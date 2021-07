10 đại học Mỹ có nhiều tân sinh viên đi làm nhất

Đại học bang California có số tân sinh viên đi làm thêm cao vượt trội, tới 82%, cao hơn bốn lần so mới mức trung bình toàn nước Mỹ.

Nghiên cứu của US News and World report cho thấy, thu nhập đóng vai trò quan trọng trong việc chọn đại học của sinh viên. Những em xuất thân trong gia đình khá giả sẽ không ngại học xa so với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn. Theo nghiên cứu của Đại học California (Los Angeles), khoảng 56% sinh viên có xu hướng chọn trường cách nhà khoảng 160 km đổ lại.

Nếu học xa hơn hoặc cần tiền để chi trả sinh hoạt, sinh viên và du học sinh thường đi làm thêm. Việc này tạo cơ hội học hỏi cũng như môi trường trao đổi kinh nghiệm sôi nổi, giúp ích cho các em khi thực tập. Tuy nhiên, đi làm từ sớm có thể khiến các em chểnh mảng học tập.

Đại học bang California (Fresno). Ảnh: Fresno State News

Theo số liệu của US News and World report, trong năm học 2019-2020, chỉ 20% sinh viên năm nhất ở các đại học Mỹ đi làm thêm hoặc sống ngoài khuôn viên trường. Tuy nhiên, 10 đại học quốc gia dưới đây có số sinh viên làm thêm cao hơn rất nhiều mức trung bình.

STT Trường Tỷ lệ sinh viên năm nhất đi làm Thứ hạng trong nhóm đại học quốc gia 1 Đại học bang California (Fresno) 82% 196 2 Đại học Michigan (Flint) 78% 298-389 3 Đại học Quốc tế Florida 75% 187 4 Đại học Nevada (Las Vegas) 75% 258 5 Đại học Rutgers (Newark) 73% 118 6 Đại học New Orleans 73% 298-389 7 Đại học New Mexico 72% 187 8 Đại học Texas (San Antonio) 71% 289-398 9 Đại học Illinois (Chicago) 69% 112 10 Đại học Adelphi (New York) 67% 170

Đại học bang California có số tân sinh viên đi làm thêm cao vượt trội, lên tới 82%. Đây cũng là trường duy nhất ở Mỹ có tỷ lệ sinh viên năm nhất đi làm vượt ngưỡng 80%, gấp bốn lần tỷ lệ trung bình cả nước.

Kế đó, hàng loạt đại học có tỷ lệ sinh viên đi làm ở mức 71-79%. Đa số trường này ở thứ hạng 289-398 trong nhóm đại học quốc gia.

Hai vị trí cuối cùng ở top 10 là Đại học Illinois (Chicago) và Đại học Adelphi (New York), lần lượt có 29% và 67% sinh viên đi làm thêm. Trong đó, trường Illinois xếp cao nhất trong top 10, đứng thứ 112 trong nhóm đại học quốc gia.

Thanh Hằng (Theo US News and World report)