Những điểm sáng chuyên môn PGA Tour 2020-2021

PGA Tour mùa vừa xong ghi nhận nhiều con số ấn tượng, từ kỹ thuật xử lý hố, thành tích vòng đến tuổi vô địch và hạ màn sự kiện kiểu hố phụ.

Patrick Cantlay xác lập đỉnh mới về hiệu quả gạt bóng. Anh ẵm BMW Championship hôm 29/8, sau sáu hố phụ với Bryson DeChambeau. Trước cuộc playoff này, Cantlay đứng đầu tổng kết hiệu suất gạt bóng qua 72 hố quy chuẩn, ở chỉ số +14,58 - ít hơn gần 15 putt so với mức chung của 69 đấu thủ còn lại. Đó là kỷ lục mới ở PGA Tour trong "thời đại ShotLink", bắt đầu từ 2004.

Cả BMW Championship, Cantlay gạt vào tổng cộng 163,6 mét, tương đương 40,8 mét mỗi vòng. Con số này cũng cao nhất PGA Tour. Xét vị trí chốt hố trong tầm 3-6 mét, xác suất anh gạt vào ở mức 61% (14 trong 23 cú), trong khi cả đấu trường bình quân chỉ là 25,6%. Và ở tầm hơn ba mét, Cantlay gạt vào 21 cú – nhiều nhất tại một sự kiện PGA Tour thời ShotLink.

Patrick Cantlay mừng cú putt thành công trên hố 18 vòng cuối BMW Championship trên sân Caves Valley, hôm 29/8/2021. Ảnh: AP

Xong BMW Championship, Cantlay lên đầu bảng FedEx Cup rồi vào Tour Championship với điểm lợi thế nhập cuộc -10, sau đó lên ngôi vô địch đồng thời đoạt FedEx Cup cùng 15 triệu USD hôm 5/9. Cả mùa, anh đoạt bốn chức vô địch.

Trong khi Cantlay ghi kỷ lục chốt hố và thắng cả hai chặng cuối, DeChambeau tự phá trần khoảng cách phát bóng. Mùa vừa qua, anh phát xa nhất - bình quân 323,7 yard còn mùa trước cũng đứng đầu với 322 yard.

Với sở trường đó, DeChambeau ẵm hai danh hiệu – major US Open hồi tháng 9/2020 và Arnold Palmer Invitational hồi tháng 3/2021. Ngày bế mạc US Open, DeChambeau phát huy đúng lúc lợi thế đánh xa để ghi điểm âm duy nhất vòng và đăng quang ở điểm -6. Đây là mức âm sâu nhất trong sáu kỳ US Open ở Tây Winged Foot từ năm 1929 – mặt sân từng ghi nhận đỉnh dương +7 của Hale Irwin - vô địch kỳ 1974 được ví như "cuộc thảm sát".

Hai tháng sau thắng lợi đột phá của DeChambeau, đấu trường golf hạng Nhất Mỹ ghi nhận Dustin Johnson vào lịch sử Masters. Anh đăng quang ở điểm -20 – mức âm chung cuộc sâu nhất major do sân Augusta National độc quyền tổ chức.

Với lợi dẫn năm gậy sau 72 hố, Johnson chỉ xếp sau Woods về khoảng cách so với á quân. Woods cách người về nhì đến 12 gậy tại Masters 1997. Cả kỳ rồi, Johnson lên green theo chuẩn 60 hố - nhiều nhất giải và là nhà vô địch ít bogey nhất - chỉ bốn bogey.

Đến tháng Năm, Phil Mickelson khiến giới golf đỉnh cao dậy sóng bằng danh hiệu PGA Championship khi sắp sang tuổi 51. Với thắng lợi đó, Mickelson thành nhà vô địch major cao tuổi nhất. Trước đó, kỷ lục hạng mục này thuộc về Julius Boros ở tuổi 48, cũng ở major do Hiệp hội golf nhà nghề Mỹ tổ chức hồi 1968.

Do Covid-19, PGA Tour 2020-2021 có đến sáu major, trong đó US Open và Masters đều hai kỳ. Tại major thứ sáu – The Open hồi tháng Bảy, Collin Morikawa vô địch ở điểm -15. Đây là lần thứ hai golfer sinh năm 1997 ẵm major, lần trước ở PGA Championship 2020. Cả hai lần đều ở thế chào sân, cách nhau chưa tròn một năm.

Trước Morikawa, chưa golfer nào thắng cả hai dịp ra mắt major. Và ở sự kiện đinh do R&A đăng cai, Morikawa thành đấu thủ đạt đến hai major nhanh nhất từ sau 1945. Anh chạm mốc này qua tám lần thử sức. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, chỉ huyền thoại Bobby Jones làm được điều đó, với US Open 1923 và The Open 1926. Tiger Woods hai lần đăng quang sau 18 cuộc tranh major. Morikawa mới hai tháng tuổi khi Woods đoạt Masters 1997 mở đầu cho bộ sưu tập 15 major hiện nay.

Màn đấu tay đôi giữa Cantlay và DeChambeau tại BMW Championship là playoff thứ 14, kém bốn cuộc so với kỷ lục ghi nhận hồi 2011. Tuy nhiên, quy mô đấu lẫn số hố phụ mùa rồi lại đáng nhớ.

Hôm 15/8, Kevin Kisner phải vượt năm đồng nghiệp qua hai hố phụ mới thắng Wyndham Championship. Đó là cuộc playoff chạm trần đông nhất. Còn Travelers Championship đến tám hố phụ mới có nhà vô địch – Harris English. Trận đấu thêm này dài thứ hai lịch sử PGA Tour, kém ba hố so với kỷ lục 11 hố ở Motor City Open 1949.

Ngoài ra, tổng kết cuối mùa này ghi nhận Im Sung-jae ghi 498 birdie - nhiều nhất nhất từ 1980. Golfer Hàn cũng đánh nhiều giải nhất – 35 sự kiện trong lịch 50 chặng.

Kết thúc chương trình này, golfer số một thế giới Jon Rahm thành đấu thủ thứ tư trong 41 năm qua đạt ít nhất 15 lần vào top 10 chung cuộc qua 22 sự kiện hoặc ít hơn. Trước Rahm trong thống kê này là Tiger Woods, Tom Watson và Dustin Johnson, trong đó Woods được hai mùa liên tục – 1999-2000.

Quốc Huy