Những địa điểm tập chạy bộ ở Cần Thơ

Cần ThơCông viên Sông Hậu, công viên Lưu Hữu Phước hay khu đô thị Nam Long là những địa điểm thân thiện với người chạy bộ ở Cần Thơ.

Cần Thơ mang nét đặc trưng của vùng sông nước với không gian thoáng đãng, nhiều tuyến phố rợp bóng cây, trải dài ven sông. Những năm qua, quy hoạch đô thị của Tây Đô đang có nhiều định hướng phát triển không gian công cộng, đặc biệt là các khu vực ven sông và khu đô thị mới.

Ngày 14/9, khoảng 9.000 runner sẽ tham dự VnExpress Marathon Cần Thơ. Trong số này, có 6.000 VĐV ngoại tỉnh. Biết trước các khu vực tập luyện sẽ giúp runner tiết kiệm thời gian và đảm bảo sự chuẩn bị chu đáo nhất cho giải đấu.

Từ công viên sông Hậu, runner có thể men theo cầu đi bộ Cần Thơ để đến bến Ninh Kiều. Ảnh: Huy Phong

Công viên Sông Hậu

Nằm ngay bên bờ sông Hậu, công viên thường được chọn làm điểm xuất phát cho nhiều giải chạy, trong đó có VnExpress Marathon Cần Thơ 2025. Không gian rộng rãi, vỉa hè lát gạch cùng tầm nhìn hướng sông mang lại cảm giác sảng khoái cho hoạt động ngoài trời.

Từ đây, VĐV có thể chạy vòng qua Lê Lợi - Trần Phú rồi quay lại, tạo thành một vòng khép kín khoảng 5km. Với những ai thích khám phá, tuyến dọc đường Hai Bà Trưng là lựa chọn phù hợp. Lối đi bộ ven sông đưa runner qua cầu đi bộ Ninh Kiều, bến Ninh Kiều, giúp runner tận hưởng trọn vẹn khung cảnh sông Hậu và nhịp sống thành phố.

Công viên Lưu Hữu Phước

Là điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng chạy bộ Cần Thơ, công viên Lưu Hữu Phước nằm ở trung tâm thành phố với diện tích hơn 2 ha. Không gian nhiều cây xanh, thoáng mát, thích hợp để chạy nhẹ và khởi động.

Từ công viên, runner có thể chạy vòng quanh nội khu hoặc kết nối ra các tuyến đường ngắn xung quanh như Mậu Thân, Trần Hưng Đạo trong khung giờ sớm, khi giao thông còn vắng. Nhiều nhóm runner cũng thường chọn nơi đây để khởi động trước khi di chuyển đến các cung đường ven sông để chạy dài.

Bao quanh công viên là các công trình văn hóa như Nhà hát Tây Đô, Bảo tàng Cần Thơ, tạo dấu ấn riêng. Runner có thể vừa kết hợp chạy tập luyện, vừa khám phá thêm những nét văn hóa đặc trưng của thành phố.

Công viên Lưu Hữu Phước được thiết kế theo hình cây đàn guitar khi nhìn từ trên cao xuống. Ảnh: Huy Phong

Khu đô thị Nam Long

Thuộc phường Cái Răng, khu đô thị Nam Long được cộng đồng runner đánh giá cao nhờ hạ tầng hiện đại, đường nội khu bằng phẳng và ít xe cộ qua lại. Vỉa hè lát gạch rộng rãi tạo điều kiện thuận lợi cho cả chạy cá nhân và chạy nhóm. Không gian cây xanh, hồ nước mang lại bầu không khí trong lành, phù hợp với những buổi tập luyện dài.

Runner có thể thiết lập các vòng lặp 3-6 km quanh công viên nội khu, tận hưởng sự yên bình đặc trưng của miền Tây. Đây cũng là lựa chọn an toàn cho người mới tập, đồng thời giúp các nhóm dễ tổ chức buổi chạy định kỳ.

Lưu ý khi tập luyện

Các chuyên gia khuyến nghị runner nên tập vào sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nắng gắt và mật độ xe đông. Trước khi chạy, cần khởi động kỹ và duy trì tốc độ ổn định nhằm giảm nguy cơ chấn thương. Trang phục thoáng mát, giày có độ đàn hồi phù hợp sẽ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với điều kiện khí hậu.

Với các buổi chạy dài, runner nên mang theo nước hoặc gel năng lượng để duy trì thể lực. Khi chạy trên đường phố hoặc cầu, cần bám sát vỉa hè, quan sát kỹ phương tiện và tuân thủ tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn.

Hải Long