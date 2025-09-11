Những điểm du lịch mới của Cần Thơ sau sáp nhập

Sau sáp nhập, Cần Thơ không chỉ có bến Ninh Kiều mà còn quy tụ nhiều điểm đến phong phú như Lung Ngọc Hoàng, chùa Dơi, chợ nổi Ngã Năm.

Ngày 1/7/2025, Cần Thơ sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, mở rộng địa giới hành chính và bổ sung nhiều di sản văn hóa, sinh thái vào bản đồ du lịch. Trước đây, thành phố được xem là trung tâm của miền Tây nhưng hành trình trải nghiệm của du khách còn hạn hẹp, phần lớn chỉ xoay quanh chợ nổi Cái Răng.

Chùa Dơi nằm cách trung tâm Cần Thơ khoảng 65km. Ảnh: Triệu Hớn Võ

Thời gian lưu trú trung bình năm 2024 đạt 1,8 ngày, mức chi tiêu gần một triệu đồng, thấp hơn nhiều địa phương lân cận. Sự mở rộng này được kỳ vọng gia tăng số lượng điểm đến nhưng cũng đặt ra yêu cầu làm mới sản phẩm và xây dựng chiến lược liên kết vùng để giữ chân du khách lâu hơn.

Trong số những điểm đến mới, khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng được xem là "lá phổi xanh" của Cần Thơ sau sáp nhập. Nằm trên diện tích hơn 2.800 ha, nơi đây sở hữu hệ sinh thái rừng tràm rộng lớn, là môi trường sống của hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm.

Khác với sự nhộn nhịp ở các khu du lịch nhân tạo, Lung Ngọc Hoàng mang vẻ đẹp nguyên sơ và yên tĩnh. Du khách có thể ngồi xuồng len lỏi theo các kênh rạch, lắng nghe tiếng chim gọi bầy, chiêm ngưỡng hoàng hôn buông trên sông nước. Trải nghiệm ấy giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên một cách trọn vẹn, đưa Lung Ngọc Hoàng trở thành điểm đến tiêu biểu cho du lịch sinh thái ở Cần Thơ mới.

Nằm ngay trung tâm phường Vị Thanh, công viên Xà No là không gian xanh nổi bật bên dòng kênh cùng tên, vốn là tuyến giao thông huyết mạch được người Pháp đào cách đây hơn một thế kỷ. Công viên mang dáng dấp hiện đại với những lối đi rợp bóng cây, khuôn viên rộng rãi để người dân dạo chơi, tập thể dục hay tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Chùa Chén Kiểu thường được kết hợp tham quan cùng Chùa Dơi trong một hành trình. Ảnh: Quốc Thành

Nơi đây còn lưu giữ dấu ấn lịch sử gắn với sự hình thành và phát triển của vùng đất Tây Nam Bộ. Sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử và cảnh quan đô thị khiến công viên Xà No trở thành điểm dừng chân vừa thư giãn, vừa gợi nhớ quá khứ cho du khách.

Một trong những công trình mang đậm dấu ấn văn hóa Khmer là Chùa Dơi (tên Khmer: Mahatup), được công nhận là di tích cấp quốc gia. Khởi dựng từ năm 1569 và trải qua nhiều lần trùng tu, ngôi chùa có kiến trúc đặc trưng với chánh điện, sala và hệ thống bảo tháp.

Điểm đặc biệt làm nên tên tuổi của chùa chính là đàn dơi ngựa và dơi quạ quý hiếm, có sải cánh tới 1,5 mét, chọn nơi đây làm chốn cư ngụ. Vào mỗi buổi chiều, hàng nghìn con dơi bay ra kiếm ăn, rồi trở về lúc rạng sáng, tạo nên khung cảnh huyền ảo mà hiếm nơi nào có được.

Cũng nằm trong hệ thống các ngôi chùa Khmer đặc sắc, Chùa Chén Kiểu (tên Khmer là Sà Lôn) gây ấn tượng mạnh bởi phong cách kiến trúc độc đáo. Khác với những công trình tôn giáo truyền thống, chùa được trang trí bằng hàng nghìn mảnh vỡ từ chén, đĩa, gốm sứ nhiều màu, tạo nên diện mạo rực rỡ và khác biệt.

Tường, cột và nhiều chi tiết trong chùa đều lấp lánh ánh men sứ, khiến công trình như một bức tranh ghép khổng lồ, vừa ngẫu hứng vừa tinh tế. Chính nét sáng tạo này đã biến Chùa Chén Kiểu thành một điểm đến không thể bỏ qua khi du khách muốn tìm hiểu văn hóa Khmer và chiêm ngưỡng nghệ thuật kiến trúc độc bản tại Cần Thơ mới.

Chợ nổi Ngã Năm vào dịp Giáp Tết. Ảnh: Huỳnh Phương

Khác với sự yên bình của những ngôi chùa, chợ nổi Ngã Năm lại mang đến bức tranh sông nước sôi động. Nằm tại vị trí giao nhau của năm con sông, khu chợ hình thành từ thời Pháp thuộc và nhanh chóng trở thành đầu mối giao thương lớn của vùng. Mỗi buổi sáng, hàng trăm ghe thuyền chở đầy nông sản, hoa quả, hàng hóa đặc trưng tấp nập buôn bán, tạo nên khung cảnh rộn ràng chỉ có ở miền Tây.

Đặc biệt, vào những ngày giáp Tết, chợ gần như hoạt động suốt ngày đêm, với thuyền hoa rực rỡ nối dài cả khúc sông. Chính không khí ấy đã biến chợ nổi Ngã Năm thành điểm đến đậm chất văn hóa sông nước, không thể thiếu trong hành trình khám phá Cần Thơ mới.

Những điểm đến này cách trung tâm Cần Thơ khoảng 40-80km. Du khách và runner sau khi tham gia VnExpress Marathon Cần Thơ có thể dành một ngày để khám phá. Nếu muốn đi Lung Ngọc Hoàng, Chùa Dơi, Chùa Chén Kiểu và Chợ Nổi Ngã Năm, du khách đi theo Quốc lộ 1A trong khoảng gần 2 tiếng, còn nếu muốn đi Công viên Xà No, nên đi đường Quốc lộ 61C.

Trọng Trung