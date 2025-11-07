Những dấu mốc ấn tượng của mùa đầu VnExpress Marathon All-Star

VnExpress Marathon All-Star mùa đầu diễn ra tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, để lại nhiều dấu ấn chuyên môn và tổ chức chưa từng có tại Việt Nam.

Giải chỉ có hai cự ly 21 km và 42 km, quy tụ khoảng 2.000 VĐV đạt chuẩn đầu vào khắt khe: nam phải sub4 (42km) và sub2 (21km), nữ sub5 (42km) và sub2:30 (21km). Nhờ đó, đường đua tập hợp dàn tuyển thủ hàng đầu trong nước cùng nhiều VĐV quốc tế, tạo nên màn tranh tài chất lượng hiếm có.

Cự ly 42 km thu hút các tuyển thủ quốc gia Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Văn Lai, Lê Văn Tuấn cùng hai VĐV Kenya Edwin Kiptoo và Kennedy Njogu. Trong đó, Kennedy Njogu trở thành tâm điểm khi cán đích sau 2 tiếng 16 phút 52 giây - thành tích tốt nhất ở cự ly full marathon từng lập ở Việt Nam.

Kennedy Njogu vô địch 42km VnExpress Marathon All-star với thành tích tốt chưa từng có ở Việt Nam. Ảnh: VnExpress Marathon

Anh duy trì pace trung bình 2:59/km ở 6,4 km đầu và hoàn tất nửa chặng đầu trong 1:05:26 - tốc độ hiếm gặp ở các giải trong nước. Sau cuộc đua, VĐV Kenya chia sẻ anh hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu không bị ảnh hưởng bởi thời tiết nóng ẩm, bởi đường chạy và công tác hỗ trợ của giải đều hoàn hảo.

Ở nội dung nữ, Phạm Thị Hồng Lệ cũng tạo dấu mốc đáng nhớ khi vượt qua Hoàng Thị Ngọc Hoa để về nhất với thành tích 2 giờ 49 phút 25 giây, phá sâu kỷ lục cá nhân hai phút.

Cự ly 21km cũng không kém phần gay cấn với sự góp mặt của Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Trung Cường - hai kỷ lục gia bán marathon Việt Nam, cùng các tuyển thủ Nguyễn Quốc Anh, Trịnh Quốc Lượng, Tòng Văn Hoàn, Đoàn Thu Hằng và Hoàng Thị Ngọc Anh. Kết quả, Nguyễn Thị Oanh và Trung Cường về nhất, hầu như không bị cạnh tranh đáng kể.

Kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh dẫn đầu đoàn đua nữ 21km. Ảnh: VnExpress Marathon

Một dấu ấn khác của mùa giải đầu tiên là cơ cấu giải thưởng kỷ lục. VnExpress Marathon All-Star trở thành giải chạy có mức thưởng cao nhất Việt Nam, khi nhà vô địch 42 km nam và nữ đều nhận 100 triệu đồng tiền mặt, kèm nhiều hiện vật giá trị như giày và thiết bị tập luyện. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt nhận 50, 40, 30 và 20 triệu đồng.

Đối với cự ly 21km, ban tổ chức trao 40 triệu đồng cho nhà vô địch, 25 triệu đồng cho á quân. VĐV đạt top ba nhận 20 triệu đồng, top bốn là 15 triệu đồng và giải năm tương đương 10 triệu đồng. Theo ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng thể hiện sự tôn vinh xứng đáng cho nỗ lực của các VĐV và khẳng định đẳng cấp của một sân chơi "chuẩn major".

Mùa giải 2025 được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chứng nhận về chuyên môn, từ đo đạc cự ly, bố trí tiếp nước, y tế đến hệ thống tính giờ điện tử. Ban tổ chức cung cấp gel và muối ngay trong túi vật phẩm, các bàn tiếp nước được bố trí liên tục ở cùng một phía đường, cùng chỉ dẫn rõ ràng ở các đoạn rẽ. Đây là những chi tiết kỹ thuật giúp runner giữ nhịp đều và hạn chế tối đa rủi ro. Toàn bộ cung đường được khóa hoàn toàn.

"Đặt chuẩn thành tích không phải rào cản, mà là động lực để runner tập luyện nghiêm túc hơn, từng bước khai phá giới hạn bản thân", huyền thoại điền kinh Nguyễn Văn Lai nhận định. "Khi một giải quy tụ nhiều chân chạy thành tích cao, runner buộc phải nâng cấp giáo án, dinh dưỡng và chiến thuật. Điều đó tạo ra cú hích giúp phong trào tiến gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế".

Nguyễn Văn Lai, á quân VM All-Star 2025, trên đường chạy sáng 20/4/2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Lực lượng an ninh và y tế túc trực dày đặc. Tại VnExpress Marathon All-Star, do thời gian thi đấu được rút ngắn chỉ 4 tiếng 30 phút, bài toán cấp cứu được đẩy lên mức cảnh báo cao.

Ban tổ chức lần đầu triển khai lực lượng đội phản ứng nhanh, gồm 6 bác sĩ chuyên nghiệp, tăng tốc độ tiếp cận và xử lý ngay tại hiện trường. Họ được chia thành nhóm nhỏ, di chuyển bằng xe máy mang theo túi sơ cứu chuyên dụng, trực chiến dọc đường đua.mMỗi khi có trường hợp khẩn cấp, đội này là lực lượng đầu tiên xuất hiện, đảm bảo tiếp cận trong vòng 2-3 phút.

Mùa 2026, ban tổ chức cho biết tiếp tục đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe trong công tác tổ chức, đồng thời mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm mới. Giải diễn ra ngày 25/1/2026, VĐV quan tâm xác minh thành tích và đăng ký tại đây.

Lan Anh