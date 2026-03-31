Những điều cần biết để tự bảo vệ khi đi xe khách giường nằm

Hành khách không nằm lệch, thắt dây an toàn, quan sát lối thoát và búa phá kính để giảm nguy cơ chấn thương khi đi xe giường nằm.

Xe khách giường nằm là lựa chọn phổ biến cho các chuyến đi đường dài nhờ sự tiện lợi và chi phí hợp lý. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố, hành khách thường rơi vào trạng thái bị động, đặc biệt nếu đang ngủ hoặc nghỉ ngơi. Trong những tình huống như vậy, một số kỹ năng và thói quen đơn giản có thể giúp hành khách giảm nguy cơ chấn thương, tăng cơ hội thoát hiểm.

Giữ cơ thể ổn định và hạn chế rủi ro từ đầu

Không có vị trí nào trên xe giường nằm an toàn tuyệt đối, nhưng tư thế nằm đúng có thể giúp giảm nguy cơ chấn thương khi tai nạn xảy ra. Khi nằm, hành khách nên thu gọn cơ thể trong phạm vi giường, tránh duỗi tay chân ra lối đi vì dễ va đập nếu xe phanh gấp hoặc mất lái. Đầu cũng không nên áp sát vào thành cứng hoặc cửa kính để hạn chế chấn thương. Nếu có dây an toàn, hành khách nên sử dụng mọi lúc, ngay cả khi ngủ. Khi xe lật hoặc va chạm mạnh, dây an toàn giúp giữ cơ thể cố định, giảm nguy cơ bị hất văng khỏi vị trí ban đầu.

Bên trong khoang hành khách của xe giường nằm. Ảnh: Văn An

Mức độ an toàn của chuyến đi cũng phụ thuộc vào việc lựa chọn hãng xe ngay từ đầu. Xe chở quá số người quy định khiến không gian chật chội, hành khách khó giữ ổn định cơ thể và khó thoát thân khi xảy ra va chạm. Tình trạng của tài xế cũng rất quan trọng, bởi sự mệt mỏi hoặc thiếu tập trung dễ dẫn đến rủi ro, đặc biệt trên các tuyến đường dài hoặc nhiều đèo dốc. Do đó, hành khách chỉ nên chọn những hãng xe uy tín, đáp ứng đúng việc chở đúng số khách quy định, không nhồi nhét, và tài xế được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Chuẩn bị và phản ứng khi xảy ra sự cố

Hành khách cũng nên chủ động quan sát các lối thoát như cửa chính, cửa phụ hoặc vị trí búa phá kính ngay từ đầu để có thể phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố. Những việc nhỏ như để giày dép gọn gàng, giữ điện thoại còn pin để liên lạc khi khẩn cấp, hoặc tránh đặt vật nặng ở nơi dễ rơi cũng giúp giảm rủi ro trong tình huống khẩn cấp.

Khi nhận thấy xe mất kiểm soát, điều quan trọng nhất là hành khách giữ bình tĩnh và bảo vệ đầu, cổ. Tư thế đúng khi xảy ra va chạm là co người lại, dùng tay che đầu và cố định cơ thể để giảm lực va đập. Trong lúc này, việc cố đứng dậy hoặc di chuyển dễ làm chấn thương nặng hơn. Lúc xe dừng lại, hành khách cần nhanh chóng quan sát và xác định lối thoát gần nhất.

Nếu xuất hiện nguy cơ cháy nổ hoặc xe nằm ở vị trí không ổn định, nên rời khỏi xe càng sớm càng tốt, bằng cách dùng búa hoặc các vật nặng để phá kính, tạo lối thoát. Việc chen lấn hoặc hoảng loạn có thể khiến tình hình nguy hiểm hơn, do đó hành khách cần giữ bình tĩnh để xử lý tình hình.

Xe khách giường nằm biến dạng sau tai nạn tại Hà Tĩnh, tháng 7/2025. Ảnh:Hùng Lê

Khi thoát khỏi xe, hành khách có thể hỗ trợ những người mắc kẹt trong xe, sau đó di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và tìm sự hỗ trợ. Nếu có người bị thương, có thể thực hiện sơ cứu ban đầu như cầm máu hoặc giữ ấm để ổn định tình trạng, đồng thời tránh di chuyển nạn nhân nếu nghi ngờ có chấn thương nghiêm trọng.

Hồ Tân