghĩa tích cực, tuyệt vời, làm lóa mắt), "break the ice" (phá vỡ sự im lặng)...

Cứ hai tiếng, một từ mới tiếng Anh được thêm vào từ điển

Các biên tập viên của Từ điển Oxford ước tính 4.000 từ mới được thêm vào từ điển mỗi năm. Điều đó có nghĩa cứ sau hai giờ, tiếng Anh lại xuất hiện một từ mới.

Tiếng Anh nhiều từ hơn hầu hết ngôn ngữ

Ước tính hiện nay tiếng Anh có khoảng một triệu từ ngữ. Tuy nhiên, bạn không nên hoảng sợ bởi một người nói tiếng Anh trung bình chỉ biết 20.000-30.000 từ, theo thống kê của Twinword.

Chữ cái thông dụng nhất trong tiếng Anh là "e"

Theo từ điển Oxford, "e" là chữ cái tiếng Anh được dùng phổ biến nhất. Ngược lại, "q" được dùng ít nhất. Theo thống kê của các biên tập viên, chữ "e" phổ biến hơn "q" 56 lần.

Ảnh: Shuttertock

Từ tiếng Anh dài nhất, câu tiếng Anh ngắn nhất

Từ tiếng Anh dài nhất là "Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis", thuật ngữ y tế để chỉ một bệnh liên quan đến phổi, do bụi cát hoặc tro gây ra.

Trong khi đó, câu ngắn nhất trong tiếng Anh là "I am". Bạn có thể dùng câu mệnh lệnh thức "Go!" với người khác nhưng nó đã lược bỏ chủ ngữ "You". Nếu viết đầy đủ "You go!", câu này có 5 ký tự trong khi "I am" chỉ có 3.

Danh từ phổ biến nhất

Từ điển Oxford xác định "time" (thời gian) là danh từ được sử dụng thường xuyên nhất. Vị trí thứ hai là "person" (người), thứ ba là "year" (năm).

Hai từ tiếng Anh có thể kết hợp thành một

Thuật ngữ "portmanteau" để chỉ việc kết hợp hai từ tiếng Anh để tạo thành một từ mới, mang nghĩa của cả hai từ cũ. Chẳng hạn, "hangry" được tạo thành từ "hungry" (tức giận) và "angry" (đói). Tương tự với "brunch", kết hợp từ "breakfast" (bữa sáng) và "lunch" (bữa trưa) để chỉ việc gộp hai bữa ăn này thành một, gọi là bữa nửa buổi.

Ghép mọi chữ cái thành một câu duy nhất

Trong tiếng Anh, "pangram" chỉ một câu có chứa mọi chữ trong bảng chữ cái. Một câu pangram rất nổi tiếng là "The quick brown fox jumps over a lazy dog" (Con cáo nâu nhanh nhẹn nhảy qua một con chó lười biếng).

Những từ tiếng Anh đối xứng

Xét về cách đánh vần, "palindrome" để chỉ các từ dùng viết ngược hay xuôi đều chỉ dùng một từ. Chẳng hạn, "madam" (quý bà).

Nếu tính về mặt hình ảnh, "ambigram" là các từ giống nhau khi lộn ngược. Ví dụ, "swims" (bơi). Bạn sẽ dễ dàng quan sát hơn nếu viết từ này in hoa.

Thanh Hằng (Theo FluentU)