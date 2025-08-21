Những điểm thú vị của Runners Of The Year 2025

Giải thưởng Runners Of The Year mùa hai nhiều đổi mới, cho phép tự đề cử và bổ sung các hạng mục nhằm tôn vinh sự đa dạng của cộng đồng chạy bộ Việt Nam.

Tự đề cử - ai cũng có cơ hội được vinh danh

Khác với mùa đầu, năm nay, VĐV, CLB và cả KOL có thể tự đề cử bản thân hoặc đội nhóm qua cổng trực tuyến từ ngày 1 đến 21/10. Sau giai đoạn này, hội đồng giám khảo sẽ thẩm định, chọn ra danh sách đề cử chính thức để công khai bình chọn từ 1/11 đến 31/12. Ban tổ chức cho biết, việc cho phép runner, CLB và KOL tự đề cử là bước tiến mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Cơ chế mới này gia tăng tính dân chủ, công bằng khi mọi cá nhân và tập thể đều có cơ hội tự giới thiệu, khuyến khích tinh thần chủ động chia sẻ thành tích, câu chuyện truyền cảm hứng cũng như những đóng góp xã hội. Qua đó, cộng đồng có thể ghi nhận và tôn vinh sự đa dạng, từ các VĐV phong trào, CLB địa phương đến những gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, giúp bức tranh chạy bộ thêm phong phú.

Ông Võ Kính (giữa) nhận giải Runner truyền cảm hứng tại Gala trao giải Runners of the Year 2024. Ảnh: Hiếu Lương

Bên cạnh đó, quy trình bình chọn công khai sau khi hội đồng thẩm định sẽ tạo điều kiện để chính runner và độc giả tham gia trực tiếp, góp phần gắn kết cộng đồng, đồng thời mang lại sự đồng thuận và niềm tự hào khi một cá nhân hoặc tập thể được vinh danh nhờ sự ủng hộ rộng rãi.

Mở rộng hạng mục, ghi nhận nhiều giá trị phong trào

ROTY 2025 cũng mở rộng quy mô với 19 hạng mục, chia thành hai nhóm chính: Runner - CLB - KOL và Sản phẩm - Phụ kiện. Trong đó, nhiều hạng mục mới được bổ sung như Lão tướng xuất sắc, tôn vinh VĐV trên 50 tuổi có thành tích ổn định và tinh thần vượt khó; hay KOL chạy bộ của năm, ghi nhận những người có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội và thực tế.

Theo đại diện Ban tổ chức, tiêu chí mùa này không chỉ tập trung vào kết quả thi đấu mà còn hướng đến hành trình, câu chuyện và tác động cộng đồng của runner. Sự xuất hiện của các hạng mục như Lão tướng xuất sắc hay KOL chạy bộ của năm phản ánh sự đa dạng của cộng đồng, từ những VĐV lớn tuổi vẫn bền bỉ chinh phục đường chạy đến những gương mặt trẻ có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

"Đây không chỉ là sự tôn vinh cá nhân, mà còn gửi đi thông điệp: mỗi hành trình chạy bộ vượt giới hạn tuổi tác hay truyền cảm hứng tới cộng đồng đều xứng đáng được ghi nhận. Cách tiếp cận này giúp phong trào gần gũi, khuyến khích nhiều tầng lớp tham gia, khẳng định rằng chạy bộ là lối sống tích cực có khả năng kết nối, lan tỏa giá trị nhân văn", đại diện BTC đánh giá.

Chương trình đồng hành ý nghĩa

Điểm đặc biệt của ROTY năm nay nằm ở việc kết hợp giữa thể thao và trách nhiệm xã hội. Chương trình đồng hành có tên Race To ROTY do vRace phát động, diễn ra từ 15/11 đến 31/12. Người tham gia có thể đăng ký theo hình thức cá nhân hoặc CLB, tích lũy điểm qua số km hoàn thành để đổi lấy huy chương, áo finisher, race-kit hoặc cúp tập thể.

Mỗi km chạy được quy đổi thành một cây xanh trồng mới với sự hỗ trợ từ quỹ Hope, mang đến giá trị cộng đồng và hướng tới phát triển bền vững.

"Ở góc độ cộng đồng, đây là lời kêu gọi thiết thực để phong trào trở thành một phần của lối sống xanh, biến những cuộc đua không dừng lại ở đường chạy. Cách làm này khiến giải thưởng Runners of The Year 2025 trở nên khác biệt và giàu ý nghĩa hơn so với các sự kiện thể thao đơn thuần.

Ngoài ra, Gala trao giải Runners of The Year 2025 nhiều khả năng sẽ tổ chức cùng thời điểm với một giải trong hệ thống VnExpress Marathon, tạo điều kiện để runner kết hợp lịch trình.

ROTY do VnExpress tổ chức, khởi động từ 1/10, hướng đến tôn vinh những thành tích thi đấu xuất sắc, tinh thần vượt giới hạn, và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 25/1/2026 tại Hà Nội.

Lan Anh