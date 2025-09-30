Những cú ngã kinh điển trong chạy bộ

Dorando Pietri - Olympic London 1908. Nội dung marathon Olympic 1908 ghi dấu một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất lịch sử. Dorando Pietri (Italy) dẫn đầu khi tiến vào sân vận động, nhưng do kiệt sức, ông loạng choạng ngã nhiều lần, thậm chí chạy sai hướng.
Trọng tài và nhân viên y tế phải dìu Pietri qua vạch đích trong tiếng hò reo, nhưng sau đó ông bị hủy kết quả vì nhận trợ giúp. Dù ông không được HC vàng, câu chuyện về Pietri đã để lại di sản bền lâu, trở thành biểu tượng về giới hạn thể chất và tinh thần bền bỉ.
Jim Peters - Commonwealth Games Vancouver 1954. Chân chạy Anh Peters khi đó là kỷ lục gia thế giới và ứng viên số một cho HC vàng marathon ở Vancouver 1954. Ông dẫn trước tới 17 phút khi vào sân vận động, nhưng cơ thể kiệt quệ vì nắng nóng. Peters loạng choạng ngã nhiều lần, rồi gục xuống chỉ còn vài trăm mét tới đích, phải bỏ cuộc.
Hình ảnh này gây sốc toàn cầu, trở thành minh chứng khắc nghiệt cho giới hạn con người trong marathon và dẫn tới việc các giải đấu thay đổi quy định an toàn sau đó.
Lasse Viren - Olympic Munich 1972. Ở nội dung 10.000m tại Munich 1972, Lasse Viren (bib 301) vấp ngã sau va chạm khi bước vào vòng 12. VĐV người Phần Lan bật dậy ngay lập tức, tăng tốc bứt phá và không chỉ giành HC vàng mà còn lập kỷ lục thế giới 27 phút 38 giây 04.
Pha ngã rồi bật dậy của Viren đi vào lịch sử, được xem là khoảnh khắc điển hình cho tinh thần chiến đấu bất khuất, biến ông thành huyền thoại của điền kinh.
Cú ngã của Viren tại Munich 1972.
Gabriela Andersen-Schiess - Olympic Los Angeles 1984. Olympic Los Angeles chứng kiến màn về đích cuộc đua marathon nữ khiến cả thế giới xúc động. Gabriela Andersen-Schiess (Thụy Sĩ) kiệt sức, mất nước nghiêm trọng dưới thời tiết oi bức, bước vào sân vận động trong trạng thái loạng choạng.
Dù nhiều lần suýt ngã, cô vẫn kiên cường nhích từng bước, hoàn thành chặng đua với thời gian 2 giờ 48 phút, xếp thứ 37. Hình ảnh Andersen-Schiess gượng tới vạch đích là minh chứng bất tử cho tinh thần không bỏ cuộc tại Thế vận hội.
Paula Radcliffe - Olympic Athens 2004. Paula Radcliffe, kỷ lục gia thế giới và niềm hy vọng số một của Anh, sụp đổ tại Olympic Athens 2004.
Sau hơn 30 km dẫn đầu, cô kiệt sức bởi thời tiết oi bức và địa hình khắc nghiệt. Radcliffe gục ngã bên vệ đường, bật khóc nức nở, không thể tiếp tục. Hình ảnh ấy gây sốc bởi Radcliffe đang ở đỉnh cao phong độ và được kỳ vọng đoạt HC vàng.
Mo Farah - New York City Half Marathon 2014. Trên đường chạy New York, Farah luôn vị trí trong nhóm đầu, nhưng tới khoảng km thứ 10, anh vấp ngã và tụt lại phía sau. Nhưng siêu sao người Anh gốc Somalie không bỏ cuộc, đứng dậy, tăng tốc và vẫn kịp về đích thứ nhì.
Abbey D’Agostino và Nikki Hamblin - Olympic Rio 2016. Vòng loại 5.000m nữ tại Rio chứng kiến khoảnh khắc nhân văn hiếm có. Nikki Hamblin (New Zealand) và Abbey D’Agostino (Mỹ) va chạm, cùng ngã xuống đường chạy. Thay vì bỏ đối thủ lại, D’Agostino dìu Hamblin đứng lên, trước khi chính Hamblin giúp đối thủ hoàn thành cuộc đua vì chấn thương đầu gối.
Cả hai được trao suất đặc cách vào chung kết, dù không tranh huy chương. Hình ảnh họ dìu nhau về đích trở thành biểu tượng tinh thần của Thế vận hội.
