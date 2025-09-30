Những cú ngã kinh điển trong chạy bộ

Dorando Pietri - Olympic London 1908. Nội dung marathon Olympic 1908 ghi dấu một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất lịch sử. Dorando Pietri (Italy) dẫn đầu khi tiến vào sân vận động, nhưng do kiệt sức, ông loạng choạng ngã nhiều lần, thậm chí chạy sai hướng.

Trọng tài và nhân viên y tế phải dìu Pietri qua vạch đích trong tiếng hò reo, nhưng sau đó ông bị hủy kết quả vì nhận trợ giúp. Dù ông không được HC vàng, câu chuyện về Pietri đã để lại di sản bền lâu, trở thành biểu tượng về giới hạn thể chất và tinh thần bền bỉ.