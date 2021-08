Những đại học Y rẻ nhất nước Mỹ

Trung tâm Khoa học Y tế ĐH Texas-Houston (McGovern) thu 32.997 USD học phí một năm với sinh viên ngoại bang, gồm cả du học sinh, kém gần ba lần trường cao nhất.

Chi phí đào tạo các ngành sức khỏe tại Mỹ rất lớn, đặc biệt với thí sinh ngoại bang. Theo khảo sát của US News and World report, năm học 2020-2021, học phí trung bình của nhóm sinh viên tại các trường y là 60.504 USD, cao hơn 20.000 USD so với các trường công lập khác.

Sở dĩ các trường y tế công lập thường nhận được trợ cấp từ nguồn thuế của tiểu bang nên thu học phí thấp hơn với sinh viên trong bang và cao hơn với những người ngoại bang, trong đó có du học sinh.

Hiệp hội các trường đại học y khoa Mỹ (AAMC) cho biết tại nhiều trường y công lập, 3/4 số sinh viên nhập học năm 2020 không phải cư dân tiểu bang. Hiện tượng này cho thấy tính cạnh tranh trong tuyển sinh của các trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe.

Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - Houston (McGovern). Ảnh: Med.uth.edu

Dưới đây là một số trường y công lập có học phí thấp nhất, áp dụng với sinh viên ngoại bang trong năm học 2020-2021.

STT Trường Học phí với sinh viên ngoại bang

(2020-2021) Đơn vị: USD Thứ hạng về nghiên cứu Thứ hạng về chất lượng chăm sóc ban đầu 1 Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - Houston (McGovern) 32.997 53 84 2 Đại học Texas A&M 33.820 75 84 3 Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Công nghệ Texas 33.986 93-123 69 4 Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas 34.933 26 32 5 Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Texas 35.950 93-123 57 6 Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio 38.525 52 46 7 Đại học bang East Tennessee (Quillen) 44.829 93-123 64 8 Đại học New Mexico 47.254 81 28 9 Đại học Florida 48.913 36 51 10 Đại học California - San Diego 50.528 19 28

Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - Houston (McGovern) có học phí rẻ nhất, chỉ gần 33.000 USD môt năm với sinh viên ngoại bang, thấp hơn gần gấp ba lần so với Đại học Y khoa Nam Carolina, trường lấy học phí sinh viên ngoại bang cao nhất với 88.794 USD.

6 trong số 10 trường y tế công lập cung cấp ưu đãi tốt nhất có trụ sở tại Texas. Còn lại, California, Florida, New Mexico và Tennessee mỗi nơi có một đại diện. Trong khi đó, ba trường gồm Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas (hạng 4), Đại học Florida (hạng 9) và Đại học California - San Diego (hạng 10) nằm trong top 40 đại học y có chất lượng nghiên cứu tốt nhất nước Mỹ.

Trường thu học phí lớn nhất trong danh sách này, Đại học California - San Diego với 50.528 USD, cũng vẫn thấp hơn ngưỡng trung bình 10.000 USD.

Thanh Hằng (Theo US News and World report)